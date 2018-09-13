Пока пятидверная модификация Cerato представлена только в Корее. На домашний рынок новая версия выйдет в октябре текущего года.

Седан Kia C-класса сменил поколение в начале 2018-го: в Корее он известен под индексом K3, в Америке это Forte, а в России «четырехдверку» продают как Cerato. Между тем у модели прежней генерации еще есть пятидверная версия, причем хэтч по-прежнему в строю, например, в Штатах и Австралии. Сегодня же Kia представила «пятидверку» K3 нового поколения, предназначенную для домашнего рынка. Интересно, что в Корее предыдущий хэтчбек не продавали.

1 / 2 Kia K3 GT 2 / 2 Kia K3 GT

Новая «пятидверка» дебютировала в спортивной версии GT. В Kia пока не сообщили о том, будет ли у хэтча на родине стандартный вариант, зато местные СМИ пишут, что GT-модификация появится и у седана. Особенности «заряженного» хэтчбека – красные акценты на радиаторной решетке и 18-дюймовых дисках, более массивный задний бампер и два патрубка выхлопной системы. Еще «пятидверка» отличается от седана формой фонарей и отсутствием между ними светодиодной полоски.

1 / 2 Kia K3 GT 2 / 2 Kia K3 GT

Габариты Kia K3 GT пока не раскрыты. У корейской версии седана размеры следующие: длина – 4640 мм, ширина – 1800 мм, высота – 1440 мм, колесная база – 2700 мм. Модель K3/Cerato/Forte нового поколения построена на платформе K2, которая также лежит в основе нового Ceed (габариты хэтча: 4 310/1 800/1 447 мм, колесная база – 2 650 мм). Впрочем, «пятидверка» K3 с Сидом в Корее конкурировать не будет – последний на домашнем рынке не представлен.

1 / 3 Седан Kia K3 нового поколения. В России модель представлена как Cerato 2 / 3 Седан Kia K3 нового поколения. В России модель представлена как Cerato 3 / 3 Седан Kia K3 нового поколения. В России модель представлена как Cerato

Под капотом нового хэтчбека установлена бензиновая «турбочетверка» 1.6 T-GDI мощностью 204 л.с., которая сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой передач. Динамические характеристики в Kia не назвали. У седана такого мотора нет: в Корее четырехдверный Kia K3 доступен с безальтернативным «атмосферником» 1.6 (123 л.с.) нового семейства Smart Stream и вариатором.

На корейский рынок новый хэтчбек выйдет в октябре, цены еще не объявлены. Седан нового поколения там стоит от 15 610 000 вон, что эквивалентно примерно 963 000 рублей по актуальному курсу.

1 / 3 Хэтчбек Kia Forte/Cerato предыдущего поколения (4350/1780/1460 мм, колесная база – 2700 мм). В Корее пятидверку не продавали 2 / 3 Хэтчбек Kia Forte/Cerato предыдущего поколения (4350/1780/1460 мм, колесная база – 2700 мм). В Корее пятидверку не продавали 3 / 3 Хэтчбек Kia Forte/Cerato предыдущего поколения (4350/1780/1460 мм, колесная база – 2700 мм). В Корее пятидверку не продавали

В Kia умолчали об экспортных перспективах пятидверного Cerato/Forte. Не исключено, что хэтч появится там, где не представлен Ceed. Это значит, что до России «пятидверка» Cerato нового поколения не доберется. Впрочем, и предшественника у нас не продавали. Новый седан же в РФ доступен с бензиновыми атмосферными двигателями 1.6 (128 л.с.) и 2.0 (150 л.с.), первый мотор работает в паре с 6МКП или 6АКП, второй – только с «автоматом». Цена – от 1 049 900 рублей. Между тем, как сообщалось ранее, Cerato прежнего поколения также остается в России – он получил к названию приставку Classic. «Четырехдверки» Kia для РФ собирают на калининградском заводе «Автотор».

Кстати, Kolesa.ru уже испытал Kia Cerato нового поколения, все подробности – в нашем материале.