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Пикап Oting Z9 скоро стартует в России: подробности

25.07.2025 112 0 1

На российском рынке новый рамный грузовичок должен появиться уже в сентябре. По предварительным данным, модель предложат с бензиновым турбомотором 2.0 и полным приводом.

Сейчас бренд Oting (его продвижением в РФ занимается компания Sinomach Automobile) представлен на нашем рынке двумя рамными моделями – это внедорожник привычного формата Паладин и необычный вездеход Palasso. В апреле текущего года марка анонсировала расширение гаммы. А сегодня пресс-служба Oting сообщила о завершении сертификации одной из грядущих премьер: ОТТС получил пикап Oting Z9. Вдобавок компания поделилась кое-какими свежими подробностями об оснащении предназначенного для РФ грузовичка.

Напомним, в Китае пикап Z9 стартовал весной же. Как и Oting Паладин и Palasso, он имеет ниссановские корни. Выпуск всех вездеходов ведется в Поднебесной на заводе Zhengzhou Nissan, то есть совместного предприятия Ниссана и Dongfeng.

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На производственной родине у Z9 два варианта длины и колесной базы – 5520/5725 и 3300/3505 мм соответственно. Размеры грузовой площадки «короткого» пикапа составляют 1520/1600/550 мм, «растянутого» — 1760/1600/550 мм. Какую версию предложат в РФ – пока не объявлено.

В Китае пикап доступен с бензиновым или дизельным моторами, также там присутствует подзаряжаемая гибридная версия. Любопытно, что в апрельском пресс-релизе марка Oting упоминала именно гибрид. Однако в свежем сообщении говорится о том, что на нашем рынке Oting Z9 будет доступен с «двигателем Mitsubishi мощностью 258 л.с.», который сочетается с восьмиступенчатым автоматом ZF. Судя по всему, имеется в виду бензиновая турбочетверка 2.0 с заводским индексом 4K31TD.

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Для российской версии Z9 также заявлены дорожный просвет 240 мм, «умный полный привод с 12 режимами вождения», адаптивный круиз-контроль и система мониторинга «слепых» зон.

Поставки пикапов Oting Z9 дилерам начнутся в первых числах сентября. Цены объявят ближе к дате старта продаж. В этом году линейку бренда еще должен пополнить пикап Oting Rich 7, а в 2026-м в Россию планируют привезти внедорожник Oting на базе Nissan Patrol нового поколения (в Китае такой вездеход пока не представлен).

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