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  • Hyundai Tucson: разные варианты длины и силовых установок, в Европе – без внедорожной версии

Hyundai Tucson: разные варианты длины и силовых установок, в Европе – без внедорожной версии

02.10.2026 3467 1 6
Hyundai Tucson: разные варианты длины и силовых установок, в Европе – без внедорожной версии

Компания Hyundai провела глобальную премьеру нового кроссовера Tucson. В зависимости от рынка модель будет доступна с атмосферником 2.0 и турбомотором 1.6 T-GDI, в виде «простого» или подзаряжаемого гибрида. В некоторых странах предложат «внедорожный» вариант, а кое-где будет представлен «оспортивленный» SUV.

Кроссовер Hyundai Tucson нового, пятого по счету поколения с заводским индексом NX5 впервые анонсировали в августе. В сентябре модель показали в родной для марки Корее – в местной спецификации. Ну а теперь состоялась глобальная премьера свежего паркетника – уже для разных рынков. Напомним, что предыдущий Hyundai Tucson NX4 в строю с 2020 года, рестайлинг он пережил в 2023-м.

Глобальный новый Hyundai Tucson
Глобальный новый Hyundai Tucson
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Глобальный новый Hyundai Tucson
Глобальный новый Hyundai Tucson
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Глобальный новый Hyundai Tucson
Глобальный новый Hyundai Tucson
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Глобальный новый Hyundai Tucson
Глобальный новый Hyundai Tucson
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Глобальный новый Hyundai Tucson
Глобальный новый Hyundai Tucson
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Как и предшественник, «пятый» кроссовер представлен с двумя вариантами длины и колесной базы. На большинстве рынках, включая Корею и Северную Америку, появится растянутый Hyundai Tucson. Длина такого паркетника равна 4700 мм (+60 мм по сравнению с предыдущей «мировой» моделью), ширина – 1905 мм (+40 мм), высота – 1685 мм (+20 мм), расстояние между осями – 2785 мм (+30 мм). Паспортный дорожный просвет – 180 мм. Угол открытия задних дверей отныне составляет 83 градуса вместо 73.

Новый Hyundai Tucson для США
Новый Hyundai Tucson для США
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Новый Hyundai Tucson для США
Новый Hyundai Tucson для США
2 / 10
Новый Hyundai Tucson для США
Новый Hyundai Tucson для США
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Новый Hyundai Tucson для США
Новый Hyundai Tucson для США
4 / 10
Новый Hyundai Tucson для США
Новый Hyundai Tucson для США
5 / 10
Новый Hyundai Tucson для США
Новый Hyundai Tucson для США
6 / 10
Новый Hyundai Tucson для США
Новый Hyundai Tucson для США
7 / 10
Новый Hyundai Tucson для США
Новый Hyundai Tucson для США
8 / 10
Новый Hyundai Tucson для США
Новый Hyundai Tucson для США
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Новый Hyundai Tucson для США
Новый Hyundai Tucson для США
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В Европе же, как и раньше, будут продавать более компактный Tucson, хотя и «старосветский» паркетник в новом поколении подрос. Длина такой модели составляет 4560 мм (+35 мм), ширина – 1900 мм (+35 мм), высота – 1670 мм (+20 мм), колесная база – 2720 ​​мм (+40 мм). Дорожный просвет – 159 или 169 мм.

Новый Hyundai Tucson для Европы
Новый Hyundai Tucson для Европы
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Новый Hyundai Tucson для Европы
Новый Hyundai Tucson для Европы
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Новый Hyundai Tucson для Европы
Новый Hyundai Tucson для Европы
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Новый Hyundai Tucson для Европы
Новый Hyundai Tucson для Европы
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Внешность свежего Hyundai Tucson выполнена в новом угловатом фирменном стиле под названием Art of Steel, который уже примерили седан Hyundai Elantra/Avante и китайский электрокар Hyundai Ioniq V. Главная фишка – обилие «прямых» линий на кузове. Почти во всю ширину передка протянулась единая светодиодная полоска, выполняющая роль дневных ходовых огней, по бокам от нее – дополнительные скошенные LED-секции. Блоки основных фар идут ниже. Задние фонари тоже сделали вертикальными и скошенными, их объединяет узкая горизонтальная полоска. 

Глобальный новый Hyundai Tucson
Глобальный новый Hyundai Tucson
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Новый Hyundai Tucson для Европы
Новый Hyundai Tucson для Европы
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Новый Hyundai Tucson также получил внушительные бамперы и «мускулистые» бока. У короткого европейского кроссовера окошки в задних стойках меньше, чем у растянутого Tucson, а примыкающие к ним серебристые вставки, наоборот, крупнее. Вне зависимости от региона предусмотрены 17-, 18-, 19- или 20-дюймовые колеса.

Hyundai Tucson XRT

На некоторых рынках, включая Корею, будет представлен «внедорожный» вариант XRT. Его особенности – оригинальная прямоугольная радиаторная решетка с массивным «брусом» посередине, еще более внушительный защитный обвес и диски эксклюзивного дизайна. 

