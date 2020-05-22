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Новый Ford Ranger появится в 2022 году, он станет подзаряжаемым гибридом

22.05.2020 36 0 0

Сообщается, что система PHEV будет новой, а не из тех, которые сейчас есть у актуальных Explorer и Escape (этот кроссовер на некоторых рынках называется Kuga).

 

Ford продаёт свой пикап Ranger в нескольких регионах, в их числе Северная Америка, Европа и Австралия. Кстати, в австралийский линейке марки также имеется кроссовер Everest, который представляет собой «закрытую» версию Ranger. Актуальный Ranger в США оснащается бензиновым турбомотором объёмом 2,3 литра с отдачей 270 л.с. В странах Старого света модель предлагается с 2,0-литровыми дизелями EcoBlue, мощность которых составляет 130, 170 и 213 л.с. А в Австралии в моторную линейку грузовичка (кроме 2,0-литрового 213-сильного) входят дизельные двигатели объёмом 2,2 и 3,2 литра, выдающие 160 и 200 л.с. соответственно.

На фото: австралийская версия Ford Ranger

Как сообщает австралийское издание CarExpert, компания Ford может представить Ranger и Everest нового поколения через пару лет, предположительно в 2022 году. Ожидается, что автомобили получат версии с подзаряжаемой гибридной силовой установкой. В основу системы, вероятно, ляжет 2,3-литровый турбомотор (которым сейчас оснащается североамериканская версия пикапа), он будет работать в тандеме с электродвигателем и 10-ступенчатым «автоматом». Совокупная мощность такой установки может составить 367 л.с., а максимальный крутящий момент – 680 Нм. Расход топлива в комбинированном режиме предположительно составит 3 литра на 100 км.

Отметим, эта гибридная установка окажется новой для Ford: сейчас у актуальных Explorer и Escape (другое название модели – Kuga) есть плагин-гибридные версии, но в их основе другие моторы – объёмом 3,0 и 2,5 литра. Не исключено, что гибридную версию следующего Ranger будут продавать в том числе в США и Европе.

По данным издания, в ходе смены поколений австралийскую моторную гамму Ford Ranger и Everest покинет пятицилиндровый дизель объёмом 3,2 литра. Ожидается, что у следующих пикапа и кроссовера, помимо гибрида, будет и пара дизелей: 213-сильный 2,0-литровый твин-турбомотор, а также 252-сильный 3,0-литровый V6 (такой же, как у самой популярной модели на американском рынке – пикапа Ford F-150). В пару этим дизельным двигателям, вероятно, предложат десятиступенчатую автоматическую коробку.

На фото: Ford Everest

Кроме того, у следующих Ranger и Everest, возможно, будет цифровая приборная панель диагональю 10,25 дюйма, а также информационно-развлекательная система Sync4 с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, с функцией беспроводного подключения устройств и 12,8-дюймовым вертикальным тачскрином. Компоновка похожа на салон электрокроссовера Mustang Mach-E, правда, дисплей меньше (у «зелёной» новинки Ford – 15,5 дюйма).

Ranger станет не единственным «позеленевшим» пикапом марки: в текущем году Ford намерен начать производство подключаемой гибридной версии F-150, а в 2021-ом обещает появиться и полностью электрический вариант. Ранее стало известно о планах компании инвестировать в электрификацию 11,5 млрд долларов: это позволит ей к 2022 году запустить по всему миру 16 моделей электрокаров и 24 гибридных автомобиля.

Cледующий Volkswagen Amarok станет «близнецом» нового Ford Ranger (в рамках альянса, созданного в январе 2018 года). В начале текущего года Kolesa.ru сообщал о том, что в американской и немецкой компаниях задумались о новых внедорожниках на базе этих пикапов. Предполагается, что они будут пяти- и семиместными.

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