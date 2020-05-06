«Заряженный» хэтч Hyundai i20 начал избавляться от маскировки. Премьера уже скоро

Выпуск Hyundai i20 был налажен в 2008 году, вторую генерацию показали в 2014-ом, при этом последнее обновление эта модель пережила в 2018 году. Автомобиль третьего поколения рассекретили в феврале текущего года («живая» премьера должна была состояться в марте на Женевском автосалоне, однако он был отменён из-за вспышки коронавируса в Европе). Сейчас корейская марка работает над «горячей» версией нового хэтчбека, пока что автомобиль находится на стадии испытаний.

Ранее полностью замаскированный прототип «хот-хэтча» ловили на трассе Нюрбургринг. Сегодня в Hyundai опубликовали фотографии и видео с зимних тестов, которые проводятся в шведском городе Арьеплуг (здесь же прокатились прототип Hyundai RM19 со среднемоторной компоновкой и раллийный автомобиль i20 WRC). На машине уже меньше камуфляжа, так что можно рассмотреть серый цвет кузова, который стал фирменным для версий с прибавкой в виде буквы N к названию. Также видны колёсные диски иного дизайна, причём эти «катки» обуты в низкопрофильную резину. Кроме того, спереди и сзади видны колёсные диски, их размер больше, чем у стандартного i20. Судя по снимкам, у «горячей» версии также заниженная подвеска.

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Передняя часть и корма пока по-прежнему скрыты за камуфляжем. Вероятно, у Hyundai i20 N есть отличительные черты в виде сплиттера и увеличенных воздухозаборников спереди, а также спойлера сзади. У спорт-версии имеется дополнительный патрубок выхлопной системы. Салон будущей новинки рассмотреть пока нельзя. Ожидается, что такой автомобиль получит спортивные кресла и спортивный руль, а также несколько настраиваемых ездовых режимов.



В компании пока не раскрывают информации о «начинке» i20 N, ограничившись фразой о том, что свежие данные появятся «в ближайшее время». По предварительным данным, под капотом переднеприводного «хот-хэтча» находится модернизированный вариант бензинового четырёхцилиндрового турбомотора объёмом 1,6 литра с отдачей 204 л.с. Он идёт в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач. Такой мотор, в частности, сейчас ставится на Kia Ceed GT.



В гамму «обычного» Hyundai i20, предназначенного для европейского рынка, входят несколько бензиновых моторов. Базовым остался четырёхцилиндровый «атмосферник» MPI объёмом 1,2 литра мощностью 84 л.с. Также в линейку по-прежнему входит 1,0-литровая «турботройка» T-GDI с отдачей 100 и 120 л.с. Причём 120-сильная версия – это сразу «мягкий гибрид» со стартер-генератором, а для 100-сильного варианта 48-вольтовая электронадстройка предлагается опционально.



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О ценнике Hyundai i20 N официальной информации пока нет. По предположениям AutoExpress, цена автомобиля может оказаться равна примерно 20 тыс. фунтов стерлингов (эквивалентно 1,8 млн рублей по текущему курсу) или чуть меньше. Стоимость пока не поступившего в продажу в Европе стандартного i20 третьего поколения ещё не названа. Для сравнения, «обычный» i30 британцам обходится минимум в 17,4 тыс. фунтов (1,6 млн рублей), тогда как за i30 N нужно заплатить не меньше 26,3 тыс. фунтов (2,4 млн рублей).

В соперники «заряженной» версии Hyundai i20 прочат Ford Fiesta ST, Renault Clio R.S. и VW Polo GTI. Ожидается, что премьера новинки пройдёт в текущем году, а к дилерам «хот-хэтчи» поступят в начале 2021-го. В России «второй» i20 представлен не был, «третий» к нам тоже не повезут.

