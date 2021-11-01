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  • Ford готовится к презентации нового Ranger: пикап дебютирует через несколько недель

Ford готовится к презентации нового Ranger: пикап дебютирует через несколько недель

01.11.2021 133 0 0

Новинка американского бренда будет глобальной: грузовик отправится на рынки 180 стран. В США его продажи начнутся в следующем году.

 

Одной из сильнейших сторон бренда Ford остаются пикапы. Как минимум, потому что на домашнем рынке лидером на протяжении уже многих лет остаётся полноразмерный грузовик F-series. Однако у марки есть и другие модели, в их числе Ranger. Отметим, в течение «ковидного» 2020-го дилеры продали в США 101 486 единиц, что на 13,3% больше, чем годом ранее. За первые девять месяцев 2021-го клиенты купили 72 706 пикапов (на 2,2% меньше, чем в январе-сентябре 2020 года).

На фото: прототип Ford Ranger нового поколения

Не исключено, что нынешний спад вызван тем, что поклонники модели ждут выхода на рынок следующего поколения Ford Ranger. Как стало известно сегодня, презентация новинки пройдёт уже скоро, 24 ноября. Продажи в Штатах стартуют в следующем году, в целом новинка выйдет на рынки 180 стран. К анонсу даты дебюта прилагался также тизер, хотя нельзя назвать его особенно информативным: выделяются лишь рельефный капот и головная светодиодная оптика с с-образными дневными ходовыми огнями. Остальные детали скрыты в тени и спрятаны за брызгами.

Разработку Ranger новой генерации поручили подразделению Ford Australia. Напомним, проект реализуется в рамках партнёрского соглашения с концерном Volkswagen. Так что у американского пикапа будет «близнец», выпускаемый под немецкой маркой – VW Amarok следующего поколения.

Как мы сообщали ранее, в линиях будущего грузовика будут угадываться черты «старшего брата» – Ford F-150 (модель в прошлом году сменила поколение), речь, в частности, идёт об оптике. Корму снабдили новыми тоже светодиодными фонарями и выемками-подножками в бампере. Общие пропорции пикапа в ходе смены генерации остались примерно прежними. Салон, очевидно, будет полностью иным.

Тизер Ford Ranger нового поколения

Пока компания не раскрывала официальную информацию о технике нового Ranger. По предварительным данным, пикап следующей генерации оснастят бензиновыми и дизельными «турбомоторами» V6. Кроме того, в линейке, вероятно, будет plug-in гибридная версия, в основе установки которой будет бензиновая «турбочетвёрка» объёмом 2,3 литра. Не исключено, что начальным исполнениям будет положен 2,0-литровый бензиновый турбомотор (от «младшего» пикапа Ford Maverick). Предположительно, американская версия нового Ranger получит иную «начинку», возможно, унифицированную с внедорожником Ford Bronco.

Отметим, актуальный пикап в США предлагается с бензиновым турбомотором объёмом 2,3 литра и отдачей в 270 л.с. В Европе грузовик можно купить с 2,0-литровыми дизелями EcoBlue, мощность которых составляет 130, 170 и 213 л.с. В Австралии в моторную гамму кроме 2,0-литрового 213-сильного входят дизельные двигатели объёмом 2,2 и 3,2 литра, выдающие 160 и 200 л.с. соответственно.

Выпуск Ford Ranger и VW Amarok нового поколения для Европы наладят на заводе Ford в Претории (ЮАР). Американскую версию грузовика начнут позже собирать на площадке Ford в Уэйне (США, штат Мичиган), правда, Amarok в Штатах ждать не стоит. Но не исключено, что следующий пикап Volkswagen доберётся до российского рынка, в отличие от Ford Ranger.

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