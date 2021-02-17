Ford в Европе: подготовка к выпуску клонов VW и полный отказ от ДВС

В прошлом году по сравнению с 2019-м продажи Ford в Европе, по данным самой компании, сократились на 26,8% до 974 982 автомобилей, а если брать только легковой сегмент, то в нём продажи рухнули на 32,1% до 645 156 единиц. Виноват, понятно, коронавирус и локдаун, но тем не менее процессы оптимизации, запущенные в компании ещё в 2018 году, дали свои плоды, и четвёртый квартал европейское подразделение «синего овала» закончило с прибылью.
В отличие от России, где Ford в 2019 году полностью свернул продажи легковушек, Европа остаётся для американской компании важным рынком, но изменения здесь грядут значительные. Компания решила распрощаться с традиционными Фокусами и Фиестами, на которые приходится половина её продаж в легковом сегменте, и после 2030 года будет выпускать и продавать в Европе исключительно электромобили.
Пока что единственная полностью электрическая модель — кроссовер Mustang Mach-E — экспортируется в Европу из Америки, но в 2023 году компанию ему составит некая новая «электричка», созданная в рамках альянса с Volkswagen на его модульной платформе MEB. Производство этой модели наладят на головном европейском предприятии Ford в Кёльне (Германия), на реконструкцию которого под «зелёные» технологии заложен 1 млрд долларов. Здесь же, возможно, пропишется вторая электрическая модель Ford на платформе MEB, но окончательного решения по поводу ней пока не принято.
Также пока неизвестно, сколько именно электрических моделей Ford хочет предложить европейцам — компания сообщает лишь, что к 2026 году все её легковушки будут иметь электрическую и/или plug-in гибридную версию, то есть получат способность передвигаться исключительно на электротяге, а полный отказ от ДВС ожидается к 2030 году.
У коммерческой линейки другой сценарий: с учётом больших пробегов и прочих экономических факторов перевести её полностью на электротягу не удастся, но к 2024 году у каждой модели будет электрическая версия, а к 2030 году две трети продаж коммерческого сегмента должны составлять розеточные модели, то есть электромобили и plug-in гибриды.
В конце этого года в Европе должны начаться продажи электрической версии Transit с запасом хода на одной зарядке в 350 км — для больших пробегов такая машина действительно не годится. Проблему с дальностью хода экологически чистых коммерческих автомобилей могли бы решить водородные силовые установки, но пока неизвестно, есть ли такие в планах компании Ford.
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