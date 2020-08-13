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  • Новая Hyundai Elantra N Line: по-прежнему 204 л.с. и две коробки на выбор

Новая Hyundai Elantra N Line: по-прежнему 204 л.с. и две коробки на выбор

13.08.2020 117 0 0

Мощная версия Элантры стартует на домашнем рынке. В новом поколении «подогретая» модификация в плане дизайна сильнее отдалилась от стандартной «четырехдверки», но отдача турбомотора не изменилась.

 

Обычная Hyundai Elantra новой, седьмой по счету, генерации дебютировала весной этого года, пока модель доступна только в Корее. Кстати, там седан носит имя Avante. А теперь на домашний рынок выходит «подогретый» вариант N Line. Одновременно показана и мощная версия для Штатов, у нее, как оказалось, есть свои особенности, но о них ниже. Напомним, подобная модификация имеется и у предыдущей Avante/Elantra, однако она зовется Sport.

Если прежняя Elantra Sport от базового седана внешне отличалась незначительно, то у новой Elantra N Line свой дизайн: заменили не только радиаторную решетку, но и бамперы (в переднем появились воздухозаборники с декором в виде стрел, в заднем – диффузор), на крышке багажника есть небольшой спойлер – он, как и зеркала и пороги, выполнен в черном цвете. Кроме того, у новинки сдвоенные патрубки выхлопной системы. Машина «стоит» на 18-дюймовых оригинальных дисках.

Новая Hyundai Avante N Line для Кореи. В других странах модель зовется Elantra
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Новая Hyundai Avante N Line для Кореи. В других странах модель зовется Elantra
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Новая Hyundai Avante N Line для Кореи. В других странах модель зовется Elantra
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Новая Hyundai Avante N Line для Кореи. В других странах модель зовется Elantra
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Новая Hyundai Avante N Line для Кореи. В других странах модель зовется Elantra
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Новая Hyundai Avante N Line для Кореи. В других странах модель зовется Elantra
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В салоне – кресла с развитой боковой поддержкой и металлические накладки на педалях, рулевое колесо обито перфорированной кожей (у него металлические спицы). Разумеется, есть еще и красная прострочка. В Корее базовой версии положены аналоговые приборы и мультимедийная система с 8-дюймовым экраном. Любопытно, что только такое исполнение пока заявлено для Штатов, хотя на корейском рынке в более дорогих комплектациях седан имеет виртуальную «приборку» и большой тачскрин «мультимедиа». В списке оборудования также значатся: системы предотвращения фронтального столкновения и столкновения сбоку при выезде с парковки задним ходом, системы удержания в полосе движения, автоматического переключения света фар, мониторинга «слепых» зон. Плюс система выбора режимов вождения.

Новая Hyundai Avante N Line для Кореи. В других странах модель зовется Elantra
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Новая Hyundai Avante N Line для Кореи. В других странах модель зовется Elantra
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Новая Hyundai Avante N Line для Кореи. В других странах модель зовется Elantra
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Новая Hyundai Avante N Line для Кореи. В других странах модель зовется Elantra
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Как и предыдущая Elantra Sport, новый седан N Line оснащен бензиновой «турбочетверкой» 1.6 T-GDI мощностью 204 л.с. (265 Нм). Мотор все так же сочетается с шестиступенчатой «механикой» или семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями (с подрулевыми лепестками переключения передач). У N Line задняя многорычажная подвеска (как и у гибридной «четырехдверки» новой генерации), спереди установили увеличенные тормозные диски, привод – только передний. Также в Корее для моделей серии N Line доступны аксессуары и запчасти N Performance.

Увы, динамические характеристики мощной Элантры производитель так и не раскрыл. Прежняя версия Sport с «механикой» разгоняется до «сотни» за 8 секунд, с 7DCT – за 7,7 секунды.

Новая Hyundai Elantra N Line для США
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Новая Hyundai Elantra N Line для США
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Новая Hyundai Elantra N Line для США
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Новая Hyundai Elantra N Line для США
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Новая Hyundai Elantra N Line для США
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Новая Hyundai Elantra N Line для США
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В Корее цена Avante N Line стартует с отметки в 21 790 000 вон, что эквивалентно примерно 1 348 000 рублей по текущему курсу. Стандартная «четырехдверка» со 123-сильным «атмосферником» 1.6 стоит от 15 700 000 вон (971 000 рублей). В других странах и обычная, и «подогретая» новая Elantra появятся позже в этом году (стандартный седан точно привезут в РФ, но насчет российских перспектив версии N Line в компании пока не сообщали).

Кроме того, Hyundai анонсировала Sonata N Line – «четырехдверка» с турбомотором 2.5 T-GDI дебютирует до конца 2020-го.

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