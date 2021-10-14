Ford Focus обновлён на фоне обвала продаж, моторная гамма сокращена, «робот» вернулся

Компания Ford обновила семейство компактных автомобилей Focus, главным рынком сбыта для которых остаётся Европа. Помимо косметических изменений Focus получил более современную мультимедийную систему с 13,2-дюймовым экраном, расширенный ассортимент электронных помощников водителя, а универсал обзавёлся более практичным багажником.

Focus четвёртого поколения дебютировал весной 2018 года, то есть за год до того, как американская компания приняла решение свернуть производство и продажи легковых автомобилей в России. Наши соотечественники тогда встретили новинку с большой надеждой, ведь со сменой поколений Focus избавился от капризных «роботов» Powershift с двумя сцеплениями в пользу классической 8-ступенчатой «гидромеханики». Теперь же Powershift (в современном, 7-ступенчатом исполнении) вновь отвоёвывает позиции и вытесняет «гидромеханику», а моторная гамма заметно поредела: в отставку отправлены 1,5-литровый бензиновый двигатель EcoBoost и 2,0-литровый турбодизель EcoBlue.

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Итак, «дежурный» европейский Focus теперь предлагается всего с одним бензиновым двигателем — 1,0-литровой «турботройкой» EcoBoost мощностью 100, 125 и 155 л.с. Старшая 155-сильная версия идёт в комплекте с 48-вольтовым мягкогрибдным довеском, а для 125-сильной версии такой довесок предлагается в виде опции. На 125- и 155-сильных версиях в качестве альтернативы базовой 6-ступенчатой «механике» можно заказать вышеупомянутый 7-ступенчатый «робот» Powershift, тогда как до рестайлинга в пару 125-сильному мотору ставился 8-ступенчатый гидромеханический «автомат».



Но «гидромеханику» всё ещё можно получить в комплекте с 1,5-литровым турбодизелем EcoBlue мощностью 120 л.с. Его 95-сильная версия поставляется только с МПК.

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Особняком стоит спортивная модификация ST (в кузовах хэтчбек и универсал): она теперь оснащается только 2,3-литровой бензиновой «турбочетвёркой» EcoBoost мощностью 280 л.с. в паре с 6-ступечой МКП либо 7-ступенчатым гидромеханическим «автоматом», а версии с 2,0-литровым дизелем EcoBlue мощностью 190 л.с. больше нет.



Кстати, Ford Focus ST снаружи обновлён скромнее прочих версий: у него прежний дизайн бамперов, тогда как у других, менее мощных Фокусов передние бамперы полностью новые.



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Общие для всех версий изменения внешности — это новые, более узкие светодиодные фары со встроенным «противотуманками», новая форма капота и радиаторной решётки, на которую переехала фирменная эмблема (раньше она располагалась над решёткой), и новая светодиодная «начинка» задних фонарей (их форма осталась прежней). Кросс-версия Activ c увеличенным дорожным просветом и защитным пластиковым обвесом получила особую, «зубастую» радиаторную решётку.



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Главное новшество в салоне — самый большой в классе 13,2-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы Sync 4 с голосовым управлением и возможностью обновления ПО «по воздуху». Отдельные блоки микроклимата и «музыки» упразднены, их функции теперь выполняет сенсорный экран — плохое с точки зрения эргономики решение, которое, однако, позволяет производителю сэкономить на комплектующих. Виртуальный 12,3-дюймовый щиток приборов Focus обрёл ещё в прошлом году.



Багажник универсала получил обивку более качественным ворсом, сетки для мелочей на боковых стенках и «влажную зону» со съёмным поддоном, куда можно положить мокрый зонт или грязную обувь, при этом от чистой части багажника «влажная зона» отделяется вертикальным разделителем на защёлках. На разделите вдобавок есть инструкция-наклейка с вариантами трансформации салона, так как опросы «фокусоводов» показали, что только 2% знают обо всех грузовых возможностях машины и пользуются ими.



Для Ford Focus ST разработаны новые, более эргономичные передние кресла с электрорегулировками в 14 направлениях и обогревом.

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Для всех версий расширен список доступных электронных водителей: система мониторинга мёртвых зон теперь не только предупреждает об опасности, но и сама уводит машину от столкновения, добавлено оповещение о забытых на заднем сиденье животных и детях, расширен функционал системы автоматического аварийного торможения, появились опциональные адаптивные матричные фары Dynamic Pixel.



Обновлённый Focus уже доступен для заказа у европейских дилеров. В этом году продажи у Фокуса в Европе идут совсем худо: с января по август, по данным ресурса CarSalesBase, реализовано 60 612 шт., что на 46,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Конечно, в обвале продаж можно обвинить глобальный дефицит микрочипов, но ведь он влияет и на других производителей, а у них дела в С-классе идут намного лучше. Так, VW Golf за первые восемь месяцев этого года разошёлся в Европе тиражом 162 833 шт. (-6,7%), Skoda Octavia — 115 569 шт. (+2,3%), Toyota Corolla — 99 360 шт. (+15,6%), Seat Leon — 71.457 шт. (+6,5%). А ведь в начале 2000-х Focus находил в Европе более 500 тысяч покупателей в год!



Добавим, что с американского рынка Focus ушёл, а в Китае выпускается своя версия модели, пережившая самобытный (не такой как Европе) рестайлинг ещё в прошлом году. Китайский Focus тоже стремительно теряет аудиторию: если в 2013 году были проданы рекордные 403 640 экземпляров, то к доковидному 2019-му спрос упал до 50 738 единиц, а с января по август этого года продано только 14 756 Фокусов.

