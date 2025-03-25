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  • Внедорожник Oting Palasso на базе Nissan Navara: раскрыты комплектации для России

Внедорожник Oting Palasso на базе Nissan Navara: раскрыты комплектации для России

25.03.2025 484 0 0

На данный момент для нового необычного вездехода Oting заявлены два варианта исполнения. Двигатель един для обеих версий, а вот коробки – разные.

Презентацию рамного внедорожника Oting Palasso провели в РФ еще осенью прошлого года. В феврале 2025-го были объявлены цены, однако тогда бренд не раскрыл подробностей об оснащении. Теперь же на российском сайте марки у модели появилась собственная страница с прайс-листом. Напомним, продвижением Oting занимается компания Sinomach Automobile, а Palasso станет второй моделью бренда на нашем рынке – он присоединится к рамнику же под названием Паладин, который представляет собой чуть переделанный вездеход Nissan Terra. Оба внедорожника производят в Китае на мощностях Zhengzhou Nissan, то есть совместного предприятия Ниссана и Dongfeng.

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В Поднебесной Palasso присутствует с 2020 года, там его продают с эмблемами Dongfeng. В 2022-м модель пережила рестайлинг, и в Россию привезли как раз обновленную версию. Внедорожник сделан на базе пикапа Dongfeng Rich 6, который в свою очередь ведет родословную от Nissan Navara. По сути, Palasso является гибридом пассажирского SUV и грузовика – в Oting его называют «пикап-хардтоп». Грузовая площадка имеет «заводской жесткий верх», при этом доступ к ней осуществляется из салона.

Длина Oting Palasso равна 5277 мм, ширина – 1864 мм, высота – 1989 мм, колесная база – 3150 мм. Паспортный дорожный просвет составляет 215 мм. Объем грузового отсека – внушительные 2150 литров. У внедорожника рамное шасси и рессорная задняя подвеска.

Как и Паладин, в России «пикап-хардтоп» предложат с бензиновым турбомотором Mitsubishi 4K31 объемом 2,0 литра, который выдает 218 л.с. и 360 Нм. Двигатель может «питаться» АИ-92. Oting Palasso будет доступен с шестиступенчатой механикой или классическим восьмиступенчатым автоматом. В брошюре-прайсе указано, что внедорожник может иметь задний или жестко подключаемый полный привод типа Part-Time, однако в продажу поступит только полноприводный Palasso – по крайней мере, на первом этапе. Ну и добавим, что Паладин в РФ представлен как с задним, так и с полным приводом, но механика для него не предусмотрена – только 8АТ.

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Сейчас у Oting Palasso две комплектации – Стандарт 4WD MT и Делюкс 4WD AT. В списке оборудования обеих заявлены: 18-дюймовые колеса, защита двигателя, светодиодные фары, противотуманки, рейлинги на крыше, обогрев лобового стекла, задний парктроник, система бесключевого доступа и кнопка запуска мотора, рулевая колонка с регулировкой по углу наклона, «однозонный кондиционер», камера заднего вида, ESC, передние и боковые подушки безопасности, круиз-контроль, система выбора режима движения. Версия Делюкс с автоматом – это еще электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold. При этом не исключено, что после старта «живых» продаж прайс-лист дополнят.

Рекомендованная цена Palasso с МТ – от 3 999 000 рублей, с АТ – от 4 339 000 рублей. Как сообщалось ранее, у дилеров машины должны появиться во втором квартале.

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