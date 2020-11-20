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  • Растерявший покупателей Ford Focus: кросс-универсал на подмогу, рестайлинг седана и другие обновки

Растерявший покупателей Ford Focus: кросс-универсал на подмогу, рестайлинг седана и другие обновки

20.11.2020 312 0 0

Официальная презентация новой «пятидверки» американской марки прошла в рамках открывшегося сегодня, 20 ноября, автосалона в Гуанчжоу.

 

Ford представил Focus актуального четвёртого поколения в 2018-ом. Если на домашнем рынке, в США, продажи модели уже прекращены (компания методично избавляется от «легковушек», фокусируясь на кроссоверах и внедорожниках), то на других рынках, к примеру, в Китае она ещё представлена (версии в США и КНР отличаются). Её результаты за последние годы заметно упали – за прошлый год «поднебесные» дилеры реализовали всего 50 738 экземпляров, что почти на 24% меньше, чем годом ранее. Также этот показатель почти в восемь раз меньше, по сравнению с пиковым 2013-ым, когда клиенты купили более 400 тыс. Фокусов.

В Европе модель также представлена, причём дела у неё здесь, в отличие от КНР, идут неплохо: за 2019-ый дилеры продали 224 401 автомобиль (+12,7%). Чтобы подогреть интерес к Фокусу в Поднебесной, компания решила вывести на этот рынок «внедорожный» универсал (в Старом Свете такая версия тоже есть, но она отличается от китайского варианта). Отметим, «сарай» на этом рынке раньше представлен не был, а теперь имеется только в «кросс-версии» (в Европе же есть и обычная «пятидверка»). 

Экстерьер «внедорожного» универсала, предназначенного для Китая, ощутимо отличается от имеющихся на рынке «четвёртых» Фокусов. Автомобиль получил большую радиаторную решётку с хромированными «штрихами», а также с блестящей вставкой сверху. Крупнее стала эмблема марки, теперь она располагается посередине «гриля», а не над ним. За «внедорожность» отвечает пластиковый обвес по периметру кузова. Помимо этого, у модели хромированная окантовка стекол, иные бамперы и два раздельных патрубка выхлопной системы (один из них – имитация). Судя по официальному сайту Ford в КНР, оформление «передка» седана изменили в стиле «сарая», а у хэтчбека внешность осталась прежней.

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Длина китайского кросс-универсала составляет 4678 мм (на 10 мм больше по сравнению с европейским Ford Focus Active Wagon), а размер колёсной базы равен 2705 мм (расстояние между осями такое же, как и у остальных «поднебесных» Фокусов). 

Напомним, в китайской гамме Focus давно есть кросс-хэтч, раньше только ему был положен большой планшет «мультимедийки» (диагональ — 12,3 дюйма). Теперь же такой экран получили и остальные члены семейства. У автомобилей в оснащение входит цифровая приборная панель диагональю 8 дюймов; в списке обновок и новые материалы отделки.


На китайском рынке кросс-универсал предлагается с таким же мотором, каким оснащаются седан и хэтчбеки. Речь идёт о бензиновой 1,5-литровой «турботройке» EcoBoost с отдачей в 174 л.с. В пару к этому двигателю предлагается только одна коробка передач – восьмиступенчатый «автомат». Привод у всех Focus, представленных в КНР, только передний.

На фото: обновлённый седан Ford Focus (версия для Китая)

Для сравнения, в линейке европейского Focus Active числятся трёхцилиндровые бензиновые турбомоторы EcoBoost (1,0-литровый 125-сильный и 1,5-литровый 150-сильный), а также четырёхцилиндровые турбодизели EcoBlue (120-сильный объёмом 1,5 л и 150-сильный объёмом 2,0 л). Коробки передач – шестискоростная «механика» и восьмиступенчатый «автомат».

Производство Ford Focus для Китая налажено на местном заводе СП Ford и Changan. Топовая версия кросс-универсала модели обойдётся покупателям в 153 800 юаней (эквивалентно примерно 1,78 млн рублей по текущему курсу).

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