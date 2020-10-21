Хот-хэтч Hyundai i20 N: мощнее VW Polo GTI и Ford Fiesta ST, но не быстрее

В Европе хэтчбек Hyundai i20 сменил поколение в начале этого года, в сентябре раскрыли «оспортивленную» версию N Line с более агрессивным дизайном, но с моторами от стандартной «пятидверки» (максимум 120 л.с.). Теперь же представлен действительно «заряженный» вариант N, который в Старом свете составит конкуренцию компактам Volkswagen Polo GTI и Ford Fiesta ST. Напомним, в европейской линейке Hyundai «злые» модификации еще имеются у хэтчбека и лифтбека i30, а в Штатах и Корее – у ассиметричного Veloster. Кстати, у «двадцатки» предыдущей генерации тоже была N-версия, но тот хэтч не мог похвастать производительностью, да и продавали его лишь в Африке.

1 / 6 2 / 6 3 / 6 4 / 6 5 / 6 6 / 6

Итак, главное – Hyundai i20 N оснастили бензиновой «турбочетверкой» 1.6 T-GDI с системой изменения продолжительности открытия клапанов (Continuously Variable Valve Duration, CVVD). Мотор выдает 204 л.с. и 275 Нм. Коробка пока одна – доработанная шестиступенчатая «механика», привод только передний, при этом в качестве опции предложат дифференциал повышенного трения. Также не исключено, что позже хэтчбек получит еще и восьмиступенчатую роботизированную коробку с двумя сцеплениями, как у обновленного i30 N. С места до 100 км/ч Hyundai i20 N разгоняется за 6,7 секунды, максимальная скорость – 230 км/ч.



Конкуренты чуть слабее: у VW Polo GTI турбомотор 2.0 TSI выдает 200 л.с., аналогичная отдача и у полуторалитрового EcoBoost на Ford Fiesta ST. Но максимальный крутящий момент у двигателей Фольсквагена и Форда выше – 320 и 290 Нм соответственно. Polo GTI первую «сотню» наберет за те же 6,7 секунды, а Fiesta ST проделает это упражнение за 6,5 секунды.



Подвеска по сравнению со стандартным i20 стала жестче (у нее новые пружины, амортизаторы и поворотные кулаки), дорожный просвет уменьшен на 10 мм. Сзади между колесными арками появилась съемная силовая распорка. Машина «стоит» на 18-дюймовых колесах оригинального дизайна, еще ей достались красные тормозные суппорты. Передние тормозные диски увеличены на 40 мм – до 320 мм.

Программа внешних доработок аналогична другим моделям N-семейства: i20 получил спортивный обвес и увеличенные воздухозаборники, у радиаторной решетки свой рисунок, крупный патрубок выхлопной системы выставлен напоказ, плюс установили спойлер. Можно будет выбрать хот-хэтч с двухцветной окраской – крышу выполнят в черном. Внутри i20 N – передние кресла с более развитой боковой поддержкой и интегрированными подголовниками, спортивные рулевое колесо и рычаг коробки, металлические накладки на педалях. У виртуальной «приборки» — особая графика.



1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

В списке оборудования i20 N также значатся мультимедийная система с тачскрином диагональю 10,25 дюйма, системы автоторможения, мониторинга «слепых» зон, удержания в полосе. Предусмотрены Launch Control и система выбора режимов движения (всего их пять: Normal, Eco, Sport, N и N Custom).



До европейских дилеров Hyundai i20 N доберется весной следующего года, цены пока не объявлены.

В России «двадцатку» не продают, планов вывести модель на наш рынок у компании нет.