Самая мощная Hyundai Sonata разделила технику с Kia K5 GT

Одним из первых рынков для «подогретой» Сонаты станут США, там уже объявлена цена. Американцам новую версию предложат с 294-сильной «турбочетверкой» 2.5 и восьмиступенчатой роботизированной коробкой.

В виде тестового прототипа «четырехдверку» Sonata N Line показали еще в 2019-м, а в сентябре этого года компания Hyundai полностью раскрыла дизайн «подогретого» варианта. Теперь же, наконец, объявлены характеристики, правда, пока только машины, предназначенной для Северной Америки. Напомним, полноценные «злые» версии моделей корейской марки носят шильдик N, такие сегодня есть у хэтчбека и лифтбека i30, ассиметричного Veloster и компакта i20. Ну а для «оспортивленных» модификаций, которые отличаются, прежде всего, декором, придумали суббренд N Line. Впрочем, над подобной Сонатой поработали серьезнее.

Hyundai Sonata N Line для американского рынка

В Штатах седан получил бензиновую «турбочетверку» 2.5 из линейки Smartstream с комбинированным впрыском, она выдает 294 л.с. и 422 Нм. Двигатель работает в паре с восьмиступенчатой роботизированной коробкой с двумя «мокрыми» сцеплениями. Привод – только передний. Кстати, аналогичными мотором и коробкой в США оснащается и родственная «четырехдверка» Kia K5 GT, причем последняя тоже бывает лишь переднеприводной, хотя у «стандартного» американского седана Kia есть полноприводная версия (с турбомотором 1.6). В Hyundai отметили, что вариант N Line – самый мощный за всю историю Сонаты, а вот динамику не назвали. Зато ранее ее озвучила Kia: K5 GT с места до 60 миль в час (97 км/ч) разгоняется за 5,8 секунды.



У Sonata N Line перенастроили подвеску: заменили амортизаторы, задние пружины стали жестче, увеличены стабилизаторы поперечной устойчивости. Также увеличены передние и задние тормозные скобы и диски, электроусилитель монтируется на рейке (у других версий он на валу) и крепится в трех местах. Кроме того, у новинки имеется Launch Control.

Hyundai Sonata N Line для американского рынка 1 / 2 Hyundai Sonata N Line для американского рынка 2 / 2

Что же касается облика, то у такой Сонаты, разумеется, более агрессивные бамперы (в переднем есть воздухозаборники со «стрелами»), у радиаторной решетки свой рисунок, еще модели достались сдвоенные патрубки выхлопной системы и 19-дюймовые диски оригинального дизайна. Внутри – кресла с развитой боковой поддержкой, красная прострочка, темный хром и алюминиевые педали. Также в списке оборудования значатся виртуальная «приборка», мультимедийная система, системы предотвращения фронтального столкновения, удержания в полосе движения и мониторинга «слепых» зон, адаптивный круиз-контроль с функцией старт/стоп.



К слову, для «обычной» актуальной Сонаты в Штатах самым мощным мотором является 194-сильный «атмосферник» 2.5, в Корее – 180-сильная «турбочетверка» 1.6, в обоих случаях машины комплектуются 8АКП. И не исключено, что на домашнем рынке Sonata N Line появится именно с турбомотором 1.6.

Hyundai Sonata N Line для американского рынка 1 / 2 Hyundai Sonata N Line для американского рынка 2 / 2

В США продажи стартуют до конца текущего месяца, цена – от 33 200 долларов, что эквивалентно примерно 2 525 000 рублей по нынешнему курсу. Kia K5 GT там стоит от 30 490 долларов – это около 2 319 000 рублей (все цены указаны без учета доставки и налогов).



О российских перспективах Hyundai Sonata N Line информации пока нет.