Стандартный посвежевший седан Hyundai С-класса вышел на корейский рынок в сентябре этого года. Напомним, на родине модель продают под именем Avante, в других странах, включая и Россию, она известна как Elantra. «Четырехдверка» обзавелась иными бамперами и радиаторной решеткой, треугольными фарами и противотуманками, другими фонарями. В салоне – новые рулевое колесо, передняя панель и дефлекторы обдува, модернизированная «приборка». В Корее у модели еще есть «горячая» версия с приставкой Sport, обновленный спортивный вариант компания официально пока не представила. Однако мы уже знаем, как выглядит рестайлинговый «заряженный» седан – его фото опубликовало местное издание AutoTimes.

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Внешне от обычного Avante/Elantra спортивная версия отличается рисунком решетки («соты» вместо горизонтальных полос), на соединяющей фары хромированной плашке появились прямоугольные «прорези», а на крышке багажника – увеличенный спойлер. Кроме того, для Avante Sport предусмотрены диски эксклюзивного дизайна. В салоне Avante Sport-2019 установили иные кресла и «усеченную» баранку, на руле и кожухе рычага переключения передач имеется красная прострочка.

Двигатель, по предварительным данным, прежний: в Корее спортивный вариант предложат с «турбочетверкой» 1.6 T-GDI мощностью 204 л.с., которая все так же сочетается с шестиступенчатой механической коробкой или семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. Такой мотор есть в арсенале и других моделей Hyundai-Kia – например, у последних хэтчбека и седана Kia K3 GT (в других странах – Forte или Cerato). Как и у остальных «заряженных» моделей концерна, у Hyundai Avante Sport еще перенастроили подвеску.

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Обычный седан Хёндэ на домашнем рынке представлен с «атмосферником» 1.6 (123 л.с.) нового семейства Smart Stream (этот мотор дебютировал на Kia К3), турбодизелем 1.6 e-VGT (136 л.с.) и двигателем LPi 1.6 (120 л.с.), работающим на сжиженном газе. Все версии комплектуются 6МКП, «атмосфернику» еще положен вариатор, газовому варианту – шестиступенчатый «автомат», а дизелю – тот же «робот», что и 1.6 T-GDI.

В Корее продажи обновленной «четырехдверки» Avante Sport стартуют в ноябре этого года, позже такая версия доберется и до других стран, в частности, ее привезут в США. В России же дореформенный «спорт» не продавали, так что и обновленная версия у нас вряд ли появится.

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Стандартный же посвежевший седан Hyundai Elantra выйдет на наш рынок в следующем году. Дорестайлинговую модель у нас можно купить с бензиновыми 1.6 MPI (128 л.с.) и 2.0 MPI (149 л.с.), оба двигателя сочетаются с 6МКП или 6АКП. Рекомендованная цена производителя – от 994 000 рублей, хотя, согласно данным нашей новой рубрики «Авто у дилеров», в Москве, например, можно найти Элантру и дешевле.