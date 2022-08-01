Легковой пикап для бездорожья Ford Maverick Tremor: две муфты и увеличенный клиренс

Пикап Ford Maverick был представлен в июне прошлого года, он сделан на модульной легковой платформе С2 от Фокуса последнего поколения и кузов у него соответственно несущий. Несмотря на нетипичную для пикапов конструкцию, Maverick пришёлся американцам под душе: за первую половину этого года в США реализовано 38 753 экземпляров. С таким результатом Maverick оказался успешнее более крупного рамного пикапа Ranger (продано 33 840 шт.) и почти догнал Jeep Gladiator (38 757 шт.).

Секрет успеха Maverick — доступная цена (в США — от 20 995 долларов), привлекательный дизайн и практичный кузов, отлично подходящий как для малого бизнеса, так и для любителей активного отдыха. Понятно, что без рамы Maverick не может претендовать на лавры серьёзного покорителя бездорожья (конструктивно Maverick повторят соплатформенный кроссовер Bronco Sport), но для него тем не менее предлагается опциональный пакет FX4 Off-Road (стоит 800 долларов) с универсальными вседорожными шинами, защитой днища и передними буксировочными крюками.



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К 2023 модельному году Ford подготовил для Maverick ещё более продвинутый оффроудный пакет Tremor в качестве дополнения к комплектациям XLT и Lariat. Tremor унаследует от пакета FX4 Off-Road буксирный крюки в переднем бампере, металлическую защиту днища и широкие вседорожные шины размерности 235/65 R 17, но их дополнят перенастроенная для езды по колдобинам подвеска с увеличенным на дюйм (2,5 см) до 239 мм дорожным просветом, усиленные полуоси, две индивидуальные муфты отбора мощности на задние колёса вместо одной (могут имитировать блокировку межколёсного дифференциала), пять ездовых режимов для разных типов дорожного покрытия, оффроудный круиз-контроль Trail Control, тонированная «оптика» и оранжевый декор снаружи и внутри кузова. Угол въезда пикапа Maverick с пакетом Tremor составляет 30,7 градуса, угол съезда — 22,2 градуса, угол рампы — 19,9 градуса.



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Напомним, что полноприводный Ford Maverick доступен только в сочетании с бензиновым 2,0-литровым турбомотором EcoBoost (253 л.с., 375 Нм) и 8-ступенчатым гидромеханическим «автоматом», а гибридный Maverick (194 л.с.) бывает только переднеприводным и именно гибридная версия является базовой. Версия Tremor соответственно будет предлагаться тоже исключительно с мотором 2.0 EcoBoost.



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На сегодняшний день очевидно, что Maverick отбирает часть покупателей у рамного пикапа Ranger и появление версии Tremor только усилит внутреннюю конкуренцию. Напомним, что Ranger как глобальная модель пережил смену поколений в ноябре прошлого года, но на американском рынке он появится только в следующем году.

