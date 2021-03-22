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Одним пикапом меньше: Volkswagen Amarok ушёл из России

22.03.2021 354 0 1

Компания Volkswagen потихоньку сворачивает карьеру пикапа Amarok, которому пошёл двенадцатый год. В России грузовичок купить уже нельзя, производство на заводе в немецком Ганновере прекращено прошлой весной, но продлится ещё какое-то время в Аргентине. Amarok следующего поколения породнится с Ford Ranger.

 

Amarok дебютировал в январе 2010 года и стал первой попыткой концерна Volkswagen самостоятельно сделать рамный пикап. Машина получилась удачной, с просторной кабиной, хорошей геометрической проходимостью и двумя вариантами полного привода (парт-тайм либо с межосевым дифференциалом), но продаётся Amarok в последние годы плохо и сильно отстаёт от конкурентов. Например, в Австралии, где среднеразмерные пикапы традиционно возглавляют список бестселлеров, пикап Volkswagen расходится в пять раз хуже, чем технически менее изощрённые Toyota Hilux и Ford Ranger.

В России в прошлом году Amarok разошёлся тиражом 825 шт., тогда как Toyota Hilux привлёк 2580 покупателей, Mitsubishi L200 – 1443. Сейчас Amarok на российском потребительском сайте Volkswagen не доступен, хотя ОТТС на него действует до 22 октября 2022 года и одной из сборочных площадок указан аргентинский завод.

На рынок США Amarok не вышел, несмотря на то, что сегмент среднеразмерных пикапов здесь в последние годы находится на подъёме и считается очень перспективным.

Амароки для Европы с 2012 года собирал завод VW в немецком Ганновере. Выпуск прекратился в мае прошлого года, и сейчас Amarok недоступен для заказа даже в Германии. На местном потребительском сайте он всё ещё присутствует, но цен нет, конфигуратор не работает. Всего с 2012 по 2020 год завод в Ганновере выпустил 176 500 Амароков. Сейчас завод готовится к производству электрических коммерческих автомобилей семейства ID (микроавтобусов и фургонов) на платформе MEB, но уход Амарока был связан не только с необходимостью освобождения места под новую модель — его оказалось нецелесообразно доводить до экологических норм Euro 6d-Final.

Полностью новый Amarok появится в следующем году, но это уже будет не 100-процентный Volkswagen, а перелицованный Ford Ranger следующего поколения, созданный в рамках альянса Ford и VW. Официально новый Amarok существует пока только в виде эскиза, неофициально — в виде наших рендеров. Будет ли новый Amarok продаваться в России, пока неизвестно.

Официальный эскиз нового VW Amarok

В прошлом году Mercedes-Benz из-за низкого спроса прекратил производство пикапов X-Class, которые были премиальной вариацией на тему Nissan Navara.

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