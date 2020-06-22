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  • Обновки для Ford Focus: литровый мотор на 155 л.с. и цифровые приборы

Обновки для Ford Focus: литровый мотор на 155 л.с. и цифровые приборы

22.06.2020 418 2 1

Компания Ford в спешном порядке гибридизирует европейскую модельную линейку, чтобы уменьшить потенциальный штраф за лишние выбросы СО2. Наиболее востребованная модель – Focus – обзавелась самой мощной версией даунсайзингового мотора 1.0 EcoBoost в паре со стартер-генератором и 6-ступенчатой «механикой». Вот только время самого даунзайзинга, похоже, подходит к концу…

 

Мотор 1.0 EcoBoost с отдачей в 155 л.с. и 235 Нм уже успели примерить паркетник Puma и субкомпактный хэтчбек Fiesta, а теперь его прикрутили к Фокусу. Двигатель этот изначально рассчитан на работу в составе мягкогибридной силовой установки: у него увеличенный, более производительный турбокомпрессор, чем у собратьев без гибридного довеска, а турбояму и недостаток тяги на низких оборотах компенсирует 11,5-киловаттный стартер генератор, сообщающий коленвалу через ремённую передачу дополнительные 50 Нм при разгонах, что позволяет сжигать в цилиндрах чуть меньше топлива. Питается стартер-генератор от компактной 48-вольтой литий-ионной батареи с воздушным охлаждением, расположенной под сиденьем переднего пассажира.

Дополнительные меры экономичности – это система отключения одного цилиндра из трёх при частичных нагрузках и расширенный диапазон работы системы stop&start: она может глушить мотор не только при простоях на светофорах и в пробках, но и на ходу при движении накатом, причём даже с включённым сцеплением и на передаче. И всё же заявленный уровень выброс СО2 – 115 г/км при общеевропейской норме в 95 г/км.

Любопытно, что 155-сильной «литрушке» на Фокусе не положен автомат – ни 8-ступенчатая «гидромеханика», ни 7-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями. Желающим иметь двухпедальную бензиновую версию предлагается мотор 1.5 EcoBoost на 150 либо 182 л.с. в паре с 8АКП, но углеродный след в данном случае уже 142 г/км, а это значит повышенный налог и ухудшение статистических показателей для компании Ford при расчёте экологического штрафа.

Ford сравнивает 155-сильный 1.0 EcoBoost c хорошо известным в РФ 2,0-литровым бензиновым «атмосферником» 10-летней давности, что в стоке выдаёт 145 л.с. – мол «литрушка» на 45% экономичнее: 5,1 л/100 км по WLTP. Вот только ценили тот 2,0-литровый мотор не за экономичность, а за хороший ресурс, о котором даунсайзинговому агрегату можно только мечтать.

Впрочем, в свете грядущих экологических норм Euro 7 зажатые и перегретые даунсайзинговые агрегаты могут кануть в Лету: есть высокая вероятность, что новые правила (их огласят только в следующем году) ограничат удельную мощность ДВС, а, значит, выжимать все соки с литра больше не придётся – в оборот вернутся рабочий объём и «лишние» цилиндры.

Помимо нового мотора для европейского Фокуса теперь доступен полностью виртуальный 12,3-дюймовый щиток приборов с множеством вариантов скинов и настроек – можно, например, наблюдать, сколько энергии за поездку выработала гибридная система и в какой момент движения эта энергия используется. А ещё в стандартную комплектацию теперь входит модем FordPass Connect, который оповестит водителя об опасности за поворотом – например, ДТП или заторе.

По итогам первого квартала этого года Ford Focus стал второй по популярности моделью С-класса в Европе: по данным ресурса CarSalesBase, продано 52 335 экземпляров, что на 20% меньше, чем за первые три месяца 2019-го. Первое место – у VW Golf (74 550 шт., -32%), третье – у Skoda Octavia (43 699 шт., -23%).

новинки авто и технологии Ford Ford Focus

 

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2 комментария
22.06.2020 22:44
Papirus (@sc_1968)

недостаток тяги на низких оборотах компенсирует 11,5-киловаттный стартер генератор, сообщающий коленвалу через ремённую передачу дополнительные 50 Нм

Господи, упаси нас от этого одноразового убожества!!! Генератор тянет машину через РЕМЕНЬ!!! Пара пробуксовок и этому движку настаёт пушистый северный зверёк...

22.06.2020 23:12
Uriy Lukianov

Откуда вы лезете? Из 1995 года?

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