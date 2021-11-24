Ford Ranger сменил поколение: 3,0-литровый дизель от старшего брата и новая «механика»

Одним из главных направлений для бренда Ford по-прежнему остаются пикапы, ведь на домашнем рынке они пользуются высоким спросом, в частности, лидером в США на протяжении уже многих лет является полноразмерный грузовик F-series. Пусть и менее популярен, но довольно устойчив в своём сегменте другой пикап – Ranger. Так, в течение «ковидного» 2020-го клиенты купили в Штатах 101 486 единиц (на 13,3% больше, чем годом ранее), а за первые деcять месяцев 2021-го дилеры реализовали 79 924 экземпляра (на 3,8% меньше, чем в январе-октябре прошлого года). Теперь компания официально представила Ranger нового поколения.



На фото: Ford Ranger нового поколения

Новинка была представлена в Австралии: здесь остался инженерный центр, которому поручили разработку Ford Ranger следующей генерации. Напомним, этот пикап американской марки создавался в рамках партнёрства с немецким концерном Volkswagen, так что в скором времени будет представлен и «близнец» – VW Amarok нового поколения.



Как мы отметили ещё по тизерам, в ходе смены генерации Рейнджер стал выглядеть иначе, теперь его экстерьер имеет общие черты со «старшим братом» Ford F-150. В частности, речь идёт об оформлении головной оптики с дневными ходовыми огнями C-образной формы. За доплату модели теперь доступны матричные диодные фары.



Компания переработала платформу T6, на которой базируется актуальный Ranger, в частности, были модернизированы рама и подвеска: на 50 мм (до 3270 мм) выросло расстояние между осями (таким образом сдвинули переднюю ось), на столько же увеличилась колея, а вместе с ней и ширина кузова. В итоге у среднеразмерного пикапа стал более просторным моторный отсек, а также увеличился угол въезда.



Ford пока что показал новый Ranger в модификациях с полуторной и двухрядной кабинами, однако позже появится и так называемая «рабочая лошадка» с однорядной кабиной. За задними колёсами теперь располагаются специальные подножки, которые облегчают размещение груза на платформе. В качестве опции предлагается бытовая розетка мощностью 400 ватт.



На фото: салон Ford Ranger нового поколения

В салоне Ranger следующей генерации появилась виртуальная «приборка», современная информационно-развлекательная система Sync 4 с вертикально расположенным сенсорным экраном диагональю либо 10,1, либо 12 дюймов (в зависимости от исполнения). Для управления климатической установкой имеется отдельная панель с физическими кнопками. Кроме того, внутри пикапа стало больше различных ниш для хранения мелочей – появился дополнительный верхний перчаточный ящик, площадка у центральной консоли, боксы под задними сидениями, а карманы в дверях стали вместительнее.



В список оснащения вошли различные водительские помощники: речь идёт о функции распознавания дорожных знаков, адаптивном круиз-контроле, а также о системе камер кругового обзора.

В моторной гамме есть несколько изменений (о мощности двигателей в компании пока не рассказали). Базовым для нового Ranger остался прежний 2,0-литровый четырёхцилиндровый турбодизель EcoBlue: вариант с одним турбокомпрессором предложат в двух версиях форсировки, кроме того, компания сохранит мотор с битурбонаддувом. Пятицилиндровый рядный дизель объёмом 3,2 литра будет заменён на 3,0-литровый V6 из гаммы «старшего» Ford F-150. Ещё один вариант – это бензиновая «турбочетвёрка» EcoBoost объёмом 2,3 литра, ей оснащается нынешний Ranger, предназначенный для Штатов.



В пару предложат новую шестискоростную «механику», 6АКП для версий попроще и десятиступенчатый «автомат», который нарастил скорость переключения передач и обзавёлся специальным режимом для буксировки прицепов. Привод – передний или полный (во втором случае это может быть подключаемая передняя ось и сменные режимы или же постоянный полный привод с межосевым дифференциалом).

Ford наладит производство Ranger следующего поколения на своих заводах в Таиланде и ЮАР. Старт продаж на некоторых рынках намечен на середину 2022 года. Предположительно до дилеров в Европе и США новый пикап доберётся в 2023 году. В целом география продаж глобальной модели включает в себя 180 стран, но России среди них ожидаемо нет.

