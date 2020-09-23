«Подогретая» Hyundai Sonata: пока раскрыт только дизайн, но мотор, скорее всего, от Kia K5 GT

Компания Хёндэ готовится вывести на рынок седан Sonata N Line. От стандартной модели такая версия отличается более агрессивным обликом, внутри, разумеется, тоже есть элементы «спорта». По предварительным данным, новинка получила 294-сильный турбодвигатель.

В виде тестового прототипа «подогретую» Hyundai Sonata журналистам показали еще в прошлом году, правда, фото тогда публиковать не разрешили. Теперь же появились официальные изображения серийной «четырехдверки». Напомним, полноценные «злые» версии моделей корейской марки носят шильдик N, такие сегодня имеются у хэтчбека и лифтбека i30 и ассиметричного Veloster. А для «оспортивленных» вариантов, которые отличаются от стандартных машин, прежде всего, декором, придумали суббренд N Line. «Лайтовые» модификации есть у предыдущего кроссовера Tucson, компакта i10 последней генерации, моделей «тридцатого» семейства, новой Elantra и рестайлингового паркетника Kona. И вот гамму пополнила Sonata N Line.

Hyundai Sonata N Line для Кореи, она же глобальная версия 1 / 4 Hyundai Sonata N Line для Кореи, она же глобальная версия 2 / 4 Hyundai Sonata N Line для Кореи, она же глобальная версия 3 / 4 Hyundai Sonata N Line для Кореи, она же глобальная версия 4 / 4

Итак, Соната «под спорт» обзавелась более агрессивными бамперами, причем в переднем есть воздухозаборники со «стрелами», как у аналогичной версии Элантры. У радиаторной решетки свой узор, на крышке багажника установили небольшой черный спойлер, в том же цвете сделали и накладки на пороги. Также у Sonata N Line сдвоенные патрубки выхлопной системы и 19-дюймовые колеса оригинального дизайна.



Салон на фото – американской версии, но глобальный седан наверняка получил те же изменения. Внутри – кресла с развитой боковой поддержкой, красная прострочка и темный хром. Виртуальная «приборка» и мультимедийная система с большим экраном, скорее всего, идут уже в «базе».

Hyundai Sonata N Line для США 1 / 6 Hyundai Sonata N Line для США 2 / 6 Hyundai Sonata N Line для США 3 / 6 Hyundai Sonata N Line для США 4 / 6 Hyundai Sonata N Line для США 5 / 6 Hyundai Sonata N Line для США 6 / 6

О моторе Sonata N Line в Hyundai еще не рассказали. По предварительным данным, седан предложат с бензиновой «турбочетверкой» 2.5 T-GDI мощностью 294 л.с., которая, возможно, сочетается с восьмиступенчатой роботизированной коробкой с двумя «мокрыми» сцеплениями. Такие двигатель и коробка есть у американской «четырехдверки» Kia K5 GT. Полный привод Сонате не положен, как и «заряженной» модели Kia (хотя в Штатах для «обычного» седана K5 полный привод предусмотрен). При этом у Sonata, скорее всего, перенастроили подвеску. Напомним, в США самый мощный «стандартный» седан Hyundai имеет 194-сильный «атмосферник» 2.5, а в Корее – 180-сильную «турбочетверку» 1.6, в обоих случаях машины комплектуются 8АКП.



Hyundai Sonata N Line для США 1 / 5 Hyundai Sonata N Line для США 2 / 5 Hyundai Sonata N Line для США 3 / 5 Hyundai Sonata N Line для США 4 / 5 Hyundai Sonata N Line для США 5 / 5

В Штатах все характеристики Sonata N Line обещают раскрыть в октябре, на родине марки полноценную презентацию могут провести раньше – в конце сентября. На данный момент неизвестно, доберется ли такой седан до России.



Между тем версией N Line обзаведется еще и паркетник Tucson нового поколения. «Оспортивленный» кросс должны представить в следующем году.