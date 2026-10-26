На российском рынке начались продажи обновлённого кроссовера Volga K40

О возрождении бренда Volga официально стало известно в 2024 году, позже состоялась премьера трёх его моделей – кроссоверов Volga K50 и K40, а также седана с индексом C50. Их продажи стартовали сравнительно недавно, во второй половине июня 2026 года. Напомним, в основе «младшего» паркетника лежит рестайлинговый Geely Atlas / Boyue, который не представлен на авторынке РФ.

На фото: обновлённый кроссовер Volga K40

В пресс-службе местной марки рассказали о том, что сегодня, 26 октября 2026-го, в России стартовали продажи обновлённого паркетника Volga K40. Изменения затронули в основном интерьер и перечень оснащения модели. Кроссоверу достались иные передняя панель и центральная консоль. По центру располагается горизонтальный мультимедийный планшет диагональю 15,4 дюйма.

В информационно-развлекательную систему Volga K40 интегрированы различные цифровые сервисы, такие как Яндекс Карты, VK Музыка, VK Видео, Дзен, плюс голосовой онлайн-помощник. Помимо этого, модели стали доступны новые телематические сервисы, которые с помощью мобильного приложения позволяют дистанционно запускать двигатель, активировать климатическую установку или, к примеру, функцию поиска автомобиля на парковке.

На фото: салон обновлённого кроссовера Volga K40

Ещё модели теперь положен расширенный комплекс электронных водительских ассистентов. Так, в списке числятся в том числе: мониторинг слепых зон, помощник при смене полосы движения, функция безопасного открывания дверей, а также системы предупреждения о приближающихся объектах и предотвращения столкновений при движении задним ходом.

Помимо этого, в список обновок вошли увеличенный до 5 литров бачок омывающей жидкости с датчиком низкого уровня, салонное зеркало с автоматическим затемнением, иной декор в салоне, а также четыре физические кнопки, которые позволяют управлять скоростью вентилятора климатической установки, активировать её автоматический режим, функцию обогрева лобового стекла и аварийную сигнализацию.

Техника Volga K40 осталась прежней. Роль базового мотора исполняет бензиновая 1,5-литровая турбочетвёрка, максимальная отдача которой равна 147 л.с., крутящий момент – 270 Нм. Этот двигатель работает в паре с семиступенчатым роботом с двумя сцеплениями, привод – передний, а на разгон с места до «сотни» такому паркетнику требуется 9,2 секунды.

Альтернативная начинка для Volga K40 представляет собой 2,0-литровый бензиновый двигатель, максимальная мощность которого равна 200 л.с., а крутящий момент – 325 Нм. Этот мотор идёт в комплекте с классическим восьмиступенчатым автоматом, привод у него только полный, а от 0 до 100 км/ч он разгоняется за 8,6 секунды.

Рекомендованная розничная цена стартовой версии посвежевшего кроссовера равна 2 909 000 рублей. Стоимость среднего исполнения составляет 3 209 000 / 3 659 000 рублей (в зависимости от начинки), а покупка топового варианта обновлённого паркетника Volga K40 обойдётся в 3 959 000 рублей.