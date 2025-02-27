Необычный внедорожник Oting Palasso на базе Nissan Navara: объявлены российские цены

На нашем рынке рамный вездеход марки Oting будет доступен с бензиновым турбомотором 2.0, который сочетается с механикой или автоматом. Модель предложат с полным приводом.

Российскую презентацию внедорожника Oting Palasso провели осенью 2024-го. Теперь же местный офис марки объявил начальные цены и уточнил сроки даты старта продаж: у официальных дилеров машины появятся во втором квартале текущего года. Напомним, продвижением бренда Oting в РФ занимается компания Sinomach Automobile, а Palasso станет его второй моделью на нашем рынке – он присоединится к рамнику же под названием Паладин, который представляет собой чуть переделанный вездеход Nissan Terra. Оба внедорожника производит Zhengzhou Nissan, совместное предприятие Ниссана и Dongfeng.

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В Китае Palasso дебютировал еще в 2020-м, там его продают с эмблемами Dongfeng. Два года спустя модель пережила рестайлинг, и в Россию привезут как раз обновленную версию. Внедорожник сделан на базе пикапа Dongfeng Rich 6, который в свою очередь ведет родословную от Nissan Navara. По сути, Palasso является гибридом пассажирского SUV и грузовика – в Oting его называют «пикап-хардтоп». То есть у грузовой площадки модели «заводской жесткий верх». При этом доступ к ней осуществляется из салона, плюс она еще и отапливается.

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Длина предназначенного для России Oting Palasso составляет 5277 мм, ширина – 1864 мм, высота – 1989 мм, колесная база – 3150 мм. Паспортный дорожный просвет составляет 215 мм. Объем грузового отсека – внушительные 2150 литров. Внедорожник имеет рамное шасси и рессорную заднюю подвеску.

Как и Паладин, «пикап-хардтоп» будет доступен с бензиновым турбомотором Mitsubishi 4K31 объемом 2,0 литра, который выдает 218 л.с. и 360 Нм. Двигатель работает в паре с шестиступенчатой механикой или классическим восьмиступенчатым автоматом (Паладин в РФ представлен только с АТ). У модели жестко подключаемый полный привод типа Part-Time.

Рекомендованная цена Oting Palasso с механикой – от 3 999 000 рублей, с автоматом – от 4 339 000 рублей. Полный прайс-лист с комплектациями и их наполнением появится ближе к дате старта продаж. Для сравнения, базовый заднеприводный Oting Паладин без учета акций сейчас стоит 3 799 000 рублей, топ-версия с полным приводом – 4 499 000 рублей.