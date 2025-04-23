Nissan рассекретил пикап Frontier Pro с plug-in гибридной установкой

В японской компании заявили, что представленная в рамках Шанхайского автосалона-2025 новинка отправится на экспорт (в какие именно страны, станет известно позже).

Новинка – Frontier Pro PHEV – стала первым глобальным пикапом Nissan, который был спроектирован, разработан и произведён в Китае (в рамках СП Zhengzhou Nissan). Мировой дебют электрифицированного грузовика состоялся сегодня на автовыставке в Шанхае, где работает наш корреспондент Александр Пономарёв. Этот пикап станет одной из девяти моделей NEV (New Energy Vehicles), которые японская марка намерена выпустить в Поднебесной к лету 2027 года.

На фото: Nissan Frontier Pro

На китайский рынок Nissan Frontier Pro выйдет в конце 2025 года, позже пикап отправят в другие страны (какие именно, производитель уточнит позже). Пятиместный грузовичок имеет двухрядную кабину, «T-образные» фары, которые соединены друг с другом пунктирной светодиодной линией через всю ширину передней части. Кстати, три центральных элемента отсылают к модели из 1980-х – Nissan Hardbody Truck (D21).

Ещё модель получила подсвечиваемый логотип, массивный пластиковый обвес по периметру кузова, включающий накладки на колёсные арки и нижнюю часть переднего бампера, чёрный верх, такого же цвета рейлинги на крыше, а также передние и центральные стойки. Стоп-сигнал интегрирован в кромку верха.

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Фонари тоже соединены друг с другом с помощью широкой полосы, проходящей через весь борт, в центре расположена надпись с названием бренда. В нижней части заднего бампера есть подножка. В профиль можно увидеть обычные дверные ручки и 18-дюймовые легкосплавные диски, обутые во внедорожные шины.

На фото: салон Nissan Frontier Pro

Пикап снабдили панорамной крышей с люком, передним креслам положены обогрев, функции вентиляции и массажа. Перед водителем располагаются мультируль с усечённым ободом и 10-дюймовый дисплей, исполняющий роль виртуальной приборки, а по центру передней панели – горизонтальный планшет информационно-развлекательной системы диагональю 14,6 дюйма.

В основе plug-in гибридной установки Nissan Frontier Pro лежит 1,5-литровая турбочетвёрка, работающая в тандеме с электромотором, интегрированным в коробку передач. Совокупная отдача системы превышает 410 л.с., а максимальный крутящий момент равен 800 Нм. Полноприводный грузовик способен буксировать до 3,5 тонн. Ёмкость тяговой батареи в компании не обнародовали, но отметили, что запас хода при движении только на электротяге составляет 135 км (при расчёте по циклу NEDC).

На фото: седан Nissan N7 1 / 4 На фото: седан Nissan N7 2 / 4 На фото: седан Nissan N7 3 / 4 На фото: седан Nissan N7 4 / 4

Ещё на Шанхайском автосалоне был показал новый седан Nissan N7, созданный совместно с Dongfeng, о котором мы рассказывали ранее. Продажи этой полностью электрической модели в Китае стартуют совсем скоро, а позже она тоже отправится на экспорт. Согласно уточнённым данным, у четырёхдверки 400-вольтовая архитектура, два литий-железо-фосфатных аккумулятора на выбор – ёмкостью 58 и 73 кВт*ч, а также два варианта электродвигателя на передней оси – мощностью 218 и 271 л.с., крутящий момент един – 305 Нм.