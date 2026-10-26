Новинки ×
  • Кроссовер Hyundai Bayon нового поколения поступил в продажу – сначала тот, что попроще

Кроссовер Hyundai Bayon нового поколения поступил в продажу – сначала тот, что попроще

26.10.2026 732 0 0
Кроссовер Hyundai Bayon нового поколения поступил в продажу – сначала тот, что попроще

Дебютным рынком для сменившего поколение паркетника Hyundai стала Индия, хотя предшественник там и не был представлен. Свежий кросс индийцам предложен с атмосферником 1.5, позже можно будет приобрести газовую версию. Привод в любом случае только передний.

Компактный кроссовер Hyundai Bayon на базе хэтчбека Hyundai i20 в гамме марки появился в 2021 году, рестайлинг провели в 2024-м. Пятидверка изначально была заявлена в качестве модели для Европы. Модель пытались продавать и на других рынках – в частности, в Египте и Казахстане. Но за пределами Старого Света «первый» Bayon так и не закрепился. А вот паркетник второй генерации разрабатывался уже как глобальная модель. Премьеру свежий Hyundai Bayon все-таки справил в Европе, ее провели на Парижском автосалоне. Однако дебютным рынком для нового кросса стала Индия. Там продажи стартовали в понедельник, 26 октября.

Как и предшественник, «второй» Hyundai Bayon является родственником хэтча i20. Но речь уже о новой «двадцатке», которую представили в Бразилии в июне этого года. Впрочем, дизайн экстерьера у кроссовера все-таки оригинальный, он выполнен в новом угловатом стиле бренда под названием Art of Steel, который уже примерили последние Hyundai Elantra/Avante и Hyundai Tucson, электрокар Hyundai Ioniq V.

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

На кузове свежего Bayon имеется множество прямых линий, ему также достались «мускулистые» бока и неокрашенный пластиковый обвес. Дневные ходовые огни сделаны в виде горизонтальных LED-полосок с примыкающими к ним скошенными светодиодными же секциями (блоки фар расположены под ДХО), в том же ключе оформлены и задние фонари. За доплату можно заказать черную крышу. Для паркетника предусмотрены 16- или 17-дюймовые колеса. Европейцам еще предложат «оспортивленный» Hyundai Bayon N Line, но у индийского кроссовера такого варианта нет – по крайней мере пока.

1 / 2
2 / 2

Длина адресованного Индии паркетника равна 4245 мм, ширина – 1810 мм, высота – 1605 мм, колесная база – 2600 мм. Европейский новый Bayon ниже (высота в зависимости от версии варьируется от 1555 до 1570 мм), остальные габариты совпадают с «индийцем». Ну и для сравнения, размеры предыдущего Hyundai Bayon для Европы: 4180/1775/1500 мм, расстояние между осями – 2580 мм.

Интерьер у кроссовера нового поколения почти такой же, как у бразильского хэтчбека Hyundai i20. Паркетник получил аналогичные переднюю панель, руль, центральный тоннель и карты дверей. Дефлекторы обдува тоже сделаны вертикальными, как и блок управления климатической установкой и прочими функциями.

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

В Индии во всех комплектациях, за исключением топовой, идет небольшой экранчик в приборке. В списке оборудования базового паркетника также значатся тканевая обивка, обычный кондиционер и шесть подушек безопасности. Начиная со второго по старшинству исполнения появляются мультимедийная система с экраном диагональю 10,25 дюйма и камера заднего вида. «Средние» версии – это обычный люк в крыше, беспроводная зарядка для смартфона, климат-контроль и круиз-контроль. У предтопового Hyundai Bayon есть задние дисковые тормоза вместо барабанных, панорамный люк, «кожаная» обивка, вентиляция передних сидений, видеорегистратор, камеры кругового обзора.

Наконец, в арсенале самого дорогого индийского Hyundai Bayon значатся полностью виртуальная приборка на 12,3 дюйма, аналогичного размера экран мультимедиа, аудиосистема Bose, ассистент на базе искусственного интеллекта, адаптивный «круиз», системы автоторможения, удержания в полосе движения и мониторинга «слепых» зон.

В Индии кроссовер представлен с бензиновым четырехцилиндровым атмосферником 1.5 MPI мощностью 115 л.с. (144 Нм), который работает в паре с шестиступенчатой механикой или вариатором. В январе следующего года там еще появится паркетник с газовой версией этого двигателя. Привод в любом случае только передний.

