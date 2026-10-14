Гибридные авто ×
  • Новый короткий Hyundai Tucson: теперь и «оспортивленная» версия N Line

Новый короткий Hyundai Tucson: теперь и «оспортивленная» версия N Line

14.10.2026 382 0 0
Новый короткий Hyundai Tucson: теперь и «оспортивленная» версия N Line

В исполнении N Line свежий паркетник Tucson получил еще более агрессивный дизайн экстерьера. Версия «под спорт» будет доступна со всеми силовыми установками, которые есть у стандартной модели.

В родной Корее кроссовер Hyundai Tucson нового, пятого по счету поколения дебютировал в сентябре. А в начале октября компания Hyundai провела глобальную премьеру модели для остальных рынков, включая Европу. И если во многих странах наряду со стандартным паркетником еще будут продавать «внедорожную» версию XRT, то в Старом Свете такой вариант не планируется. Зато там появится «оспортивленное» исполнение N Line, его презентация состоялась в рамках нынешнего Парижского автосалона. К слову, версия «под спорт» имеется у предыдущего паркетника в разных странах, а вот «пятый» Tucson N Line пока заявлен только для Европы.

Hyundai Tucson N Line
Hyundai Tucson N Line
1 / 2
Hyundai Tucson N Line
Hyundai Tucson N Line
2 / 2

Напомним, что, как и предшественник, свежий кроссовер с заводским индексом NX5 представлен в двух вариантах длины и колесной базы. В Старом Свете все так же будет доступен короткий кросс. Длина такого Hyundai Tucson составляет 4560 мм, расстояние между осями – 2720 мм. Показатели нового SUV для остальных регионов – 4700 и 2785 мм соответственно.

Hyundai Tucson N Line

Как водится, Hyundai Tucson N Line получил еще более агрессивный облик, хотя дизайнерам пришлось потрудиться, ведь и стандартный угловатый паркетник выглядит весьма динамично. У «спортсмена» собственные бамперы. Черные накладки на колесных арках сделали тоньше, вдобавок они глянцевые, тогда как у обычного Tucson арки покрыты матовым пластиком. 

Hyundai Tucson N Line
Hyundai Tucson N Line
1 / 4
Hyundai Tucson N Line
Hyundai Tucson N Line
2 / 4
Hyundai Tucson N Line
Hyundai Tucson N Line
3 / 4
Hyundai Tucson N Line
Hyundai Tucson N Line
4 / 4

В черном цвете также выполнены вставки на задних стойках крыши и проходящие поверх дверей полоски (у стандартного паркетника они серебристые). Hyundai Tucson N Line еще получил эксклюзивные 20-дюймовые диски и выставленные напоказ сдвоенные патрубки выпускной системы.

Hyundai Tucson N Line
Hyundai Tucson N Line
1 / 4
Hyundai Tucson N Line
Hyundai Tucson N Line
2 / 4
Hyundai Tucson N Line
Hyundai Tucson N Line
3 / 4
Hyundai Tucson N Line
Hyundai Tucson N Line
4 / 4

В салоне – черные кожа и «замша». На руле, дверях и креслах есть красная прострочка, алые акценты также имеются по бокам передней панели. Наконец, на педалях есть металлические накладки. Остальное оснащение – такое же, как у стандартного паркетника. В списке оборудования заявлены две площадки для беспроводной зарядки, климат-контроль, мультимедийная система Pleos Connect на базе искусственного интеллекта и с 17-дюймовым экраном, комплекс водительских ассистентов.

Стандартный Hyundai Tucson для Европы
Стандартный Hyundai Tucson для Европы
1 / 4
Стандартный Hyundai Tucson для Европы
Стандартный Hyundai Tucson для Европы
2 / 4
Стандартный Hyundai Tucson для Европы
Стандартный Hyundai Tucson для Европы
3 / 4
Стандартный Hyundai Tucson для Европы
Стандартный Hyundai Tucson для Европы
4 / 4

Hyundai Tucson N Line будет доступен со всеми силовыми установками, которые есть у стандартной модели. В Европе кроссовер нового поколения предложат с бензиновой турбочетверкой 1.6 T-GDI (150 л.с.) в сочетании с шестиступенчатой механикой или семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Машины с роботом еще имеют 48-вольтовый довесок. Европейцы также смогут приобрести «простой» гибрид HEV и подзаряжаемую гибридную версию PHEV. В обоих случаях силовая установка базируется на 1.6 T-GDI, оба же гибрида укомплектованы шестиступенчатым автоматом. Суммарная отдача нового Hyundai Tucson HEV – 245 л.с., Hyundai Tucson PHEV – 292 л.с. Подзаряжаемый гибрид оснащен батареей емкостью 17,1 кВт*ч, в электрорежиме исполнение N Line проедет 67 км («просто» Tucson PHEV – 81 км). Для гибридов предусмотрен полный привод.

В Европе продажи нового Hyundai Tucson стартуют в следующем году.

кроссовер авторынок Париж новинки Европа гибридные авто Hyundai Hyundai Tucson
Опрос
Интересует ли вас возможность читать наш журнал с подпиской без рекламы?
Ваш голос
Всего голосов:

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев
Опрос
Интересует ли вас возможность читать наш журнал с подпиской без рекламы?
Ваш голос
Всего голосов:

Новые статьи

Статьи / Путешествия Зимник Тополиное – Батагай: ледяная артерия Якутии В селе Тополиное круглогодичная дорога заканчивается. Дальше на протяжении следующих 560 километров до поселка Батагай нет ничего, кроме зимника – временной дороги, которая существует только... 248 0 0 14.10.2026
Статьи / Шины и диски Зима под контролем: один сезон на Gislaved Arctic Control Как бы обречённо это ни звучало, но все автомобилисты средней полосы России каждую осень осознают неизбежность наступления зимы и, как следствие, необходимости замены летних шин на зимние. А... 1858 0 0 14.10.2026
Статьи / Путешествия Трасса Яна: путешествие по ту сторону Верхоянского хребта Есть дороги, а есть направления. Трасса Р-504 «Колыма» – это уже легенда. Но стоит уйти в сторону от указателя «Тополиное – Батагай», как реальность меняется. Это уже не федеральная трасса,... 7190 1 1 13.10.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Долой стереотипы: женский взгляд на Hongqi HS3 Иногда автомобиль лучше раскрывается не в руках профессионального испытателя, а в повседневной жизни – когда за рулём оказывается обычный человек, который просто хочет, чтобы машина была кра... 52677 12 1 01.06.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Шеф, свободен? Опыт владения Москвичом-2141 «Святогор» Этот Москвич, сойдя с конвейера в неспокойном посткризисном 1999 году, не эксплуатировался, а новеньким ждал своего владельца долгих восемь лет, будучи заброшенным на подземной парковке стол... 16190 12 7 04.06.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Безмятежность и одна плохая новость: тест-драйв Li L6 Есть автомобили, которые пытаются понравиться водителю. Есть те, которые делают ставку на пассажиров. А есть Li L6, который, похоже, вообще решил никого не напрягать. Его философия значитель... 11211 6 3 25.08.2026
Обсуждаемое
32 Пятый элемент: история создания и секрет долголетия ВАЗ-2105
6 Italiano vero: опыт владения купе Lancia Fulvia 1,3S
5 Взаймы у брата, подстаканники в борту и новая коробка: тест-драйв Soll...
Новые комментарии
Change privacy settings