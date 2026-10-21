Новый Hyundai Tucson выходит на свой первый рынок: оснащение и цены

Дебютным рынком для свежего кроссовера Hyundai Tucson стала родная Корея. Там модель доступна как только с ДВС, так и в виде гибрида HEV. На выбор предложены четыре комплектации.

Первую презентацию паркетника Hyundai Tucson следующего, уже пятого по счету поколения с заводским индексом NX5 провели в Корее в сентябре. Затем была глобальная премьера версий для разных регионов, включая США и Европу (в Старом Свете, как и прежде, будет короткий вариант). Так вот теперь кроссовер выходит на домашний рынок. В Корее только что озвучили все комплектации и цены, местные дилеры начали принимать заказы.

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Дизайн «пятого» Tucson выполнен в новом угловатом стиле под названием Art of Steel. Главная фишка – обилие «прямых» линий на кузове. Почти во всю ширину передка протянулась единая светодиодная полоска, выполняющая роль дневных ходовых огней, по бокам от нее – дополнительные скошенные LED-секции. Блоки основных фар идут ниже. Задние фонари тоже сделали вертикальными и скошенными, их объединяет узкая горизонтальная полоска. Новый Hyundai Tucson также получил внушительные бамперы и «мускулистые» бока. Угол открытия задних дверей отныне составляет 83 градуса вместо 73.

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Длина «мирового» кроссовера равна 4700 мм (+60 мм по сравнению с предыдущей глобальной моделью), ширина – 1905 мм (+40 мм), высота – 1685 мм (+20 мм), расстояние между осями – 2785 мм (+30 мм). Для сравнения, размеры нового короткого Tucson для Европы: длина – 4560 мм (на 35 мм больше, чем у предыдущего «старосветского» кросса), ширина – 1900 мм (+35 мм), высота – 1670 мм (+20 мм), колесная база – 2720 ​​мм (+40 мм). Объем багажника версии для Кореи – 645 литров.

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В пятиместном салоне вместо табло появились раздельные экраны приборки и мультимедийной системы, при этом узкий приборный дисплей придвинут почти вплотную к лобовому стеклу. Мультимедиа – Pleos Connect на базе искусственного интеллекта. Под центральным планшетом находятся физические клавиши и шайбы.

Базовая версия

Как и раньше, корейцам новый Hyundai Tucson предложен с бензиновой турбочетверкой 1.6 T-GDI или в виде гибрида HEV (без возможности зарядки от электросети) на базе этого турбомотора. При этом в обоих случаях увеличена мощность. Турбомотор 1.6 T-GDI теперь выдает 193 л.с. (было 180 л.с.), он сочетается с классическим восьмиступенчатым автоматом (пришел на смену семиступенчатому роботу). Суммарная отдача системы гибрида – 245 л.с. (было 235 л.с.), такой кроссовер все так же имеет шестиступенчатый автомат. Обе модификации бывают с передним или полным приводом.

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На домашнем рынке у модели четыре комплектации – H-Pick, Exclusive, «внедорожная» XRT и Inspiration. К слову, версия XRT в Корее представлена впервые, раньше «суровое» исполнение было прерогативой американского паркетника.

Уже в базе адресованный Корее новый кроссовер имеет неплохое оснащение. В арсенале Hyundai Tucson H-Pick значатся: светодиодная оптика, 17-дюймовые диски, подогрев руля и передних сидений, 9-дюймовый приборный экран, мультимедиа Pleos Connect с дисплеем диагональю 12,9 дюйма, девять подушек безопасности (включая центральные боковые «эйрбэги» первого ряда), камеры кругового обзора с функцией «прозрачный капот», адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, помощи при движении по автомагистрали, предотвращения столкновений при парковке спереди и сзади. Впрочем, самый дешевый паркетник получил обычный кондиционер.

Двухзонный климат-контроль появляется в версии Exclusive. В список оборудования этой комплектации также входят: рейлинги на крыше, 18-дюймовые колеса, электропривод багажной двери, вентиляция передних сидений, одна площадка для беспроводной зарядки смартфона, система дистанционной парковки и система Memory Reverse Assist (электроника запоминает траекторию движения и автоматически управляет машиной при движении задним ходом).

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У «внедорожного» Hyundai Tucson XRT оригинальная прямоугольная радиаторная решетка с массивным «брусом» посередине, еще более внушительный защитный обвес и 18-дюймовые диски эксклюзивного дизайна.

Наконец, топовый Tucson Inspiration – это деревянные вставки в салоне, 17-дюймовый экран мультимедиа-системы, обивка кресел из натуральной кожи (в остальных версиях идет искусственная), две площадки для беспроводной зарядки, подогрев заднего дивана и расширенный комплекс водительских ассистентов.

Часть оборудования самого роскошного паркетника за доплату предусмотрена и для других комплектаций. Среди опций еще 20-дюймовые колеса, панорамный люк в крыше, проекционный дисплей, аудиосистема Bang & Olufsen и видеорегистратор (включает фронтальную и заднюю камеры).

Новый чисто бензиновый Hyundai Tucson оценили в 31,4 млн – 37,9 млн вон, что эквивалентно примерно 1,95 млн – 2,36 млн рублей по актуальному курсу. Гибрид с учетом налоговых льгот обойдется в 36,15 млн – 42,7 млн вон (2,25 млн – 2,66 млн рублей). Доплата за полный привод составляет 2,4 млн вон (149 000 рублей).

В других странах Hyundai Tucson нового поколения начнется появляться со следующего года.