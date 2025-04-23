Nissan рассекретил пикап Frontier Pro с plug-in гибридной установкой

Новинка – Frontier Pro PHEV – стала первым глобальным пикапом Nissan, который был спроектирован, разработан и произведён в Китае (в рамках СП Zhengzhou Nissan). Мировой дебют электрифицированного грузовика состоялся сегодня на автовыставке в Шанхае, где работает наш корреспондент Александр Пономарёв. Этот пикап станет одной из девяти моделей NEV (New Energy Vehicles), которые японская марка намерена выпустить в Поднебесной к лету 2027 года.
На китайский рынок Nissan Frontier Pro выйдет в конце 2025 года, позже пикап отправят в другие страны (какие именно, производитель уточнит позже). Пятиместный грузовичок имеет двухрядную кабину, «T-образные» фары, которые соединены друг с другом пунктирной светодиодной линией через всю ширину передней части. Кстати, три центральных элемента отсылают к модели из 1980-х – Nissan Hardbody Truck (D21).
Ещё модель получила подсвечиваемый логотип, массивный пластиковый обвес по периметру кузова, включающий накладки на колёсные арки и нижнюю часть переднего бампера, чёрный верх, такого же цвета рейлинги на крыше, а также передние и центральные стойки. Стоп-сигнал интегрирован в кромку верха.
Фонари тоже соединены друг с другом с помощью широкой полосы, проходящей через весь борт, в центре расположена надпись с названием бренда. В нижней части заднего бампера есть подножка. В профиль можно увидеть обычные дверные ручки и 18-дюймовые легкосплавные диски, обутые во внедорожные шины.
Пикап снабдили панорамной крышей с люком, передним креслам положены обогрев, функции вентиляции и массажа. Перед водителем располагаются мультируль с усечённым ободом и 10-дюймовый дисплей, исполняющий роль виртуальной приборки, а по центру передней панели – горизонтальный планшет информационно-развлекательной системы диагональю 14,6 дюйма.
В основе plug-in гибридной установки Nissan Frontier Pro лежит 1,5-литровая турбочетвёрка, работающая в тандеме с электромотором, интегрированным в коробку передач. Совокупная отдача системы превышает 410 л.с., а максимальный крутящий момент равен 800 Нм. Полноприводный грузовик способен буксировать до 3,5 тонн. Ёмкость тяговой батареи в компании не обнародовали, но отметили, что запас хода при движении только на электротяге составляет 135 км (при расчёте по циклу NEDC).
Ещё на Шанхайском автосалоне был показал новый седан Nissan N7, созданный совместно с Dongfeng, о котором мы рассказывали ранее. Продажи этой полностью электрической модели в Китае стартуют совсем скоро, а позже она тоже отправится на экспорт. Согласно уточнённым данным, у четырёхдверки 400-вольтовая архитектура, два литий-железо-фосфатных аккумулятора на выбор – ёмкостью 58 и 73 кВт*ч, а также два варианта электродвигателя на передней оси – мощностью 218 и 271 л.с., крутящий момент един – 305 Нм.
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