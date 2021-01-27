Новый Hyundai Tucson N Line: ещё агрессивнее, но не мощнее стандартного SUV

Согласно жанру, «подогретому» паркетнику Хёндэ новой генерации подправили дизайн экстерьера, в салоне тоже есть изменения. А вот техника почти полностью перешла со стандартного SUV – по крайней мере, в Европе.

Уходящий Tucson третьего поколения стал первым SUV марки, получившим версию N Line. Напомним, этот шильдик положен «оспортивленным» моделям Hyundai, которые отличаются, прежде всего, декором, тогда как полноценные «злые» варианты носят индекс N. Настоящая «горячая» модификация у «четвертого» Туссана пока так и не появилась, а вот «подогретую» N Line паркетник нового поколения унаследовал.

Программа внешних доработок та же, что и у остальных «оспортивленных» машин Хёндэ, правда, превратить новый Tucson в нечто еще более дерзкое в плане дизайна не так уж и просто, ведь и стандартный кросс выглядит агрессивно. Тем не менее, «четвертому» паркетнику достались массивные бамперы и модернизированная решетка, нижний воздухозаборник подняли выше и сделали шире, установленный на багажной двери спойлер тоже стал крупнее. Обвес окрашен в цвет кузова, от серебристых полосок сверху отказались, блоки основных фар обрамляют черные глянцевые вставки, сзади появилась красная плашка, плюс круглые сдвоенные патрубки выхлопной системы. Кроме того, новый Tucson N Line получил 19-дюймовые оригинальные диски.

1 / 6 2 / 6 3 / 6 4 / 6 5 / 6 6 / 6

Внутри – «пухлое» рулевое колесо и передние кресла с развитой боковой поддержкой и вентиляцией, металлические накладки на педалях. Сиденья обиты черными кожей и замшей, в черном цвете сделали и потолок, разумеется, есть красная прострочка. Как и для обычного Туссана, для N Line предусмотрены мультимедийная система с большим экраном, виртуальная «приборка», трехзонный климат-контроль и множество систем безопасности.



«Оспортивленный» кросс пока представлен только для Европы, и там такой Туссан разделил технику с обычной моделью, разве что младший дизель мощностью 115 л.с. версии N Line не достался. Итого, в гамму «подогретого» паркетника вошли: бензиновая «турбочетверка» 1.6 T-GDI (150 л.с.), «мягкие» 48-вольтовые гибриды с 1.6 T-GDI (150 или 180 л.с.) или дизелем 1.6 CRDi (136 л.с.), стандартный и подзаряжаемый гибриды на основе бензинового турбомотора (совокупная отдача – 230 и 265 л.с. соответственно).

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

У базовых машин подвеска прежняя, но при этом перекалибрована система стабилизации. А вот опциональную подвеску с адаптивными амортизаторами все же перенастроили – в режиме Sport она будет жестче. Привод – передний или полный. Между тем у американского Tucson N Line, по неофициальным данным, может появиться более мощный двигатель – якобы в Штатах паркетник предложат с 294-сильной бензиновой «турбочетверкой» 2.5 от местной Sonata N Line.



На европейский рынок «подогретый» Туссан выйдет весной текущего года, но гибриды там придется подождать до лета. В России обычный кросс четвертого поколения должен появиться в апреле 2021-го, версия N Line до нас тоже, скорее всего, доберется, ведь у предыдущего Туссана в РФ есть такая модификация.

