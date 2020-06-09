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  • Из жизни крокодилов: удлинённые Volkswagen Amarok XL и XXL выходят на рынок

Из жизни крокодилов: удлинённые Volkswagen Amarok XL и XXL выходят на рынок

09.06.2020 214 0 0

Австралийское подразделение Volkswagen запустило в продажу удлинённые версии пикапа Amarok, разработанные нидерландским подрядчиком Veth Automotive. Грузовик в исполнении XXL имеет габаритную длину более 5,9 м.

 

Австралия, как и США, это страна пикапов, только масштабы здесь во всех смыслах поменьше: самыми популярными моделями являются не большие, а среднеразмерные грузовички Toyota Hilux и Ford Ranger — в прошлом году, по данным ресурса Focus2move, реализовано 47 649 и 40 690 шт. соответственно. Третье и четвёртое места — за компактными легковушками Toyota Corolla (30 468 шт.) и Hyundai i30 (28 378 шт.). На пятом месте опять пикап — Mitsubishi Triton (он же L200, продано 25 819 шт.).

Volkswagen Amarok между тем занял в 2019 году лишь сороковую строчку рейтинга австралийских бестселлеров — реализовано 8438 экземпляров. Повысить привлекательность немецкого грузовичка в глазах австралийцев призваны удлинённые модификации XL и XXL, анонсированные ещё осенью прошлого года, но поступившие в продажу только сейчас.

Сам Volkswagen в разработке этих модификаций практически не участвовал, однако на них распространяется полноценная заводская гарантия и реализуются такие машины через официальных дилеров немецкой марки. Инжинирингом занималось стороннее кузовное ателье Veth Automotive из Нидерландов, а за сборку удлинённых пикапов отвечает уже австралийская компания Adaptive Manufacturing.

За основу конверсии берётся стандартная версия пикапа с двойной кабиной (колёсная база 3095 мм, габаритная длина 5254 мм). Рама режется в центральной части, чтобы не менять конфигурацию задней подвески. Вставка находится сразу за кабиной, то есть задний свес не увеличивается, и вся прибавка приходится именно на колёсную базу. На версии XL она составляет 3405 мм, на XXL — 3745 мм, габаритная длина — 5564 мм и 5904 мм соответственно. Длина грузового отсека после переделок увеличивается со стандартных с 1555 мм до 1865 мм на версии XL и 2205 мм на версии XXL. Таким образом по грузовой вместимости Amarok становится вровень с полноразмерными пикапами вроде Chevrolet Silverado.

Amarok XL тяжелее стандартного на 45 кг, Amarok XXL — на 85 кг. Угол рампы в ходе конверсии уменьшается с 23 градусов до 21 и 19 градусов соответственно. Под выросшую колёсную базу перекалибрована система ESP.

У конкурентов тоже есть удлинённые пикапы, но они не дотягивают до габаритов Amarok XXL: корейский SsangYong Musso XLV имеет в длину 5,4 м, китайский LDV T60 Mega Tub — 5,7 м.

Доплата за удлинение Амарока составляет 18 995 австралийских долларов (908 тысяч рублей в переводе по текущему курсу) до версии XL и 21 995 (1,1 млн рублей) долларов до версии ХХL. Но это именно за пикап, а если нужны только шасси и кабина под создание собственной надстройки вместо кузова, тогда доплата составит 10 595 и 13 595 долларов соотвественно. Сам же исходный Amarok стоит в Австралии от 38 490 долларов (1,84 млн рублей), но для конверсии годится и уже купленная машина.

В следующем поколении Amarok, как известно, породнится с Ford Ranger — в марте Volkswagen опубликовал официальный тизер нового пикапа, а наш художник Никита Чуйко сделал на его основе рендер.

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