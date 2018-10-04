На корейский рынок выходят «заряженные» GT-версии «четырехдверки» и хэтча K3. Новинки доступны с турбодвигателем 1.6 T-GDI, но лишь для седана предложены два варианта трансмиссии.

Обычная «четырехдверка» Kia С-класса нового поколения дебютировала в начале этого года: в Корее ее продают с индексом K3, в Штатах седан известен как Forte, а в России – под именем Cerato. На некоторых рынках у модели еще есть пятидверная версия, ее можно купить там, где не представлен соплатформенный Kia Ceed. Исключением была, собственно, Корея – Сид там не доступен, но и хэтчбек K3 на родине марки ранее не предлагался. Но теперь Киа решила расширить свою линейку на домашнем рынке – хэтч рассекретили в сентябре, а сегодня, 4 октября, он поступил в продажу, причем его можно купить только в спортверсии GT. Одновременно с «пятидверкой» на корейский рынок вышел и «заряженный» седан Kia K3 GT.

1 / 5 Седан Kia K3 GT 2 / 5 Седан Kia K3 GT 3 / 5 Седан Kia K3 GT 4 / 5 Седан Kia K3 GT 5 / 5 Седан Kia K3 GT

Особенности экстерьера GT-версии «четырехдверки» — красные акценты в радиаторной решетке, окрашенные в черный корпуса наружных зеркал и антенна-плавник. Также седан получил накладки на пороги и крышку багажника, 18-дюймовые диски, сзади появились диффузор и два патрубка выхлопной системы. Kia K3 GT на 5 мм ниже стандартной модели – высота новинки составляет 1435 мм. Как и у хэтча, у GT-версии седана сзади многорычажная подвеска, тогда как обычная «четырехдверка» имеет простую «балку».

В салоне – кресла с развитой боковой поддержкой и красной прострочкой, «усеченное» рулевое колесо, металлические накладки на педалях. В двери встроили панели с подсветкой. У хэтчбека K3 GT тот же декор.

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И седан, и «пятидверка» оснащаются бензиновой «турбочетверкой» 1.6 T-GDI мощностью 204 л.с., знакомой по другим моделям концерна Hyundai-Kia. Однако если хэтчбек K3 GT доступен только с семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями, то седану, помимо этой трансмиссии, еще положена шестиступенчатая «механика». Динамические характеристики новинок в Kia не раскрыли. Стандартный седан K3 в Корее предлагается с «атмосферником» 1.6 (123 л.с.) нового семейства Smart Stream и вариатором (время разгона до «сотни» обычной модели корейцы тоже не указали).

1 / 2 Хэтчбек Kia K3 GT. Длина «пятидверки» равна 4510 мм, что на 130 мм меньше по сравнению с седаном. Высота – 1440 мм, как у стандартной «четырехдверки». Ширина и колесная база также совпадают с седаном – 1800 и 2700 мм. 2 / 2 Хэтчбек Kia K3 GT. Длина «пятидверки» равна 4510 мм, что на 130 мм меньше по сравнению с седаном. Высота – 1440 мм, как у стандартной «четырехдверки». Ширина и колесная база также совпадают с седаном – 1800 и 2700 мм.

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