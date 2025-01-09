Совместное предприятие Nissan и Dongfeng приступило к производству большого пикапа Z9

Новый рамный грузовик от компании Zhengzhou Nissan будет доступен с бензиновым или дизельным моторами. Кроме того, клиентам предложат гибрид. Заказы начнут принимать в феврале, а «живые» продажи стартуют весной.

Сертификат на гигантский пикап с индексом Z9 фирма Zhengzhou Nissan, совместное предприятие Ниссана и концерна Dongfeng, получила еще осенью прошлого года. К продвижению модели само СП приступило в декабре 2024-го. Ну а теперь в Китае провели торжественную церемонию запуска производства.

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Как и остальные модели от Zhengzhou Nissan, грузовик Z9 имеет рамную конструкцию. При этом сообщается, что пикап базируется на новой архитектуре под названием Global Off-road Platforms. Модель Z9 дебютировала с двухрядной кабиной. Длина равна 5520 мм, ширина – 1960 мм, высота – 1950 мм, колесная база – 3300 мм. Заявленный дорожный просвет – внушительные 270 мм. Угол въезда составляет 36 градусов, съезда – 37 градусов. Глубина преодолеваемого брода – 900 мм. Размеры грузовой площадки: 1520/1600/550 мм.

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Внешность Z9 выполнена в новом стиле. Главная фишка – T-образные фары со светодиодными секциями дневных ходовых огней, которые образуют буквы Z. Пикапу еще достались внушительные бамперы. У радиаторной решетки два варианта дизайна. На предоставленных производителем фирменных картинках запечатлена машина с массивным «брусом» посередине. Также можно будет выбрать пикап с «пластиной», в которой имеются прорези.

В салоне – отдельные экраны приборки и мультимедиа, двухспицевый руль. Боковые дефлекторы обдува сделали вертикальными. А под центральными воздуховодами есть ряд физических клавиш. Для Z9 также заявлено множество современных водительских ассистентов.

Пикап предложат с бензиновым турбомотором 2.0 (258 л.с.) и турбодизелем 2.3 (190 л.с.). Новинка комплектуется классическим восьмиступенчатым автоматом. Кроме того, покупателям будет доступен подзаряжаемый гибрид. О начинке гибридной версии компания пока не рассказала. В Zhengzhou Nissan лишь заявили о том, что совокупная мощность такого Z9 составит 435 л.с. и 800 Нм. Ну и, разумеется, для пикапа предусмотрен полный привод.

Предварительные заказы на Z9 в Китае начнут принимать в феврале, тогда же, очевидно, объявят цены. «Живые» продажи там стартуют в марте.

Напомним, автомобили производства Zhengzhou Nissan доступны и в России. Так, под брендом Oting у нас представлен рамный внедорожник Паладин, то есть переделанный Nissan Terra. Плюс к старту продаж готовится сделанный на базе грузовичка Dongfeng Rich 6 «пикап-хардтоп» Oting Palasso (смесь пикапа и пассажирского внедорожника). То есть не исключено, что впоследствии до нас доберется и новый Z9.