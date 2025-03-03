«Умный» седан Nissan N7, который сделан вместе с Dongfeng: новые подробности

Компания Nissan провела в Китае еще одну презентацию новой электрической четырехдверки. Заказы на седан начнут принимать в апреле. Для новинки пока заявлены только заднеприводные версии.

Дизайн экстерьера электрокара Nissan N7 раскрыли еще осенью 2024-го – модель привезли на автосалон в Гуанчжоу. Интерьер показали лишь несколько дней назад. Ну а в минувшие выходные Nissan провел в Китае «технологическую презентацию», в рамках которой поделился свежими подробностями, которые в основном касаются фишек новинки.

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Напомним, N7 создан специально для Поднебесной, причем это совместная разработка японской компании и ее давнего партнера – концерна Dongfeng. И да, это действительно седан, тогда как прежде существовала вероятность того, что китайцам предложат лифтбек: Nissan N7 наконец-то продемонстрирован с открытым багажником.

​Четырехдверка построена на новой платформе от СП Dongfeng Nissan. Длина седана равна 4930 мм, ширина – 1895 мм, высота – 1487 мм. Колесная база – те же 2915 мм, что и у лифтбеков Forthing Xinghai S7 и eπ 007 (он же Yipai 007) от концерна Dongfeng. То есть новинка Nissan, видимо, состоит в родстве с этими моделями суббрендов Дунфэна. Объем багажника N7, увы, пока не назван. Седан имеет безрамочные двери. Оптика – матричная. При этом и спереди, и сзади Nissan N7 может отображать различные надписи и простенькие рисунки.

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Внутри – раздельные экраны приборки и мультимедийной системы, двухспицевый руль и двухъярусный центральный тоннель. Динамики аудиосистемы поднимаются из передней панели, двери открываются с помощью кнопок, а над салонным зеркалом встроена камера. Между передними креслами есть бокс-подлокотник с функциями охлаждения и подогрева. Сами сиденья – «с искусственным интеллектом», они имеют 49 датчиков и буквально подстраиваются под седоков, так что тем обещаны максимально комфортные позы. Кроме того, в обивке кресел использован уникальный гелевый материал, на создание которого, как утверждается, ушло три года.

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В арсенале Nissan N7 еще заявлены предотвращающая укачивание система, продвинутый автопарковщик (машина сможет сама втиснуться даже в узкие места) и автопилот второго уровня, который разработан совместно с компанией Momenta.

Всех подробностей о технике производитель еще не раскрыл, но ранее в Сеть выложили сертификат новинки Nissan. Ожидается, что на старте продаж седан будет доступен с одномоторной установкой (вероятно, двигатель расположен на задней оси). При этом у электромотора два варианта мощности – 218 или 272 л.с. По предварительным данным, Nissan N7, оснащенный младшей версией двигателя, предложат с батареей емкостью примерно 58 кВт*ч. У четырехдверки с более мощным мотором будет аккумулятор на 73 кВт*ч. Предполагаемая дальнобойность – 540 и 635 км по циклу CLTC. Между тем родственный лифтбек eπ 007 еще бывает с двухмоторным полным приводом (суммарная отдача – 544 л.с.). Так что впоследствии Nissan N7 тоже могут предложить в полноприводном исполнении.

Производством седана, разумеется, займется СП Dongfeng Nissan. Прием заказов на N7 откроют в апреле. Об экспортных перспективах пока не сообщается.