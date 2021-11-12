Другой Hyundai Tucson N Line: мощнее глобальной версии

«Подогретый» кроссовер вот-вот выйдет на китайский рынок. Как и в остальных странах, там новую версию предложат с мотором от стандартной модели, но у «поднебесного» SUV отдача все равно выше, чем у прочих Туссанов.

Глобальный Hyundai Tucson четвертого поколения с заводским индексом NX4 обрел «оспортивленное» исполнение N Line еще в начале этого года, а вот в КНР такой вариант только готовится к дебюту. Напомним, в Поднебесной у Туссана есть приставка в виде литеры L в названии, и там он считается моделью пятой генерации. Дело в том, что предшественник в Китае после рестайлинга изменился намного сильнее тогдашнего «мирового» SUV, так что местное СП Beijing-Hyundai решило позиционировать тот кроссовер в качестве следующего поколения.

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Актуальный китайский Tucson L тоже отличается от модели, представленной в других странах. Так, «элька» длиннее: 4670 мм против 4630 мм у «мирового» кроссовера (у евроверсии этот показатель составляет 4500 мм). Кроме того, у растянутого Туссана два отдельных патрубка выпускной системы, выставленных напоказ, а в салоне – усеченное рулевое колесо и мультимедиа с вертикальным тачскрином, на который выведено управление «климатом» (у глобального паркетника отдельный блок, хотя он тоже сенсорный).



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В плане дизайна Hyundai Tucson L N Line в целом повторил «подогретый» кросс для других стран. Особенности версии «под спорт» — свои бамперы, черные вставки в блоках основных фар, переделанная радиаторная решетка, обвес в цвет кузова, более крупный спойлер и оригинальные 19-дюймовые колеса. При этом глобальный Tucson N Line еще получил круглые сдвоенные патрубки, тогда как китайскому кроссу оставили трапециевидные, разнесенные по сторонам. Длина новой версии для КНР – 4680 мм. Внутри – замша и красная прострочка, на педалях появились металлические накладки.



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Двигатель Tucson L N Line достался от базового кросса – это бензиновая «турбочетверка» 1.5 мощностью 200 л.с. (253 Нм), которая работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Обычный Туссан в Китае пока бывает только с передним приводом, но не исключено, что «подогретый» кроссовер полноприводный. В других странах версия N Line также предложена с техникой от исходного SUV (мотора 1.5 в гамме глобальной модели нет), и если не брать в расчет гибриды, кои не представлены в Поднебесной, то на остальных рынках бензиновый Туссан слабее «китайца» (максимум 190 л.с.).



Hyundai Tucson N Line для американского рынка 1 / 3 Hyundai Tucson N Line для американского рынка 2 / 3 Hyundai Tucson N Line для американского рынка 3 / 3

В Китае продажи «оспортивленного» кроссовера стартуют в ближайшее время, цены еще не объявлены. Стандартный Hyundai Tucson L стоит от 161 800 юаней, что эквивалентно примерно 1 779 000 рублей по текущему курсу.



У российского Туссана нового поколения версии N Line пока нет.