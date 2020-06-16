Нынешний Multivan (T6) производится с 2015 года, а в прошлом году модель обновилась и получила индекс Т6.1. В свою очередь, Т6 является модернизированной версией поколения Т5 образца 2003 года и сделан на его платформе 7H/7J. Однако уже на подходе полностью новый автомобиль, который будет заметно отличаться от своего предшественника внешне. Капот станет меньше, а лобовое стекло сделают более вытянутым. Высоко расположенные фары, скорее всего, будут объединены имитацией радиаторной решётки, как на новом Volkswagen Caddy. Сама же решётка расположится ниже: у нового микроавтобуса аж три горизонтальных вентиляционных прорези спереди.

За стойками лобового стекла появятся большие треугольные окна, благодаря чему новинку легко отличить от предшественника при виде сбоку. Форма бокового остекления сзади немного изменится за счёт скошенных углов, в целом же пластика боковин останется строгой, разве что в нижней части дверей расположится новая выштамповка. Задняя часть кузова кардинально преобразится за счёт вытянутых по горизонтали фонарей с оригинальной графикой светодиодов.

Автомобиль будет сделан на модульной платформе MQB, которую используют многие модели концерна Volkswagen, в том числе и новый фургончик Caddy. Благодаря этой платформе Т7 сможет получить гибридные силовые установки, а также полностью электрическую версию в будущем. Ожидается, что кузов новинки будет ниже примерно на 6 сантиметров по сравнению с Т6, что позволит облегчить вход и выход из микроавтобуса, а улучшенная аэродинамика улучшит показатели экономичности. После выхода на рынок модели Т7 старая модель, скорее всего, продолжит своё существование в версиях для коммерческого использования.

Премьера нового Volkswagen T7 ожидается в следующем году.

Нынешний Volkswagen Multivan T6.1 1 / 2 Нынешний Volkswagen Multivan T6.1 2 / 2

Сегодня в России базовый Multivan T6 оценивается в 3 255 700 рублей (2.0 TDI MT, 110 л.с.). Полноприводная 150-сильная версия с коробкой DSG обойдётся минимум в 3 575 200 рублей. Самая дорогая модификация Мультивэна – 199-сильная 2.0 TDI DSG 4Motion в комплектации Highline за 5 452 200 руб.

Кстати, совсем скоро Volkswagen представит рестайлинговый Arteon.