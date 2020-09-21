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Volkswagen Amarok нового поколения может получить «заряженную» версию

21.09.2020 346 0 0

Следующий пикап немецкой марки создаётся в рамках сотрудничества с компанией Ford и делит платформу с Ranger.

 

Volkswagen и Ford создали альянс в январе 2018 года. Этот союз, как и другие ему подобные, был заключён ради экономии средств, к примеру, для того, чтобы модели разных брендов могли использовать одну платформу. Некоторое время предполагалось, что у нынешнего Amarok не будет преемника, но позже в компании рассказали, что наследник появится, но его разработают в рамках партнёрства с американской компанией Ford. В его основу ляжет платформа от грузовичка Ranger.

Эскиз Volkswagen Amarok нового поколения

Первый эскиз следующего VW Amarok был опубликован в середине марта текущего года. Судя по этому изображению, у пикапа нового поколения будет Х-образное оформление передней части, «зубастая» радиаторная решётка, визуально «слитая» в единое целое с головной оптикой. Очевидно, что многие черты на этом скетче гипертрофированы (к примеру, колёсные арки), но ясно, что в целом дизайн «второго» Amarok окажется более агрессивным по сравнению с внешностью актуального пикапа.

Рендер дизайнера Kolesa.ru

Официальной информации о «технике» нового Амарока пока нет. Как Kolesa.ru сообщал ранее, у автомобиля сохранится рама, а также, возможно, неразрезной задний мост. При этом модель могут лишить дифференциального полного привода, который сейчас имеется у дорогих исполнений «первого» Amarok без «понижайки». 

По сведениям немецкого издания Auto Bild, у следующего Volkswagen Amarok будет «заряженная» версия с приставкой в виде литеры «R» к названию. Как мы уже отмечали, автомобиль поделит «тележку» и, вероятно, моторную гамму с Ford Ranger, у которого есть «горячая» версия с прибавкой Raptor. По предварительным данным, такой пикап немецкой марки могут оснастить четырёхцилиндровым дизельным мотором с отдачей около 300 л.с.

Ожидается, что внешне Amarok R будет отличаться от «обычной» версии пикапа отсутствием хромированных деталей – их заменят на чёрные, в том числе более крупную решётку радиатора. Вероятно, «второй» Амарок будет представлен в 2022 году, а «заряженная» модификация R выйдёт на рынок годом позже. При этом Ford покажет свой новый Ranger чуть раньше – сначала, в 2021-ом, появится «стандартное» исполнение, а годом позже покажут вариант с прибавкой Raptor. 

По данным австралийских СМИ, после смены поколений версия Ford Ranger Raptor появится в том числе на североамериканском рынке, где у неё под капотом окажется модернизированный двигатель EcoBoost V6 объёмом 2,7 литра. При этом на других рынках этому исполнению модели прочат двух- и трёхлитровые дизели. Как мы сообщали ранее, не исключено, что у «обычного» Ford Ranger будет версия подзаряжаемого гибрида.

На фото: актуальный VW Amarok
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На фото: актуальный VW Amarok
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Напомним, актуальный «стандартный» Ranger в США оснащается бензиновым турбомотором объёмом 2,3 литра с отдачей 270 л.с. В странах Старого света модель предлагается с 2,0-литровыми дизелями EcoBlue, мощность которых составляет 130, 170 и 213 л.с. А в Австралии в моторную линейку грузовичка (кроме 2,0-литрового 213-сильного) входят дизельные двигатели объёмом 2,2 и 3,2 литра, выдающие 160 и 200 л.с. соответственно.

В свою очередь, актуальный VW Amarok на сегодняшний день продаётся и в России. В его гамме числятся 2.0 biTDI и 3.0 V6 TDI, все двигатели работают в паре с восьмиступенчатым «автоматом». Ценник модели на нашем рынке стартует с отметки 2 527 300 рублей.

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