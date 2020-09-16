Обновлённый Hyundai i30 N: теперь с «роботом» и умной электроникой

Hyundai i30 N интересен нам тем, что это единственный хот-хэтч, официально доступный в России. VW Golf GTI, Renault Megane R.S. и прочие законодатели жанра давно с нашего рынка ушли и возвращаться не собираются. Собственно, даже Hyundai i30 N прямо сейчас купить нельзя, так как на дилерских складах дорестайлинговые экземпляры закончились ещё в марте, за этот год реализовано всего 87 экземпляров. В прошлом году корейский хот-хэтч разошёлся в нашей стране тиражом 60 штук — поставки начались лишь в мае. Действие ОТТС на Hyundai i30 N закончилось 14 декабря прошлого года. Новый документ, возможно, будут получать уже под рестайлинговую машину — в российском пресс-офисе Hyundai нам сообщили, что рассматривают такую возможность. На российском потребительском сайте Hyundai модель по-прежнему присутствует.

«Дежурное» семейство Hyundai i30 обновилось в феврале этого года, а вот рестайлинговый хот-хэтч i30 N производитель анонсировал только сегодня. Как и ожидалось, хот-хэтч обзавёлся автоматической коробкой 8DCT, дебютировавшей в апреле на Hyundai Veloster N. Коробку эту компания Hyundai разработала сама и вместе с ней Veloster N получил ряд интересных электронных надстроек, в том числе функцию Launch Control (время разгона до 100 км/ч по сравнению с трёхпедальной версией уменьшилось с 6,1 до 5,6 с), кратковременное увеличение крутящего момента с 353 до 377 Нм, трековый режим и функцию автоматического торможения двигателем при спуске с горы. Надо полагать, всё это буде доступно и на обновлённом Hyundai i30 N.



Изменений в двигателе не ожидается: на дорестайлинговом хот-хэтче бензиновая 2,0-литровая «турбочетвёрка» выдавала 249 либо 275 л.с., максимум крутящего момента в любом случае составляет 353 Нм. Коробку 8DCT, скорее всего, предложат только в паре с 275-сильным двигателем.

Внешность хот-хэтча, судя по тизерам, будет такой же, как у обычных обновлённых хэтчбеков с пакетом N Line. Отличия сведутся к вставкам красного цвета в декоре, двум крупным выхлопным патрубкам на корме и новым облегчённым 19-дюймовым кованным колёсам.



Более подробная информация о рестайлинговом Hyundai i30 N будет объявлена в ближайшее время. Добавим, что в Европе Hyundai предлагает также i30 Fastback N с более вместительным багажником.

