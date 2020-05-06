Новинки ×
  • «Заряженный» хэтч Hyundai i20 начал избавляться от маскировки. Премьера уже скоро

«Заряженный» хэтч Hyundai i20 начал избавляться от маскировки. Премьера уже скоро

06.05.2020 103 0 0

Корейская компания проводит зимние испытания будущей новинки в Швеции. Ожидается, что продажи «хот-хэтча» начнутся в начале следующего года.

 

Выпуск Hyundai i20 был налажен в 2008 году, вторую генерацию показали в 2014-ом, при этом последнее обновление эта модель пережила в 2018 году. Автомобиль третьего поколения рассекретили в феврале текущего года («живая» премьера должна была состояться в марте на Женевском автосалоне, однако он был отменён из-за вспышки коронавируса в Европе). Сейчас корейская марка работает над «горячей» версией нового хэтчбека, пока что автомобиль находится на стадии испытаний.

Ранее полностью замаскированный прототип «хот-хэтча» ловили на трассе Нюрбургринг. Сегодня в Hyundai опубликовали фотографии и видео с зимних тестов, которые проводятся в шведском городе Арьеплуг (здесь же прокатились прототип Hyundai RM19 со среднемоторной компоновкой и раллийный автомобиль i20 WRC). На машине уже меньше камуфляжа, так что можно рассмотреть серый цвет кузова, который стал фирменным для версий с прибавкой в виде буквы N к названию. Также видны колёсные диски иного дизайна, причём эти «катки» обуты в низкопрофильную резину. Кроме того, спереди и сзади видны колёсные диски, их размер больше, чем у стандартного i20. Судя по снимкам, у «горячей» версии также заниженная подвеска.

1 / 2
2 / 2

Передняя часть и корма пока по-прежнему скрыты за камуфляжем. Вероятно, у Hyundai i20 N есть отличительные черты в виде сплиттера и увеличенных воздухозаборников спереди, а также спойлера сзади. У спорт-версии имеется дополнительный патрубок выхлопной системы. Салон будущей новинки рассмотреть пока нельзя. Ожидается, что такой автомобиль получит спортивные кресла и спортивный руль, а также несколько настраиваемых ездовых режимов.

В компании пока не раскрывают информации о «начинке» i20 N, ограничившись фразой о том, что свежие данные появятся «в ближайшее время». По предварительным данным, под капотом переднеприводного «хот-хэтча» находится модернизированный вариант бензинового четырёхцилиндрового турбомотора объёмом 1,6 литра с отдачей 204 л.с. Он идёт в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач. Такой мотор, в частности, сейчас ставится на Kia Ceed GT.

В гамму «обычного» Hyundai i20, предназначенного для европейского рынка, входят несколько бензиновых моторов. Базовым остался четырёхцилиндровый «атмосферник» MPI объёмом 1,2 литра мощностью 84 л.с. Также в линейку по-прежнему входит 1,0-литровая «турботройка» T-GDI с отдачей 100 и 120 л.с. Причём 120-сильная версия – это сразу «мягкий гибрид» со стартер-генератором, а для 100-сильного варианта 48-вольтовая электронадстройка предлагается опционально. 

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

О ценнике Hyundai i20 N официальной информации пока нет. По предположениям AutoExpress, цена автомобиля может оказаться равна примерно 20 тыс. фунтов стерлингов (эквивалентно 1,8 млн рублей по текущему курсу) или чуть меньше. Стоимость пока не поступившего в продажу в Европе стандартного i20 третьего поколения ещё не названа. Для сравнения, «обычный» i30 британцам обходится минимум в 17,4 тыс. фунтов (1,6 млн рублей), тогда как за i30 N нужно заплатить не меньше 26,3 тыс. фунтов (2,4 млн рублей).

В соперники «заряженной» версии Hyundai i20 прочат Ford Fiesta ST, Renault Clio R.S. и VW Polo GTI. Ожидается, что премьера новинки пройдёт в текущем году, а к дилерам «хот-хэтчи» поступят в начале 2021-го. В России «второй» i20 представлен не был, «третий» к нам тоже не повезут.

хэтчбек спортивные авто новинки Hyundai Hyundai i20

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто с пробегом Kia Soul I с пробегом: кузов из фольги и тонкая пластмасса Цены на Соул первого поколения удивительно высоки – выше, чем на заведомо более комфортные Ceed и Cerato, принадлежащие к С-классу. Похоже, все дело в коробчатом силуэте, и хотя строго перед... 701 0 0 06.05.2020
Статьи / Авто недели Немного Нива, немного Эволюшн: стоит ли покупать Mitsubishi Outlander I за 450 тысяч рублей В самом конце прошлого года мы раздумывали о покупке недорогой Toyota RAV4 второго поколения и отмечали, что кое в чем она даже превосходит свою преемницу. Однако достойные альтернативы Той... 4556 2 0 05.05.2020
Статьи / Практика Выживут не все: почему после удаления катализатора увеличивается расход масла? Некоторые производители нас научили тому, что каталитический нейтрализатор – это зло, которое надо как можно скорее вырезать. Иначе – керамическая пыль в цилиндрах, задиры и все прочие радос... 9855 11 0 05.05.2020

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Покаяние, жадность и потенциальный культ: первый тест-драйв Peugeot Traveller 4x4 Российское представительство Peugeot-Citroen могло бы продавать свои калужские фургончики дешевле как минимум на полмиллиона рублей, если бы запустило грузопассажирскую версию. Тут вам и заг... 43717 13 0 10.01.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом Тепловоз с V12: опыт владения Daimler Double Six LWB 1997 Наверное, это немного странно, но многие не очень понимают, почему Ягуар называется Даймлером и при чём тут Мерседес. На самом деле всё просто: Даймлер – это Ягуар на «максималках», а Мерсед... 40382 7 0 17.01.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом Бес в ребро: опыт владения Cadillac Fleetwood 1994 года В те годы, когда весь мир уже привык к компактным, легким и экономичным машинам с ведущей передней осью, Кадиллак внезапно выпустил совершенно нехарактерный для трендов автопрома 90-х годов... 29230 18 0 03.01.2020
Обсуждаемое
88 Седан Акупунктура: тест-драйв обновленной Lada Granta
82 Новые авто Порвали два баяна: первый тест-драйв Haval F7 на треке
81 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
Больше