Новинки ×
  • «Оспортивленный» Hyundai i20 N Line: репетиция перед дебютом настоящего хот-хэтча

«Оспортивленный» Hyundai i20 N Line: репетиция перед дебютом настоящего хот-хэтча

30.09.2020 148 0 0

У компакта корейской марки в версии «под спорт» более агрессивный облик и другой декор в салоне, техника же перешла с обычного хэтча. Но Хёндэ также готовится представить полноценную N-версию с мощным мотором.

 

Предназначенный для Старого света хэтчбек Hyundai i20 нового поколения дебютировал в феврале этого года, стандартные «пятидверки» только-только начали поступать к дилерам. А весной 2021-го европейцам предложат еще и «подогретую» версию N Line. Напомним, настоящие «злые» модели Хёндэ носят шильдик N, такие сегодня имеются у хэтча и лифтбека i30 и ассиметричного Veloster. Для «оспортивленных» же вариантов, которые отличаются, прежде всего, дизайном, придумали суббренд N Line. Помимо «двадцатки», «лайтовые» модификации есть у предыдущего кроссовера Tucson, субкомпакта i10, моделей «тридцатого» семейства, новых Elantra, Kona и Sonata.

Hyundai i20 N Line
1 / 5
Hyundai i20 N Line
2 / 5
Hyundai i20 N Line
3 / 5
Hyundai i20 N Line
4 / 5
Hyundai i20 N Line
5 / 5

Доработки те же, что и у других «оспортивленных» Hyundai: i20 получил «каскадную» радиаторную решетку и более агрессивные бамперы, а также выставленные напоказ сдвоенные патрубки выхлопной системы. Для хэтча белого цвета за доплату предложат черную крышу. Кроме того, модели положены 17-дюймовые двухцветные диски оригинального дизайна.

В салоне – кресла с увеличенной боковой поддержкой, «спортивное» рулевое колесо, красная прострочка и металлические накладки на педалях. В списке оборудования еще значится комплекс систем безопасности SmartSense: адаптивный круиз-контроль, системы удержания в полосе движения, предотвращения столкновений с машинами в «слепой» зоне и сбоку при выезде с парковки задним ходом, система предотвращения фронтального столкновения (с функцией обнаружения пешеходов и велосипедистов).

Hyundai i20 N Line
1 / 2
Hyundai i20 N Line
2 / 2

Моторы перешли со стандартной «пятидверки»: в Европе i20 N Line будет доступен с бензиновыми четырехцилиндровым «атмосферником» 1.2 MPI (84 л.с.) и «турботройкой» 1.0 T-GDI (100 или 120 л.с.). При этом в компании утверждают, что для турбоверсии улучшили подвеску (как именно – не уточняется). Хэтч с литровым двигателем может быть «мягким гибридом»: для 100-сильного варианта 48-вольтовая надстройка предлагается в качестве опции, 120-сильный ее имеет изначально. Базовый «атмосферник» сочетается с 5МКП, негибридный хэтч с 1.0 T-GDI комплектуется 6МКП или семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями, а «мягкогибридным» версиям положены 7DCT и «умная» шестиступенчатая «механика» (6iMT, с полностью электронным сцеплением без механического соединения; разрывает связь двигателя и трансмиссии, когда педаль газа не нажата). Привод – только передний.

Hyundai i20 N Line

Между тем в следующем году у «двадцатки» также появится полноценная N-версия: такой хэтч, как ожидается, получит турбомотор 1.6 мощностью примерно 200 л.с. Hyundai i20 N будет конкурировать с VW Polo GTI и Ford Fiesta ST. А еще компакт корейской марки превратят в кроссовер («внедорожная» версия была и у предыдущей модели).

В России ни прежний, ни новый i20 не продают, выводить хэтчбек на наш рынок компания не собирается.

хэтчбек авторынок новинки Hyundai Hyundai i20

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Шины и диски Секреты долгожительства Viatti Brina Nordico В этом году исполнилось 10 лет с того момента как бренд Viatti дебютировал на Московском автосалоне ММАС-2010. Среди уже запущенных в производство и перспективных моделей шин показали и ши... 86 0 0 30.09.2020
Статьи / Авто недели Чтобы никто не понял: стоит ли покупать Kia Mohave за 2 миллиона Как потратить на автомобиль два миллиона рублей так, чтобы никто этого не заметил? Купить Kia Mohave! Если покупка Toyota Land Cruiser 200 и даже более скромного Prado в России – шаг, как... 1139 0 0 30.09.2020
Статьи / Интересно 5 причин покупать и не покупать Chery Tiggo 5 История Chery в России не очень простая. Ворвался он на наш рынок довольно дерзко и предложил сразу три как бы прекрасных автомобиля – Amulet, QQ и Tiggo. Быстро выяснилось, что Amulet сгнив... 1649 0 0 29.09.2020

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 10,5 тонн железа и 60 «лошадок»: тест-драйв трактора С-60 «Сталинец» Первый раз я этот трактор увидел где-то около года назад. Тогда он не был похож на трактор. В мастерской у реставраторов из Retrotruck стояли две гусеничные тележки, прикрученные к блоку кор... 93110 6 77 11.09.2020
Тест-драйвы / Тест-драйв Колесница коллективизации: тест-драйв трактора Универсал-2 40-х годов Даже небольшая поездка за рулём этого трактора произвела на меня неизгладимые впечатления. Во-первых, сначала надо «кривым стартером» запустить его мотор, во-вторых – не сломать позвоночник,... 75556 9 203 03.07.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом Секс в гамаке: опыт владения Chevrolet Tahoe с пробегом 56 000 километров Chevrolet Tahoe первой генерации 1997 года в близком к коллекционному состоянии без всякой реставрации – редкий автомобиль сегодня, а в нашей стране – и подавно! Причем разыскан и приобретен... 48444 7 2 01.05.2020
Обсуждаемое
84 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
82 Новые авто Порвали два баяна: первый тест-драйв Haval F7 на треке
73 Авторынок Renault Arkana: старт продаж с дорогих версий, «дубовый» салон и «китайцы» в игноре
Больше
Change privacy settings