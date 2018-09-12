Сирота хвасонская. Первый тест-драйв нового Kia Cerato

Сирота хвасонская. Первый тест-драйв нового Kia Cerato

75 0 0
Новый Kia Cerato представляет собой фактически прежнюю модель, помещённую в новый кузов, выполненный на основе платформы К2. На этой же «тележке» сделан и новый Kia Ceed. По управляемости, удобству и эргономике «глобальный» Cerato со сменой поколений так и не догнал европейский хэтчбек – правда, и подорожал при этом всего на 50 тысяч рублей. Между тем, стараясь подстелить соломки, менеджеры Kia оставили на конвейере калининградского «Автотора» и прежнюю модель, которая теперь носит имя Cerato Classic.

Главной заботой сотрудников российского офиса Kia перед запуском новинки стали вовсе не вопросы позиционирования, технической подготовки производства на «Автоторе» и разработка рекламной стратегии — вовсе нет. Они ломали голову над простым вопросом: оставлять ли имя своей популярной модели, к которому многие уже привыкли, но некоторые продолжают таки считать неблагозвучным. И тут возникла двоякая ситуация: с одной стороны, массированные опросы показали, что лояльным клиентам на имя наплевать, потому что они, как правило, либо произносят его с буквы «Ц», либо используют уменьшительно-сердобольное «Сирота», с другой — продавать у нас машину под «американским» именем Forte не позволяют некие фармацевтические корпорации, владеющие авторскими правами. Ещё есть, конечно, обезличенное К3 – так машину называют на родине, однако оно совсем не вписывается в остальной ряд российских наименований.

Короче говоря, очевидно, что на четырнадцатом году жизни машины тема со словом Cerato и его российскими коннотациями закрыта, хотя любителям «сиротинушки» можно было бы предложить имя «Сирота хвасонская»: в отличие от Cerato Classic, который продолжают собирать на «Автоторе» по полному циклу – со сваркой и окраской кузова, четвёртый Cerato приходит из того самого южнокорейского Хвасона, который ещё называют у нас Хвасунг, по привычке некорректно русифицируя латинское Hwasung. К слову, выпускать в Калининграде Cerato Classic вместе с «отвёрточным» Cerato можно ещё довольно долго, просто потому, что заводы, которые выпускают всю россыпь компонентов – от штамповки до двигателя — никоим образом не зависят от автомобильных конвейеров в Южной Корее и Мексике.

Kia Cerato в движении CE_28

Коробка рулит

Базовая комплектация
Kia Cerato Comfort (1,6 MPI Gamma 6MT)
1 049 900 рублей

Вернёмся к тезису о старых «потрохах» в новом кузове. Это, конечно, некоторое преувеличение, поскольку имеются позиции, которые со сменой поколений Cerato тоже поменялись. Даже выходные характеристики 1,6- и 2,0-литровых моторов чуть-чуть «поехали», а уж коробка-автомат так и вовсе сменила поколение.

На новом Cerato устанавливают второе поколение автоматической гидромеханической 6-ступенчатой коробки. У неё, так же как и в корпоративной 8-ступенчатой АКП концерна Hyundai-Kia, теперь гидротрансформатор блокируется многодисковым сцеплением, а не однодисковым, что в данном случае не только повысило плавность блокировки, но и внесло свою лепту в экономию топлива. Дело в том, что в новых автоматах блокировать «бублик» стали уже начиная со второй ступени – на прежних 6-ступенчатых АКП (тех, что стояли на третьем Cerato) это делали только на четвёртой! Может, и зря народ жаловался на высокий аппетит корейских моторов?

Kia Cerato красный на трассе (3)

Тестовая комплектация
Kia Cerato Premium+ (2,0 MPI Nu 6AT)
1 359 900 рублей

Как показали наши тестовые заезды по хорватским возвышенностям, это помогло автомобилю, который, к слову, практически не изменился по массе (1,2-1,3 тонны в зависимости от модификации и комплектации), стать ощутимо экономичнее, что особенно важно, когда речь идёт о версии с 2,0-литровым мотором, доля которой в российских продажах Cerato возросла с 5% в 2013 году до почти 60% в первой половине 2018 года.

