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  • Пикап Hyundai Santa Cruz обрёл «внедорожную» версию XRT в новом модельном году

Пикап Hyundai Santa Cruz обрёл «внедорожную» версию XRT в новом модельном году

06.07.2023 94 0 0

От прочих исполнений новая модификация отличилась лишь декором – технических доработок нет.

Серийный грузовичок Hyundai Santa Cruz с несущим кузовом дебютировал в 2021 году, он сделан на базе паркетника Tucson и адресован только Северной Америке. Пикап позиционируют не в качестве «рабочей лошадки», а как автомобиль для любителей активного образа жизни. В Штатах Santa Cruz в целом прижился: в 2022-м там продано 36 480 единиц, результат шести месяцев текущего года – 20 050 штук. Впрочем, до Ford Maverick «корейцу» все равно далеко: 74 370 шт. в 2022-м и 21 478 экземпляров по итогам первого квартала 2023-го (статистику за полгода Форд еще не обнародовал).

Стандартный пикап Hyundai Santa Cruz
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Стандартный пикап Hyundai Santa Cruz
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Стандартный пикап Hyundai Santa Cruz
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Стандартный пикап Hyundai Santa Cruz
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Стандартный пикап Hyundai Santa Cruz
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И вот Santa Cruz довели до нового модельного года. Главное – пикап получил «внедорожную» версию XRT. Напомним, аналогичное исполнение в США также имеют кроссоверы Hyundai Santa Fe, Tucson и Palisade. К слову, «хардкорный» вариант есть и у упомянутого Ford Maverick, он называется Tremor. Но если грузовичку Ford доработали подвеску (в частности, появились другие пружины и амортизаторы), то особая серия Хёндэ отличается от стандартных машин только декором.

Hyundai Santa Cruz XRT
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Hyundai Santa Cruz XRT
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Hyundai Santa Cruz XRT
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Итак, Hyundai Santa Cruz XRT обрел массивные расширители колесных арок и подножки, корпуса зеркал и ручки дверей окрашены в черный цвет, на бортах грузовой площадки появились поручни, а хромированные пластины на радиаторной решетке потемнели. Также «внедорожному» пикапу достались оранжевые колесные колпачки, плюс на корме имеется эмблема XRT.

Фото интерьера нет, впрочем, судя по описанию из релиза, внутри новый вариант повторяет обычный Santa Cruz. В списке оборудования заявлены «кожаный» руль, салонное зеркало с автоматическим затемнением, двухзонный климат-контроль, виртуальная приборка диагональю 10,25 дюйма и мультимедийная система с дисплеем аналогичного размера, адаптивный круиз-контроль.

Hyundai Santa Cruz XRT оснащается бензиновой турбочетверкой 2.5 T-GDI мощностью 285 л.с., которая работает в паре с восьмиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями, такой грузовичок по умолчанию имеет полный привод. Стандартный пикап еще бывает с атмосферником 2.5 GDI (194 л.с.) и классическим восьмиступенчатым автоматом, привод – передний или полный.

Цены грузовичка 2024 модельного года пока не объявлены. Обычный пикап Hyundai Santa Cruz-2023 сегодня стоит от 25 700 долларов (без учета налогов и доставки).

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