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  • Совместное предприятие Nissan и Dongfeng анонсировало большой пикап Z9 в новом стиле

Совместное предприятие Nissan и Dongfeng анонсировало большой пикап Z9 в новом стиле

17.12.2024 138 0 0

Ожидается, что на первом этапе новый грузовик будет доступен с бензиновым и дизельным моторами. Позже у модели может появиться электрифицированная версия.

На фото Минпрома КНР этот гигантский пикап от компании Zhengzhou Nissan, совместного предприятия Ниссана и концерна Dongfeng, засветился еще осенью. Теперь же грузовик анонсирован официально. Само СП пока заявило новинку просто под индексом Z9. При этом некоторые китайские медиа считают, что на рынок модель выйдет под именем Yunye Z9.

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Как бы то ни было, внешность пикапа оформлена в новом стиле. Его главная фишка – Т-образные фары с диодными секциями дневных ходовых огней, которые образуют буквы Z. Модель также получила внушительные бамперы и массивную радиаторную решетку. Кстати, у машины на фирменных изображениях другие решетка и передний бампер, не такие, как у пикапа на сертификационных снимках. То есть, очевидно, клиентам предложат несколько вариантов дизайна.

Скорее всего, как и остальные модели от Zhengzhou Nissan, пикап Z9 имеет рамную конструкцию. Длина новинки равна 5520 мм, ширина – 1960 мм, высота – 1950 мм, колесная база – 3300 мм. Размеры грузовой площадки: 1520/1600/550 мм.

Z9 на фото Минпрома КНР

Интерьер Z9 производитель еще не показал. Впрочем, тестовые прототипы уже попадались шпионам. Внутри – отдельные экраны приборки и мультимедийной системы, под центральным планшетом разместили ряд физических клавиш. Кроме того, пикап получил двухэтажный тоннель.

Z9 на фото Минпрома КНР

Грузовик сертифицирован с бензиновым турбомотором 2.0 (258 л.с.) и турбодизелем 2.3 (190 л.с.). Разумеется, для Z9 предусмотрен полный привод. Местные профильные СМИ также пишут, что в будущем у пикапа появится не то гибридная, не то и вовсе полностью электрическая версия.

На китайский рынок Z9 выйдет в следующем году.

Между тем автомобили от Zhengzhou Nissan доступны и в России. В частности, под брендом Oting у нас представлен рамный внедорожник Паладин, то есть переделанный Nissan Terra. Плюс к старту продаж готовится сделанный на базе грузовичка Dongfeng Rich 6 «пикап-хардтоп» Oting Palasso (смесь пикапа и пассажирского внедорожника). Так что не исключено, что впоследствии до нас доберется и новый Z9.

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