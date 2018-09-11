Новый Kia Cerato будет продаваться параллельно со старым: объявлены цены и комплектации

Новый Kia Cerato будет продаваться параллельно со старым: объявлены цены и комплектации

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Российские дилеры Kia начали прием заказов на компактный седан Cerato четвертого поколения. Цены находятся в диапазоне от 1 049 900 до 1 359 900 рублей.

Определение «компактный» в отношении нового Cerato не следует воспринимать буквально: автомобиль с колесной базой 2700 мм и длиной кузова 4640 мм выглядит вполне внушительно, просто распухший до неприличных размеров С-класс, к которому относится Cerato, многие по старинке называются компактным. При смене поколений автомобиль вырос по всем габаритам, а объем багажника увеличился до 502 л (на 20 л больше, чем у предшественника).

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В нашей стране новый Cerato будет предлагаться только с бензиновыми атмосферными двигателями — 1,6 л (128 л.с.) и 2,0 л (150 л.с.), младший можно выбрать как в паре с 6-ступенчатой МКП, так и с 6-ступенчатой АКП, старший — только с автоматом.

В базовую комплектацию Comfort входят 6 подушек безопасности, кондиционер, аудиосистема с шестью громкоговорителями, многофункциональное рулевое колесо, регулируемое по высоте кресло водителя, подогрев передних сидений, зеркал и форсунок стеклоомывателя.

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Топ-версия Premium+ может похвастать дополнительным отопителем салона, подогревом руля и задних сидений, двухзонным климат-контролем, круиз-контролем, полностью светодиодными фарами, светодиодными задними фонарями, противотуманками, литыми 17-дюймовыми колесами, кожаной отделкой салона, электроприводом регулировок кресла водителя, системой мониторинга слепых зон и определения помех при выезде с парковки задним ходом, датчиками парковки спереди и сзади, камерой заднего вида, датчиком света, беспроводной зарядкой для мобильника, мультимедийной системой с 8-дюймовым сенсорным экраном, бесключевым доступом в салон и рядом других приятных мелочей. Опций не предусмотрено, только доплата за цвет металлик в размере 10 тысяч рублей.

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Производство нового Cerato на калининградском «Автоторе» началось еще в августе. Старый Cerato с рынка при этом не уходит, а получит приставку Classic и будет продаваться параллельно с новым. При схожем оснащении он чуть доступнее: цены находятся в диапазоне от 989 900 до 1 134 900 рублей.

Для Kia это не первый опыт продажи в России двух поколений: в таком режиме у нас уже несколько лет продается кроссовер Sorento. А в Китае корейские фирмы вообще реализуют параллельно модели четырех поколений, и каждая, представьте себе, находит своих клиентов.

Kia Cerato третьего поколения

Kia Cerato третьего поколения

За первые семь месяцев этого года Kia Cerato нашел в России 5080 покупателей. Для сравнения скажем, что Hyundai Elantra за тот же период разошлась тиражом 3201 экземпляр, Toyota Corolla — 2747, VW Jetta — 2688, Citroen C4 — 667, Peugeot 408 — 384. Все эти модели продаются в РФ исключительно с кузовом седан, и Cerato, как видно, является лидером этого субсегмента. Скорее всего, Cerato сразу двух поколений только упрочат это лидерство.

В ближайшее время Колёса.ру опубликуют тест-драйв Kia Cerato четвертого поколения, следите за обновлениями на нашем сайте!

Теги: Авторынок , В России , Новинки , Киа , компактный седан , седан , седан С-класса , Cerato , KIA
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