Ford в Европе: подготовка к выпуску клонов VW и полный отказ от ДВС

Европейское подразделение Ford, сумевшее под конец прошлого года выбраться из убытков, анонсировала полный перевод легковой линейки на электротягу к 2030 году. С коммерческими машинами так не получится — треть всё же продолжит сжигать топливо и загрязнять атмосферу «убийственным СО 2 ».

В прошлом году по сравнению с 2019-м продажи Ford в Европе, по данным самой компании, сократились на 26,8% до 974 982 автомобилей, а если брать только легковой сегмент, то в нём продажи рухнули на 32,1% до 645 156 единиц. Виноват, понятно, коронавирус и локдаун, но тем не менее процессы оптимизации, запущенные в компании ещё в 2018 году, дали свои плоды, и четвёртый квартал европейское подразделение «синего овала» закончило с прибылью.

В отличие от России, где Ford в 2019 году полностью свернул продажи легковушек, Европа остаётся для американской компании важным рынком, но изменения здесь грядут значительные. Компания решила распрощаться с традиционными Фокусами и Фиестами, на которые приходится половина её продаж в легковом сегменте, и после 2030 года будет выпускать и продавать в Европе исключительно электромобили.

Пока что единственная полностью электрическая модель — кроссовер Mustang Mach-E — экспортируется в Европу из Америки, но в 2023 году компанию ему составит некая новая «электричка», созданная в рамках альянса с Volkswagen на его модульной платформе MEB. Производство этой модели наладят на головном европейском предприятии Ford в Кёльне (Германия), на реконструкцию которого под «зелёные» технологии заложен 1 млрд долларов. Здесь же, возможно, пропишется вторая электрическая модель Ford на платформе MEB, но окончательного решения по поводу ней пока не принято.



Завод Ford в Кёльне

Также пока неизвестно, сколько именно электрических моделей Ford хочет предложить европейцам — компания сообщает лишь, что к 2026 году все её легковушки будут иметь электрическую и/или plug-in гибридную версию, то есть получат способность передвигаться исключительно на электротяге, а полный отказ от ДВС ожидается к 2030 году.



У коммерческой линейки другой сценарий: с учётом больших пробегов и прочих экономических факторов перевести её полностью на электротягу не удастся, но к 2024 году у каждой модели будет электрическая версия, а к 2030 году две трети продаж коммерческого сегмента должны составлять розеточные модели, то есть электромобили и plug-in гибриды.

Электрический Ford E-Transit

В конце этого года в Европе должны начаться продажи электрической версии Transit с запасом хода на одной зарядке в 350 км — для больших пробегов такая машина действительно не годится. Проблему с дальностью хода экологически чистых коммерческих автомобилей могли бы решить водородные силовые установки, но пока неизвестно, есть ли такие в планах компании Ford.