В Европе у «второго» Hyundai Bayon другая моторная гамма. Там на старте продаж паркетник будет доступен с бензиновой турботройкой 1.0 T-GDI мощностью 90 или 115 л.с. в сочетании с шестиступенчатой механикой или семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Затем у европейского Bayon впервые появится пусть и «простая», но полноценная гибридная версия HEV (без возможности подзарядки от электросети; у предшественника раньше были только «мягкогибридные» исполнения). Система этого варианта будет включать бензиновый атмосферник 1.6 GDI, шестиступенчатый робот и электромотор. Суммарная отдача – 138 л.с. Привод у «старосветского» кроссовера тоже лишь передний. При этом даже базовый европейский паркетник наверняка богаче индийской версии.

В Индии Hyundai Bayon без учета налогов оценили в 999 900 – 1 814 900 рупий, что эквивалентно примерно 847 000 – 1 538 000 рублей по актуальному курсу. Индийцам доступны машины локального производства. Причем позже компания Hyundai начнет экспортировать Bayon со своего завода в Ченнаи в другие страны – всего заявлено 50 экспортных рынков. Список пока не раскрыт. Не исключено, что в него входят страны Африки, Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока.

В Европе же Bayon второго поколения стартует в следующем году, для этого региона модель по-прежнему будут выпускать в Турции. А еще кроссовер ждут в Латинской Америке – вероятно, выпуск наладят на предприятии Hyundai в Бразилии.

кроссовер Индия авторынок новинки Hyundai Hyundai Bayon
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Нажимая кнопку «Отправить», пользователь подтверждает Согласие на обработку персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.
Опрос
Интересует ли вас возможность читать наш журнал с подпиской без рекламы?
Ваш голос
Всего голосов:

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев
Опрос
Интересует ли вас возможность читать наш журнал с подпиской без рекламы?
Ваш голос
Всего голосов:

Новые статьи

Статьи / Колёсная база Зачем менять дворники осенью: как выбирать щётки стеклоочистителя Осенью стеклоочистители становятся одной из тех деталей, о которых вспоминают только в первый ливень. И тогда выясняется, что щётки оставляют полосы, пропускают воду или размазывают грязь по... 74 0 0 26.10.2026
Статьи / Мнение без фильтров Вспомнить всё: кто ответит за цифровое досье вашего автомобиля Скрученный пробег, помятый бок, подозрительно свежая краска и продавец, который клянётся, что дедушка ездил исключительно в церковь и по воскресеньям. Покупка подержанного автомобиля в Росси... 400 2 2 26.10.2026
Статьи / История Течёт река Темза: тяжёлый путь Thames от выпуска кораблей и автомобилей до пошива одежды Автомобили и даже автомобильные бренды, получившие название в честь рек, – не такая уж и редкость. Можно вспомнить отечественные Волгу и Оку, испанскую Ebro, японские Hino и Isuzu, польскую... 414 0 1 25.10.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Долой стереотипы: женский взгляд на Hongqi HS3 Иногда автомобиль лучше раскрывается не в руках профессионального испытателя, а в повседневной жизни – когда за рулём оказывается обычный человек, который просто хочет, чтобы машина была кра... 53497 12 1 01.06.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Шеф, свободен? Опыт владения Москвичом-2141 «Святогор» Этот Москвич, сойдя с конвейера в неспокойном посткризисном 1999 году, не эксплуатировался, а новеньким ждал своего владельца долгих восемь лет, будучи заброшенным на подземной парковке стол... 17049 12 7 04.06.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Безмятежность и одна плохая новость: тест-драйв Li L6 Есть автомобили, которые пытаются понравиться водителю. Есть те, которые делают ставку на пассажиров. А есть Li L6, который, похоже, вообще решил никого не напрягать. Его философия значитель... 12048 6 3 25.08.2026
Обсуждаемое
7 VW ID.Unyx 08 провалился на рынке, стратегия немецкого концерна в Кита...
5 Восемь – почти девять: тест-драйв Esteo Exlantix ET8
5 Последний из Эволюшн: опыт владения Mitsubishi Lancer Evolution X
Новые комментарии
Change privacy settings