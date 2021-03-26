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  • Volkswagen навёл резкость на новый Amarok: второй тизер, премьера в 2022 году

Volkswagen навёл резкость на новый Amarok: второй тизер, премьера в 2022 году

26.03.2021 191 0 0

Подразделение Volkswagen NFZ (коммерческие автомобили) подвело безрадостные итоги работы в 2020 году и опубликовало новое изображение пикапа Amarok, который разрабатывается в рамках альянса с Ford. Этот альянс вкупе с наращиванием выпуска электромобилей должен помочь VW NFZ перестать терять деньги на экологических штрафах и вернуться к прибыльности.

 

В прошлом году подразделение VW NFZ принесло 454 млн евро операционных убытков, из них 340 млн евро пришлись на так называемый углеродный штраф — его выписала Еврокомиссия за превышение допустимого уровня выбросов СОпарком выпущенных VW NFZ автомобилей. Избежать этого штрафа в будущем VW NFZ может с помощью электрификации модельного ряда: в этом году дебютирует новый Multivan поколения Т7 на платформе MQB с plug-in гибридной силовой установкой, в следующем — полностью электрические минивэны и фургоны семейства ID на платформе MEB, их сборку наладят на головном предприятии VW NFZ в немецком Ганновере, откуда в прошлом году выселили пикап Amarok первого поколения.

Нынешний Amarok продолжает выпускаться в Аргентине, но его продажи в России и Европе уже свёрнуты. Разработку нового Amarok курирует компания Ford – согласно договорённостям, достигнутым в рамках альянса с концерном Volkswagen летом прошлого года. По сути, новый Amarok — это перелицованный новый Ford Ranger, немецкому пикапу даже прочат спортивную версию по аналогии с Ranger Raptor.

Новый VW Amarok, тизер 2020 года

Первый тизер нового Амарока был опубликован год назад, а на этой неделе появился второй. Он, как и первый, представляет собой дизайнерский скетч с искажёнными пропорциями, но проработка деталей выше. По сравнению с первым эскизом изменилась форма переднего бампера и цветографическое оформление средней части передка: тёмная секция вместо серебристой избавила новый Amarok от набившего всем оскомину икс-фейса.

Новый VW Amarok, тизер 2020 года

Выпуск новых VW Amarok и Ford Ranger будет налажен на фордовском заводе в ЮАР, при этом оба пикапа выйдут на европейский рынок — значит, можно ожидать гибридные версии.

Любопытно, что ни Ford, ни Volkswagen в отношении коммерческих автомобилей пока не планируют отказываться от ДВС. Ford пообещал, что полностью электрическими к 2030 году станут только его легковые автомобили для европейского рынка. VW не собирается полностью «озеленять» и легковушки, но при этом к 2025 году хочет стать крупнейшим в мире производителем электромобилей.

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