Позавчера немецкая компания опубликовала рисунок обновлённого Артеона, благодаря чему у нас есть возможность рассмотреть, как изменится автомобиль после рестайлинга.

Лифтбек Arteon производится с 2017 года, он заменил в модельном ряду имиджевый седан Passat CC. Наступает время для планового рестайлинга, и он принесёт не только обновлённый лифтбек, но и универсал (кстати, ранее мы сделали рендеры кросс-версии будущего универсала Arteon). На первом официальном скетче изображены оба автомобиля, при этом они заметно различаются спереди. Скорее всего, справа изображён лифтбек в базовой версии, а слева – универсал с пакетом R-Line. Последний вариант оформления передней части мы и решили взять за основу для рендеров. Самым заметным нововведением станет объединение фар светодиодной полосой, проходящей через логотип бренда. Решётка радиатора в версии R-Line будет доходить до самого низа бампера, и боковые воздухозаборники сделают более крупными.

Изображений задней части пока нет, однако можем предположить, что здесь появятся фонари с обновлённой графикой светодиодных огней – мы изобразили вариант в стиле последних новинок компании с L-образными элементами. Также наверняка изменится дизайн заднего бампера.

Пока нет информации о моторной гамме рестайлинговой модели, скорее всего, большая часть двигателей достанется от нынешнего Артеона, который в европейской версии комплектуется бензиновым турбированным 2.0 TSI мощностью 190 или 280 л.с., а также двухлитровым дизелем мощностью 150, 190 и 240 л.с. Все моторы идут в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой DSG. Уже известно, что модельная гамма расширится за счёт самой мощной модификации Arteon R, которая, по предварительным данным, может быть оснащена двухлитровым 333-сильным турбомотором от хэтчбека Golf R или 3-литровым VR6 мощностью порядка 400 л.с.

Премьера обновлённого Arteon состоится 24 июня.

Так выглядит нынешний Volkswagen Arteon R-Line 1 / 2 Так выглядит нынешний Volkswagen Arteon R-Line 2 / 2

Буквально на днях стали известны цены на лифтбек Arteon на российском рынке. Пока он предлагается лишь со 190-сильным мотором 2.0 TSI и передним приводом. На выбор два варианта исполнения – R-Line за 2 639 000 рублей и R-Lina Premium за 2 999 000 руб.

Кстати, на прошлой неделе состоялась премьера купеобразного кроссовера на базе Polo, который получил имя Nivus.