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  • Обновлённый Hyundai Tucson поступил в продажу: другой салон и прежняя техника

Обновлённый Hyundai Tucson поступил в продажу: другой салон и прежняя техника

06.12.2023 717 0 0

На домашнем рынке паркетник предложен с бензиновой турбочетверкой и дизелем, покупателям также доступна гибридная версия.

Первые официальные изображения рестайлингового кроссовера Hyundai Tucson распространили в конце ноября. А теперь в родной Корее провели полноценную презентацию, одновременно там дан старт продажам. Напомним, модель актуального поколения с заводским индексом NX4 в строю с 2020 года.

Внешне Tucson мало изменился. Паркетник сохранил встроенные в радиаторную решетку светодиодные ходовые огни, но у них иная форма, вдобавок на решетке отныне красуются новые пластины – в стиле родственного пикапа Hyundai Santa Cruz. Еще заменили бамперы, плюс расширена палитра цветов кузова. Как и прежде, Hyundai Tucson также предложен в «оспортивленной» версии N Line, ее фишки – решетка с оригинальным узором, окрашенные накладки на колесных арках и выставленные напоказ сдвоенные патрубки выпускной системы.

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После рестайлинга длина предназначенного для Кореи кроссовера выросла на 10 мм: у стандартного SUV этот показатель отныне составляет 4640 мм, у Tucson N Line – 4650 мм. Остальные габариты прежние: ширина – 1865 мм, высота – 1665 мм, колесная база – 2755 мм. К слову, в Европе продают «короткий» кроссовер (длина дореформенной базовой модели – 4500 мм, расстояние между осями – 2680 мм).

Hyundai Tucson N Line
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Hyundai Tucson N Line
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Hyundai Tucson N Line
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Hyundai Tucson N Line
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Hyundai Tucson N Line
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Интерьер, напротив, полностью перекроили. Внутри – новые передняя панель, рулевое колесо и блок климат-контроля (на нем теперь есть физические шайбы), вместо отдельных экранов приборки и мультимедийной системы установили изогнутое табло (ПО обновляется «по воздуху»), дефлекторы обдува перенесли ниже, вдобавок они отныне спрятаны в единую линию. Перед передним пассажиром появилась открытая полка. С расположенной между креслами «плавающей» консоли убрали кнопочный пульт управления трансмиссией, на его месте теперь площадка для беспроводной зарядки смартфона. А переключение передач возложено на правый подрулевой рычажок. Наконец, в Hyundai заявили об улучшенной шумоизоляции.

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В списке оборудования также значатся проекционный дисплей, подогрев кресел, система аутентификации по отпечатку пальца и множество ассистентов помощи водителю. При этом у ассистирующей электроники появилась новая функция: система оценивает дорожное покрытие и сама выбирает оптимальный режим движения.

Базовый Hyundai Tucson
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Базовый Hyundai Tucson
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Hyundai Tucson N Line
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Hyundai Tucson N Line
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Техника в Корее прежняя. На домашнем рынке Hyundai Tucson предложен с бензиновой турбочетверкой 1.6 (180 л.с.) и турбодизелем 2.0 (184 л.с.). Первый мотор сочетается с семиступенчатой коробкой с двумя сцеплениями, дизель комплектуется восьмиступенчатым автоматом. Привод передний или полный. Клиентам также доступен гибрид HEV (без возможности зарядки от электросети) с установкой на базе 1.6T, и его совокупная отдача слегка выросла: 235 л.с. против 230 л.с. у дореформенной модели.

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На родине марки цена обновленного Hyundai Tucson начинается с отметки 27 710 000 вон, что эквивалентно примерно 1 935 000 рублей по текущему курсу. До остальных стран такой кроссовер, вероятно, доберется в следующем году. Кстати, в Китае модель может пережить альтернативный рестайлинг: ранее там ловили прототип с другой оптикой. В России же у Tucson теперь лишь «параллельное» будущее.

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