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  • Рестайлинговый Hyundai Tucson: не тот облик, который ждали, зато с новым салоном

Рестайлинговый Hyundai Tucson: не тот облик, который ждали, зато с новым салоном

21.11.2023 73 0 0

Глобальный паркетник мало изменился внешне, внутри же установили единое изогнутое табло. На родине модель ждут в продаже уже в этом году, до других стран такой кросс доберется в 2024-м.

В самом начале нынешнего года в Сеть выложили снимки замаскированного кроссовера, застуканного в Китае. Считалось, что это рестайлинговый Hyundai Tucson, главной фишкой той машины была еще более необычная головная оптика. Предполагалось, что аналогичным образом обновится и «мировой» SUV, но у модернизированной машины на фирменных фото, которые сегодня распространила компания Hyundai, другой дизайн. Таким образом, либо шпионы ранее ошиблись с идентификацией модели, либо в КНР готовят отдельный рестайлинг. Ну и напомним, что Tucson актуального поколения в строю с 2020 года.

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Перемен во внешнем облике глобального кросса не так уж много. Hyundai Tucson сохранил интегрированные в радиаторную решетку светодиодные ходовые огни, при этом у секций теперь иная форма, а на самой решетке красуются новые пластины – в стиле родственного пикапа Hyundai Santa Cruz. Рестайлинг также принес паркетнику другие бамперы и диски, в Корее еще расширена палитра цветов кузова. Снимков кормы пока нет.

А вот интерьер Hyundai Tucson переделали гораздо серьезнее. Внутри установили новые переднюю панель и рулевое колесо, вместо отдельных экранов приборки и мультимедийной системы отныне единое изогнутое табло. Дефлекторы обдува перенесли ниже, вдобавок они спрятаны в одну линию. С расположенной между передними креслами «плавающей» консоли убрали кнопочный пульт управления трансмиссией, на его месте теперь площадка для беспроводной зарядки смартфона. А переключение передач возложено на правый подрулевой рычажок. Наконец, заменили блок климат-контроля, причем на нем появились физические кнопки и шайбы.

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О технике компания пока не рассказала. В гамму дореформенного Hyundai Tucson в зависимости от рынка входят бензиновые атмосферники 2.0 и 2.5, турбомоторы 1.5 и 1.6, а также турбодизели 1.6 и 2.0. Кроме того, у кроссовера есть гибридные версии HEV и PHEV. Модель бывает с передним или полным приводом.

Дореформенный Hyundai Tucson
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Дореформенный Hyundai Tucson
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Дореформенный Hyundai Tucson
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В родной Корее рестайлинговый Hyundai Tucson ждут в продаже до конца текущего года. В Европе, где, к слову, представлен укороченный вариант, обновленный SUV появится в начале 2024-го. В России же у модели теперь только «параллельное» будущее.

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