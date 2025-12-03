Новинки ×
03.12.2025 116 0 1
Рестомод на базе Honda NSX от JAS Motorsport и Pininfarina получил имя — Tensei

Tensei в переводе с латинизированного японского на русский означает «возрождение» — вполне логичное имя для рестомода, который хочет взять всё лучшее от Honda NSX первого поколения и дополнить его современными технологиями.

JAS Motorsport и Pininfarina анонсировали рестомод на базе Honda NSX первого поколения в октябре этого года, его полноценная премьера состоится в первой половине 2026 года, а на этой неделе разработчики опубликовали новую порцию рендеров и объявили имя проекта — Tensei.

Истории Honda NSX у нас на сайте посвящён отдельный большой материал, здесь лишь вкратце напомним, что это среднемоторное заднеприводное купе дебютировало в 1989 году, оно имело весьма передовую для своего времени конструкцию и очень эффектный дизайн, производство в Японии завершилось лишь в конце 2005 года. В Северной Америке Honda NSX продавался как Acura NSX.

Знаменитая итальянская студия Pininfarina не имела прямого отношения к дизайну «первого» Honda NSX, но участвовала в разработке его предтечи — концепта Honda HP-X образца 1984 года. В свою очередь команда JAS Motorsport, также базирующаяся в Италии, ведёт свою летопись с 1995 года, с 1996 года она является официальным партнёром компании Honda и готовит её машины к различным кузовным гонкам.

В результате творческого союза JAS Motorsport и Pininfarina «первый» Honda NSX скоро вернётся на рынок в виде мелкосерийного суперкара Tensei ручной сборки. Для изготовления каждого Tensei потребуется донорский Honda NSX, от него в ход пойдёт алюминиевый силовой каркас кузова и некоторые механические детали, а вся наружная обшивка будет новая, углепластиковая — её дизайн разработала Pininfarina, а команда JAS Motorsport использовала весь свой богатый гоночный опыт для апгрейда технической начинки. Шасси дотянут до современного уровня и тщательно настроят. Атмосферный мотор V6 останется, но он будет гораздо мощнее оригинального. Коробка передач — только 6-ступенчатая «механика», хотя оригинальный NSX предлагался также с 4-ступенчатым гидромеханическим «автоматом».

Помимо новых кузовных панелей из углепластика рестомод Tensei получил новую светодиодную оптику и лёгкие колёса с центральной гайкой крепления, за ажурными спицами этих колёс видны мощные дисковые тормоза. Pininfarina заметно омолодила дизайн бамперов, снабдив их своеобразными чёрными клыками, пороги расширены, боковины стали более скульптурными и обзавелись увеличенными воздухозаборниками, а в передней крышке появился вырез, какого не было у оригинального NSX. Салон тоже будет комплексно обновлён, но его детали пока не раскрыты.

Тираж и цена рестомода от JAS Motorsport и Pininfarina будут объявлены позже, сейчас известно только, что заказчики смогут выбрать версию как с левым, так и с правым рулём. Ждём дальнейших подробностей об этом интересном проекте.

спортивные авто тюнинг классика новинки Honda Acura Acura NSX

 

