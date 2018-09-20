В начале 2018-го Kia рассекретила седан С-класса нового поколения: на домашнем рынке «четырехдверку» продают c индексом K3, в Штатах она известна как Forte, а в России – под именем Cerato. В некоторых странах у модели еще есть пятидверная версия, ее можно купить там, где не представлен соплатформенный Kia Ceed. Исключением была, собственно, Корея – Сид там не доступен, но и хэтчбек K3 на родине марки ранее не предлагался. Однако в этом году Киа решила расширить свою линейку на домашнем рынке – хэтч доберется до местных дилеров уже в октябре. На прошлой неделе марка раскрыла экстерьер «пятидверки», теперь же появились фото салона.

1 / 5 Kia K3 GT 2 / 5 Kia K3 GT 3 / 5 Kia K3 GT 4 / 5 Kia K3 GT 5 / 5 Kia K3 GT

В Корее хэтч K3 предложат в спортивной версии GT, стандартного варианта у него, судя по всему, не будет. Внешние особенности «заряженной» модели – красные акценты на радиаторной решетке и 18-дюймовых дисках, накладки на порогах и два патрубка выхлопной системы. Спортивная тема продолжена и в интерьере: кресла с развитой боковой поддержкой и красной прострочкой, «усеченное» рулевое колесо, металлические накладки на педалях. В дверях появились панели с подсветкой. Кроме того, хэтч получил мультимедиа-систему с большим тачскрином.

1 / 4 Kia K3 GT 2 / 4 Kia K3 GT 3 / 4 Kia K3 GT 4 / 4 Kia K3 GT

У Kia K3 GT та же колесная база, что и у седана, — 2700 мм (у европейской версии хэтча Kia Ceed расстояние между осями составляет 2650 мм). Остальные габариты нового хэтчбека в Kia пока не раскрыли. Длина локального седана равна 4640 мм, ширина – 1800 мм, высота – 1440 мм. По предварительной информации, у «пятидверки» сзади установлена многорычажная подвеска, тогда как «четырехдверка» имеет простую «балку».

«Заряженный» хэтчбек оснащен бензиновой «турбочетверкой» 1.6 T-GDI мощностью 204 л.с., которая сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой передач. Седану такой мотор пока не положен: в Корее четырехдверный Kia K3 можно купить с «атмосферником» 1.6 (123 л.с.) нового семейства Smart Stream и вариатором.

1 / 2 Kia K3 GT 2 / 2 Kia K3 GT

На домашний рынок хэтч выйдет в октябре, цены еще не названы. Седан новой генерации на родине бренда обойдется минимум в 15 610 000 вон, что эквивалентно примерно 933 000 рублей по актуальному курсу. Позже Kia представит новый хэтчбек Cerato/Forte для других стран, впрочем, в России «пятидверка», как и ее предшественница, не появится, чтобы не создавать конкуренции для Ceed. Между тем в Kia уже анонсировали, что в Корее GT-версию получит и седан. Не исключено, что спортивную «четырехдверку» будут продавать и на других рынках, в том числе и в РФ.

1 / 5 Седан Kia K3. В России модель продают под именем Cerato 2 / 5 Седан Kia K3. В России модель продают под именем Cerato 3 / 5 Седан Kia K3. В России модель продают под именем Cerato 4 / 5 Седан Kia K3. В России модель продают под именем Cerato 5 / 5 Седан Kia K3. В России модель продают под именем Cerato

Стандартный седан Cerato нового поколения у нас доступен с бензиновыми атмосферными двигателями 1.6 (128 л.с.) и 2.0 (150 л.с.). Первый мотор работает в паре с 6МКП или 6АКП, второй – только с «автоматом». Цена – от 1 049 900 рублей. Кстати, Cerato прежнего поколения также остается в России – он получил к названию приставку Classic. «Четырехдверки» Kia для РФ собирают на калининградском заводе «Автотор», там же производят и хэтч Ceed.