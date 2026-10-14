Новый короткий Hyundai Tucson: теперь и «оспортивленная» версия N Line

В исполнении N Line свежий паркетник Tucson получил еще более агрессивный дизайн экстерьера. Версия «под спорт» будет доступна со всеми силовыми установками, которые есть у стандартной модели.

В родной Корее кроссовер Hyundai Tucson нового, пятого по счету поколения дебютировал в сентябре. А в начале октября компания Hyundai провела глобальную премьеру модели для остальных рынков, включая Европу. И если во многих странах наряду со стандартным паркетником еще будут продавать «внедорожную» версию XRT, то в Старом Свете такой вариант не планируется. Зато там появится «оспортивленное» исполнение N Line, его презентация состоялась в рамках нынешнего Парижского автосалона. К слову, версия «под спорт» имеется у предыдущего паркетника в разных странах, а вот «пятый» Tucson N Line пока заявлен только для Европы.

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Напомним, что, как и предшественник, свежий кроссовер с заводским индексом NX5 представлен в двух вариантах длины и колесной базы. В Старом Свете все так же будет доступен короткий кросс. Длина такого Hyundai Tucson составляет 4560 мм, расстояние между осями – 2720 мм. Показатели нового SUV для остальных регионов – 4700 и 2785 мм соответственно.

Hyundai Tucson N Line

Как водится, Hyundai Tucson N Line получил еще более агрессивный облик, хотя дизайнерам пришлось потрудиться, ведь и стандартный угловатый паркетник выглядит весьма динамично. У «спортсмена» собственные бамперы. Черные накладки на колесных арках сделали тоньше, вдобавок они глянцевые, тогда как у обычного Tucson арки покрыты матовым пластиком.

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В черном цвете также выполнены вставки на задних стойках крыши и проходящие поверх дверей полоски (у стандартного паркетника они серебристые). Hyundai Tucson N Line еще получил эксклюзивные 20-дюймовые диски и выставленные напоказ сдвоенные патрубки выпускной системы.

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В салоне – черные кожа и «замша». На руле, дверях и креслах есть красная прострочка, алые акценты также имеются по бокам передней панели. Наконец, на педалях есть металлические накладки. Остальное оснащение – такое же, как у стандартного паркетника. В списке оборудования заявлены две площадки для беспроводной зарядки, климат-контроль, мультимедийная система Pleos Connect на базе искусственного интеллекта и с 17-дюймовым экраном, комплекс водительских ассистентов.

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Hyundai Tucson N Line будет доступен со всеми силовыми установками, которые есть у стандартной модели. В Европе кроссовер нового поколения предложат с бензиновой турбочетверкой 1.6 T-GDI (150 л.с.) в сочетании с шестиступенчатой механикой или семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Машины с роботом еще имеют 48-вольтовый довесок. Европейцы также смогут приобрести «простой» гибрид HEV и подзаряжаемую гибридную версию PHEV. В обоих случаях силовая установка базируется на 1.6 T-GDI, оба же гибрида укомплектованы шестиступенчатым автоматом. Суммарная отдача нового Hyundai Tucson HEV – 245 л.с., Hyundai Tucson PHEV – 292 л.с. Подзаряжаемый гибрид оснащен батареей емкостью 17,1 кВт*ч, в электрорежиме исполнение N Line проедет 67 км («просто» Tucson PHEV – 81 км). Для гибридов предусмотрен полный привод.

В Европе продажи нового Hyundai Tucson стартуют в следующем году.