Hyundai Tucson XRT Pro для США
Hyundai Tucson XRT Pro для США
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Hyundai Tucson XRT Pro для США
Hyundai Tucson XRT Pro для США
2 / 10
Hyundai Tucson XRT Pro для США
Hyundai Tucson XRT Pro для США
3 / 10
Hyundai Tucson XRT Pro для США
Hyundai Tucson XRT Pro для США
4 / 10
Hyundai Tucson XRT Pro для США
Hyundai Tucson XRT Pro для США
5 / 10
Hyundai Tucson XRT Pro для США
Hyundai Tucson XRT Pro для США
6 / 10
Hyundai Tucson XRT Pro для США
Hyundai Tucson XRT Pro для США
7 / 10
Hyundai Tucson XRT Pro для США
Hyundai Tucson XRT Pro для США
8 / 10
Hyundai Tucson XRT Pro для США
Hyundai Tucson XRT Pro для США
9 / 10
Hyundai Tucson XRT Pro для США
Hyundai Tucson XRT Pro для США
10 / 10

В США также предложат Hyundai Tucson XRT Pro с увеличенным до 210 дорожным просветом, внедорожной резиной и буксировочным проушинами спереди. А вот Европе «суровая» модификация по-прежнему не положена. Зато там появится «оспортивленный» вариант – вероятно, как и у нынешнего кроссовера, это будет комплектация N Line. Версию под «спорт» пока не продемонстрировали, ее приберегли для Парижского автосалона, который откроется в середине октября.

Глобальный новый Hyundai Tucson
Глобальный новый Hyundai Tucson
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Глобальный новый Hyundai Tucson
Глобальный новый Hyundai Tucson
2 / 10
Новый Hyundai Tucson для Европы
Новый Hyundai Tucson для Европы
3 / 10
Новый Hyundai Tucson для Европы
Новый Hyundai Tucson для Европы
4 / 10
Новый Hyundai Tucson для Европы
Новый Hyundai Tucson для Европы
5 / 10
Новый Hyundai Tucson для Европы
Новый Hyundai Tucson для Европы
6 / 10
Новый Hyundai Tucson для Европы
Новый Hyundai Tucson для Европы
7 / 10
Новый Hyundai Tucson для Европы
Новый Hyundai Tucson для Европы
8 / 10
Новый Hyundai Tucson для Европы
Новый Hyundai Tucson для Европы
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Новый Hyundai Tucson для Европы
Новый Hyundai Tucson для Европы
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Внутри предназначенные для разных рынков кроссоверы в целом повторяют друг друга. В салоне вместо табло появились раздельные экраны приборки (9,9 дюйма) и мультимедийной системы (12,9 дюйма или 17 дюймов), при этом узкий приборный дисплей придвинут почти вплотную к лобовому стеклу. Мультимедиа – Pleos Connect на базе искусственного интеллекта. Под центральным планшетом находятся физические клавиши и шайбы. На тоннеле расположены две площадки для беспроводной зарядки и неприкрытые подстаканники.

Hyundai Tucson XRT Pro для США
Hyundai Tucson XRT Pro для США
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Hyundai Tucson XRT Pro для США
Hyundai Tucson XRT Pro для США
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Hyundai Tucson XRT Pro для США
Hyundai Tucson XRT Pro для США
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Hyundai Tucson XRT Pro для США
Hyundai Tucson XRT Pro для США
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В списке оборудования заявлено множество современных водительских ассистентов. Среди них, например, система Memory Reverse Assist: электроника запоминает траекторию движения и автоматически управляет машиной при движении задним ходом, что позволяет «устранить неудобства при вождении и парковке в узких и сложных местах». В США Hyundai Tucson XRT Pro также досталась система Smart Terrain Assist – электроника в режиме реального времени «анализирует условия сцепления и скольжения и предоставляет визуальные указания».

Hyundai Tucson XRT Pro для США

Дизель кроссоверу нового поколения не положен. В Европе, Штатах и Корее новый Hyundai Tucson будет доступен с бензиновой турбочетверкой 1.6 T-GDI. На «старосветском» паркетнике турбомотор развивает 150 л.с., у короткой модели шестиступенчатая механика или семиступенчатый робот с двумя сцеплениями (у двигателя кросса с роботом еще есть 48-вольтовый довесок). Мощность 1.6 T-GDI для корейского рынка – 193 л.с., для американского – 186 л.с., в этих странах вместо роботизированной коробки идет классический восьмиступенчатый автомат. На некоторых рынках предложат Tucson с атмосферником 2.0 MPI (его мощность еще не объявлена). Будут и гибриды – «простой» вариант HEV и подзаряжаемый PHEV. В обоих случаях силовая установка базируется на 1.6 T-GDI, оба гибрида имеют шестиступенчатый автомат. Суммарная отдача Hyundai Tucson HEV для Европы и Кореи – 245 л.с., для США – 235 л.с. Подзаряжаемый гибрид Tucson PHEV пока точно заявлен для Европы, его совокупная мощность – 292 л.с., такой кроссовер укомплектован батареей емкостью 17,1 кВт*ч, в электрорежиме он проедет 81 км. Для всех модификаций предусмотрен полный привод.

Первыми новый Hyundai Tucson получат корейцы, на домашний рынок паркетник выйдет до конца текущего года. В остальных странах модель пятой генерации появится в следующем году.

кроссовер США Корея авторынок новинки Европа гибридные авто Hyundai Hyundai Tucson
Обновлено 04.10.2026
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1 комментарий
02.10.2026 14:05
nazarov66-r@mail.ru

Красивая машина

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