Глобальный пикап Nissan Frontier Pro из Китая: бензин, дизель и гибрид

Дебютным рынком для нового рамного пикапа Nissan стал Китай, где и налажено его производство. Там модель доступна как только с ДВС, так и в виде подзаряжаемого гибрида. При этом в КНР грузовичок бывает исключительно полноприводным. В следующем году новый Ниссан отправят на экспорт.

Первый показ рамного пикапа Nissan Frontier Pro провели весной текущего года на Шанхайском автосалоне. С американским Frontier грузовичок с приставкой не имеет ничего общего – это родной брат уже вышедшего на китайский рынок Dongfeng Z9. Разумеется, производство Frontier Pro ведется в Поднебесной же, наряду с Z9 его выпускает компания Zhengzhou Nissan, совместное предприятие Ниссана и концерна Dongfeng. Предварительные цены Pro-пикапа объявили в октябре, тогда же открыли прием заказов. А теперь в КНР опубликован точный прайс-лист и дан старт «живым» продажам.

Слева – Nissan Frontier Pro только с ДВС, справа – версия PHEV

В Шанхае Nissan Frontier Pro дебютировал в виде подзаряжаемого гибрида PHEV. Однако покупатели могут выбрать и «традиционный» пикап. Между собой Frontier Pro только с ДВС и гибридная модификация отличаются оформлением передней части. Первое исполнение имеет внушительную радиаторную решетку, над которой расположены три горизонтальные прорези. У гибрида – гладкая вставка, а над ней – дополнительные светодиодные секции.

Как и родственный Dongfeng Z9, пикап под брендом Nissan бывает исключительно с двухрядной кабиной. Длина «традиционного» Frontier Pro составляет 5520 мм, гибридного – 5494 мм. Ширина, высота и колесная база у двух модификаций одинаковые – 1960 мм, 1950 мм и 3300 мм соответственно. Размеры грузовой площадки модели только с ДВС: 1520/1600/550 мм. Показатели Nissan Frontier Pro PHEV: 1520/1600/490 мм. Для удобного доступа к грузовому отсеку предусмотрена подножка с электроприводом – она выезжает из-под днища машины (у Z9 такая тоже есть).

Внутри ниссановский пикап практически дословно повторил модель Z9, заменили лишь эмблемы. В списке оборудования самого дешевого Nissan Frontier Pro значатся: 10-дюймовая виртуальная приборка, мультимедиа-система с планшетом диагональю 14,6 дюйма, двухзонный климат-контроль, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль. Более дорогие версии – это также панорамный люк, беспроводная зарядка для смартфона мощностью 50 Вт, подогрев, вентиляция и массажер кресел, подогрев руля и расширенный комплекс водительских ассистентов.

Пикап Nissan по умолчанию имеет полный привод. «Традиционный» Frontier Pro предложен с бензиновой турбочетверкой 2.0 (258 л.с., 400 Нм) или турбодизелем 2.3 (190 л.с., 500 Нм), оба двигателя сочетаются с классическим восьмиступенчатым автоматом. Силовая установка Nissan Frontier Pro PHEV включает бензиновый турбомотор 1.5 и батарею емкостью 33 кВт*ч, совокупная отдача системы – 435 л.с. и 800 Нм. Только на электротяге гибрид проедет 131 км, суммарная дальнобойность – 1050 км. Правда, оба показателя рассчитаны по устаревшему циклу NEDC. У родственника аналогичная техника, но при этом у Dongfeng Z9 еще есть заднеприводные версии (и у «традиционного» пикапа, и у гибрида), плюс для этой модели только с ДВС еще предусмотрена шестиступенчатая механика.

Дизельный Nissan Frontier Pro стоит от 169 900 юаней (около 1,87 млн рублей по текущему курсу), цена чисто бензинового пикапа начинается с отметки 176 900 юаней (1,95 млн рублей), а подзаряжаемый гибрид обойдется минимум в 189 900 юаней (2,09 млн рублей).

Официально объявлено, что в следующем году пикап Nissan китайского производства отправят на экспорт, хотя списка стран, где появится модель, пока нет. Что же касается России, то до нас должен добраться родственный грузовичок Z9: на российском рынке этот пикап планируют продавать под маркой Oting.