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  • Кроссовер Hyundai Tucson получит новую оптику после рестайлинга: первые фото

Кроссовер Hyundai Tucson получит новую оптику после рестайлинга: первые фото

16.01.2023 2171 0 1

Судя по всему, корейскому паркетнику подправят не только «личико», но и корму. Интерьер пока не засвечен, при этом некоторые СМИ прочат модели более крупные экраны.

Кросс Hyundai Tucson актуального поколения дебютировал в 2020 году. Модель отличилась довольно смелым обликом, главной фишкой которого стали скрытые дневные ходовые огни. И вот на подходе рестайлинговый SUV: фото замаскированного тестового образца были сделаны в Китае, их опубликовало местное издание Autohome. К слову, «поднебесный» паркетник носит приставку L, он чуть крупнее длиннобазного SUV, доступного в других странах (4670 против 4630 мм, колесная база едина – 2755 мм). При этом внешне нынешний китайский Tucson L почти не отличается от «мирового» кроссовера, стало быть, высока вероятность того, что последний изменится так же.

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Интегрированные в решетку ДХО оставят, но они станут другими – более четкими, плюс изменится их форма. Саму решетку тоже поменяют, кроме того, Туссану достанутся иные блоки фар и передний бампер. Доработают и корму: заменят бампер, а задние фонари из «клыкастых» превратятся в округлые.

В салон рестайлингового Hyundai Tucson шпионам заглянуть пока не удалось. Корейские профильные СМИ, которые тоже успели растиражировать фото застуканного в Китае паркетника, считают, что модель получит новую мультимедиа-систему с увеличенным экраном, еще могут заменить виртуальную приборку. Отметим, у китайского кросса интерьер свой – с вертикальным планшетом.

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Технику реформы, как ожидается, не затронут. В Поднебесной модель сегодня доступна с бензиновой «турбочетверкой» 1.5 мощностью 200 л.с., на других рынках Tucson представлен с турбомотором 1.6 T-GDI (180 л.с.), «атмосферниками» 2.0 MPI (156 л.с.) и 2.5 GDI (187 л.с.). Кое-где есть и турбодизель — 1.6 (115 или 136 л.с.) или 2.0 (186 л.с.). Наконец, у паркетника имеются гибридные версии.

Нынешний глобальный Hyundai Tucson. Китайский актуальный кроссовер в целом выглядит так же, а вот в салоне у него вертикальный планшет
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Нынешний глобальный Hyundai Tucson. Китайский актуальный кроссовер в целом выглядит так же, а вот в салоне у него вертикальный планшет
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Нынешний глобальный Hyundai Tucson. Китайский актуальный кроссовер в целом выглядит так же, а вот в салоне у него вертикальный планшет
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Нынешний глобальный Hyundai Tucson. Китайский актуальный кроссовер в целом выглядит так же, а вот в салоне у него вертикальный планшет
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По предварительным данным, официальную премьеру рестайлинговый Hyundai Tucson справит в этом году.

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