Кроссовер Hyundai Bayon нового поколения поступил в продажу – сначала тот, что попроще

Дебютным рынком для сменившего поколение паркетника Hyundai стала Индия, хотя предшественник там и не был представлен. Свежий кросс индийцам предложен с атмосферником 1.5, позже можно будет приобрести газовую версию. Привод в любом случае только передний.

Компактный кроссовер Hyundai Bayon на базе хэтчбека Hyundai i20 в гамме марки появился в 2021 году, рестайлинг провели в 2024-м. Пятидверка изначально была заявлена в качестве модели для Европы. Модель пытались продавать и на других рынках – в частности, в Египте и Казахстане. Но за пределами Старого Света «первый» Bayon так и не закрепился. А вот паркетник второй генерации разрабатывался уже как глобальная модель. Премьеру свежий Hyundai Bayon все-таки справил в Европе, ее провели на Парижском автосалоне. Однако дебютным рынком для нового кросса стала Индия. Там продажи стартовали в понедельник, 26 октября.

Как и предшественник, «второй» Hyundai Bayon является родственником хэтча i20. Но речь уже о новой «двадцатке», которую представили в Бразилии в июне этого года. Впрочем, дизайн экстерьера у кроссовера все-таки оригинальный, он выполнен в новом угловатом стиле бренда под названием Art of Steel, который уже примерили последние Hyundai Elantra/Avante и Hyundai Tucson, электрокар Hyundai Ioniq V.

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На кузове свежего Bayon имеется множество прямых линий, ему также достались «мускулистые» бока и неокрашенный пластиковый обвес. Дневные ходовые огни сделаны в виде горизонтальных LED-полосок с примыкающими к ним скошенными светодиодными же секциями (блоки фар расположены под ДХО), в том же ключе оформлены и задние фонари. За доплату можно заказать черную крышу. Для паркетника предусмотрены 16- или 17-дюймовые колеса. Европейцам еще предложат «оспортивленный» Hyundai Bayon N Line, но у индийского кроссовера такого варианта нет – по крайней мере пока.

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Длина адресованного Индии паркетника равна 4245 мм, ширина – 1810 мм, высота – 1605 мм, колесная база – 2600 мм. Европейский новый Bayon ниже (высота в зависимости от версии варьируется от 1555 до 1570 мм), остальные габариты совпадают с «индийцем». Ну и для сравнения, размеры предыдущего Hyundai Bayon для Европы: 4180/1775/1500 мм, расстояние между осями – 2580 мм.

Интерьер у кроссовера нового поколения почти такой же, как у бразильского хэтчбека Hyundai i20. Паркетник получил аналогичные переднюю панель, руль, центральный тоннель и карты дверей. Дефлекторы обдува тоже сделаны вертикальными, как и блок управления климатической установкой и прочими функциями.

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В Индии во всех комплектациях, за исключением топовой, идет небольшой экранчик в приборке. В списке оборудования базового паркетника также значатся тканевая обивка, обычный кондиционер и шесть подушек безопасности. Начиная со второго по старшинству исполнения появляются мультимедийная система с экраном диагональю 10,25 дюйма и камера заднего вида. «Средние» версии – это обычный люк в крыше, беспроводная зарядка для смартфона, климат-контроль и круиз-контроль. У предтопового Hyundai Bayon есть задние дисковые тормоза вместо барабанных, панорамный люк, «кожаная» обивка, вентиляция передних сидений, видеорегистратор, камеры кругового обзора.

Наконец, в арсенале самого дорогого индийского Hyundai Bayon значатся полностью виртуальная приборка на 12,3 дюйма, аналогичного размера экран мультимедиа, аудиосистема Bose, ассистент на базе искусственного интеллекта, адаптивный «круиз», системы автоторможения, удержания в полосе движения и мониторинга «слепых» зон.

В Индии кроссовер представлен с бензиновым четырехцилиндровым атмосферником 1.5 MPI мощностью 115 л.с. (144 Нм), который работает в паре с шестиступенчатой механикой или вариатором. В январе следующего года там еще появится паркетник с газовой версией этого двигателя. Привод в любом случае только передний.

В Европе у «второго» Hyundai Bayon другая моторная гамма. Там на старте продаж паркетник будет доступен с бензиновой турботройкой 1.0 T-GDI мощностью 90 или 115 л.с. в сочетании с шестиступенчатой механикой или семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Затем у европейского Bayon впервые появится пусть и «простая», но полноценная гибридная версия HEV (без возможности подзарядки от электросети; у предшественника раньше были только «мягкогибридные» исполнения). Система этого варианта будет включать бензиновый атмосферник 1.6 GDI, шестиступенчатый робот и электромотор. Суммарная отдача – 138 л.с. Привод у «старосветского» кроссовера тоже лишь передний. При этом даже базовый европейский паркетник наверняка богаче индийской версии.

В Индии Hyundai Bayon без учета налогов оценили в 999 900 – 1 814 900 рупий, что эквивалентно примерно 847 000 – 1 538 000 рублей по актуальному курсу. Индийцам доступны машины локального производства. Причем позже компания Hyundai начнет экспортировать Bayon со своего завода в Ченнаи в другие страны – всего заявлено 50 экспортных рынков. Список пока не раскрыт. Не исключено, что в него входят страны Африки, Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока.

В Европе же Bayon второго поколения стартует в следующем году, для этого региона модель по-прежнему будут выпускать в Турции. А еще кроссовер ждут в Латинской Америке – вероятно, выпуск наладят на предприятии Hyundai в Бразилии.