«Оспортивленный» Hyundai i20 N Line: репетиция перед дебютом настоящего хот-хэтча

У компакта корейской марки в версии «под спорт» более агрессивный облик и другой декор в салоне, техника же перешла с обычного хэтча. Но Хёндэ также готовится представить полноценную N-версию с мощным мотором.

Предназначенный для Старого света хэтчбек Hyundai i20 нового поколения дебютировал в феврале этого года, стандартные «пятидверки» только-только начали поступать к дилерам. А весной 2021-го европейцам предложат еще и «подогретую» версию N Line. Напомним, настоящие «злые» модели Хёндэ носят шильдик N, такие сегодня имеются у хэтча и лифтбека i30 и ассиметричного Veloster. Для «оспортивленных» же вариантов, которые отличаются, прежде всего, дизайном, придумали суббренд N Line. Помимо «двадцатки», «лайтовые» модификации есть у предыдущего кроссовера Tucson, субкомпакта i10, моделей «тридцатого» семейства, новых Elantra, Kona и Sonata.

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Доработки те же, что и у других «оспортивленных» Hyundai: i20 получил «каскадную» радиаторную решетку и более агрессивные бамперы, а также выставленные напоказ сдвоенные патрубки выхлопной системы. Для хэтча белого цвета за доплату предложат черную крышу. Кроме того, модели положены 17-дюймовые двухцветные диски оригинального дизайна.



В салоне – кресла с увеличенной боковой поддержкой, «спортивное» рулевое колесо, красная прострочка и металлические накладки на педалях. В списке оборудования еще значится комплекс систем безопасности SmartSense: адаптивный круиз-контроль, системы удержания в полосе движения, предотвращения столкновений с машинами в «слепой» зоне и сбоку при выезде с парковки задним ходом, система предотвращения фронтального столкновения (с функцией обнаружения пешеходов и велосипедистов).

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Моторы перешли со стандартной «пятидверки»: в Европе i20 N Line будет доступен с бензиновыми четырехцилиндровым «атмосферником» 1.2 MPI (84 л.с.) и «турботройкой» 1.0 T-GDI (100 или 120 л.с.). При этом в компании утверждают, что для турбоверсии улучшили подвеску (как именно – не уточняется). Хэтч с литровым двигателем может быть «мягким гибридом»: для 100-сильного варианта 48-вольтовая надстройка предлагается в качестве опции, 120-сильный ее имеет изначально. Базовый «атмосферник» сочетается с 5МКП, негибридный хэтч с 1.0 T-GDI комплектуется 6МКП или семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями, а «мягкогибридным» версиям положены 7DCT и «умная» шестиступенчатая «механика» (6iMT, с полностью электронным сцеплением без механического соединения; разрывает связь двигателя и трансмиссии, когда педаль газа не нажата). Привод – только передний.



Hyundai i20 N Line

Между тем в следующем году у «двадцатки» также появится полноценная N-версия: такой хэтч, как ожидается, получит турбомотор 1.6 мощностью примерно 200 л.с. Hyundai i20 N будет конкурировать с VW Polo GTI и Ford Fiesta ST. А еще компакт корейской марки превратят в кроссовер («внедорожная» версия была и у предыдущей модели).



В России ни прежний, ни новый i20 не продают, выводить хэтчбек на наш рынок компания не собирается.