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Nissan и Dongfeng выводят на рынок пикап Z9: бензин или дизель

31.03.2025 126 0 0

Новейший грузовик от компании Zhengzhou Nissan предложен с двумя вариантами длины и колесной базы, вдобавок у него несколько вариантов дизайна экстерьера. Сейчас к заказу доступны бензиновые или дизельные машины, позже клиентам предложат еще и гибрид.

О старте производства рамного пикапа с индексом Z9 фирма Zhengzhou Nissan, совместное предприятие Ниссана и концерна Dongfeng, объявила в январе текущего года. Теперь же в Китае назвали предварительные цены и открыли прием заказов. К слову, продукция СП знакома и россиянам: в частности, оно выпускает внедорожники Oting Паладин и Palasso, которые состоят в родстве с Ниссанами. Впрочем, Z9 является совсем свежей и оригинальной разработкой.

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Как сообщалось ранее, грузовик базируется на новой архитектуре под названием Global Off-road Platforms. Пикап Z9 по умолчанию имеет двухрядную кабину. При этом в Китае у него два варианта длины и колесной базы – 5520/5725 и 3300/3505 мм соответственно. Размеры грузовой площадки «короткого» пикапа составляют 1520/1600/550 мм, «растянутого» — 1760/1600/550 мм. Для удобного доступа к грузовому отсеку предусмотрена подножка с электроприводом – она выезжает из-под днища машины. Судя по потребительскому сайту, паспортный дорожный просвет в зависимости от модификации варьируется от 215 до 235 мм, хотя прежде в Zhengzhou Nissan заявляли о 270 мм.

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Внешность оформлена в новом стиле. Его главная фишка – вертикальные блоки фар со светодиодными секциями дневных ходовых огней, которые образуют буквы Z. Кроме того, фары объединяет светящаяся же плашка. У пикапа Z9 несколько вариантов оформления радиаторной решетки. Так, на фирменных кадрах запечатлена версия GT – это исполнение имеет массивный «брус». Еще можно выбрать пикап с «пластиной», в которой имеются прорези. А позже в продажу поступит Z9 GTS с совсем другой передней частью и массивными «заквадраченными» накладками на колесных арках.

В салоне – двухспицевый сплющенный руль, отдельные экраны приборки и мультимедийной системы (мультимедиа – с искусственным интеллектом DeepSeek). Под задними креслами есть довольно вместительные дополнительные ящики. В богатых комплектациях также значатся беспроводная зарядка для смартфона, подогрев и вентиляция сидений, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, система удержания в полосе движения.

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Пикап Z9 дебютировал с двумя моторами. Клиенты могут выбрать грузовик с бензиновой турбочетверкой 2.0 (258 л.с., 400 Нм) или турбодизелем 2.3 (190 л.с., 500 Нм). В зависимости от версии модель комплектуется шестиступенчатой механикой или классическим восьмиступенчатым автоматом. Привод задний или полный. Впоследствии на рынок выведут еще и подзаряжаемый гибрид. Все характеристики бензоэлектрического грузовика еще не раскрыты, в Zhengzhou Nissan пока назвали лишь суммарную отдачу – 435 л.с. и 800 Нм.

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За «традиционный» Z9 сейчас просят 119 900 – 181 900 юаней, что эквивалентно примерно 1,4 млн – 2,1 млн рублей по актуальному курсу.

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