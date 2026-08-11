Рестомод JAS Tensei на базе Honda NSX показал салон в ожидании скорой премьеры

Итальянская гоночная команда JAS Motorsport и дизайн-студия Pininfarina близки к завершению разработки рестомода JAS Tensei на базе среднемоторного спорткара Honda NSX первого поколения. Премьера состоится в октябре в рамках Парижского автосалона.

На рынке эксклюзивных автомобилей нынче много высококачественных рестомодов, но проекты на базе японских машин встречаются относительно редко. JAS Tensei — один из них. В его основе лежит Honda NSX первого поколения, который выпускался с 1989 по 2005 год. В Северной Америке Honda NSX продавался как Acura NSX.

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JAS Motorsport и Pininfarina анонсировали рестомод на базе Honda NSX в октябре прошлого года, в декабре ему присвоили имя Tensei, что в переводе с латинизированного японского на русский означает «возрождение». Предполагалось, что премьера JAS Tensei состоится в первой половине 2026 года, но в итоге её сдвинули на октябрь.

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Основанная в 1995 году команда JAS Motorsport является официальным партнёром компании Honda и готовит её машины к различным кузовным гонкам. JAS Motorsport отвечает за техническую сторону разработки рестомода, а студия Pininfarina подарила ему новый дизайн, в котором, впрочем, безошибочно угадывается «первый» NSX.

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Для изготовления каждого Tensei потребуется донорский Honda NSX, от него в ход пойдут алюминиевый силовой каркас кузова и некоторые механические детали, а вся наружная обшивка будет новая, углепластиковая. Светотехника и электропроводка тоже будут полностью новые. Шасси дотянут до современного уровня и тщательно настроят. Атмосферный мотор V6 останется, но он будет гораздо мощнее оригинального: ожидаемая отдача — 425 л.с. и 350 Нм. Коробка передач — только 6-ступенчатая «механика», хотя оригинальный NSX предлагался также с 4-ступенчатым гидромеханическим «автоматом». Снаряженная масса рестомода составит порядка 1100 кг.

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Интерьер у JAS Tensei полностью новый, но сохранена исходная геометрия посадки и расположение большинства органов управления. Аналоговый щиток приборов заменён экраном с виртуальными циферблатами, на центральной консоли прописался мультимедийный экран. Руль с меткой центрального положения выглядит более лёгким и изящным, чем у оригинального NSX. Центральный тоннель перекроен под электромеханический ручник. Обновлены все отделочные материалы. Установлены новые кресла с развитой боковой поддержкой.

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JAS Motorsport и Pininfarina собираются изготовить только 35 экземпляров рестомода Tensei. Цена — от 880 000 евро.