Маршрут наш был весьма разнообразен, но проходил большей частью по загородной местности, где изредка встречались небольшие деревеньки, а затем, уже на побережье, мы время от времени проскакивали через курортные городишки. Если двигаться с ровной скоростью, не превышая 90 км/ч и не закидывая стрелку тахометра выше 3 000 об/мин, мотор пусть и не без труда, но умерит свои потребности до 8 л/100 км, однако выход на магистральный режим со скоростями 120-130 км/ч сразу прибавляет литр, а то и больше. Отметим, что в машине нас было двое, наши увесистые рюкзаки лежали в багажнике, а в качестве основного режима движения нами была выбрана программа Eco.

Kia Cerato белый на трассе сзади

Eco пригодится при неспешном движении в городе и по просёлкам, однако если водитель желает добавить хоть немножко динамики, от него придётся отказаться, потому что реакции двигателя настолько медленные, растянутые и заторможенные, что никакой радости сэкономленные литры не принесут — зато сделают езду, особенно в семейном формате, совершенно невыносимой. И это, напомним, на версии с 2,0-литровым мотором, а что же будет с базовым 1,6-литровым агрегатом? В общем, экономьте разумно и не забывайте, что в Cerato можно смело заливать АИ-92.

Kia Cerato двигатель

Большие гонки

Со сменой поколений корейские инженеры в порядке удешевления изъяли у Cerato подрулевые лепестки выбора передач, которые прежде были доступны на АКП с обоими моторами. Казалось бы, где Cerato, а где ручное управление корейскими автоматами – зачем это нужно, если у модели третьего поколения более-менее активная езда, которая сопровождается частыми и сильными замедлениями, уже через полчаса приводила к ощутимому ослаблению эффективности торможения?

Kia Cerato руль Kia Cerato рычаг кпп

У нашего тестового Cerato тормоза за первые 300 км по серпантинам не поплыли — правда, мы и не заставляли машину часто и ударно замедляться, хотя несколько раз кряду проверили стабильность при экстренном торможении со 160 км/ч: не сказать, что Cerato идеально держал прямую, однако если не убирать рук с «баранки», никакой ощутимой корректировки не потребуется. Другое дело – замедление на дуге. Здесь категорически не рекомендуется бить по тормозам, потому что разная загрузка передних колёс совершенно точно разбалансирует ситуацию, и Cerato с высокой долей вероятности выйдет из-под управления – проверено. Тем более, что неподготовленный водитель может просто испугаться, если после удара по тормозам Cerato вильнёт кормой или, взбрыкнув, резко сменит курс.

Kia Cerato белый на трассе (2)

Подвеска у Cerato принципиально осталась прежней – спереди независимая, типа МакФерсон в довольно бюджетном исполнении, сзади – балка, работающая на кручение. Понятно, что это не добавляет ни комфорта, ни управляемости, однако с учётом класса и ценового позиционирования машины поведение седана в быстрых виражах и на длинных дугах можно признать достойным. К слову, для Cerato характерна ярко выраженная недостаточная поворачиваемость – и чем быстрее поворот, тем сильнее это заметно. Поначалу меня это смущало, но всё-таки привыкнуть к этому можно.

Kia Cerato сбоку

Kia Cerato спереди Kia Cerato сзади

А почему же я, собственно говоря, уделяю такое внимание управляемости машины на высоких скоростях? Дело в том, что силовой агрегат Cerato показал совершенно неожиданные спортивные склонности. При переводе селектора в ручной режим на дисплее мультимедийной системы (том, который цветной в 8 дюймов, а не монохромный в 3,5 дюйма) появляется информационная надпись об активации режима Sport. После этого Cerato преображается: мотор начинает чутко реагировать на газ и ощутимо добавлять в тяге даже (внимание!) на скоростях в 130-150 км/ч! Конечно, для этого нужно держать четвёртую ступень в АКП, а не шестую, однако ручной режим для того и существует, чтобы водитель хотя бы иногда думал головой.

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4
Тест-драйвы / Одиночные
Дело – труба! Первый тест-драйв нового Kia Ceed

Подозрения в «повышенной резвости» нового Kia Ceed, название которого теперь, напомним, пишется с большой буквы и без апострофа, возникли у меня по причине появления на компактном корейском хэтчбеке наддувного мотора...

11235 6 0

Между тем, долго в таком ритме не проедешь, особенно по извилистой дороге, потому что именно здесь чувствуется, как сильно настройки шасси ограничивают возможности силового агрегата, и именно здесь становится ясно, что Cerato по прежнему отстаёт от того же Ceed по управляемости (хотя нынешний Ceed – тот ещё «спортсмен»), и что Cerato – это всё-таки бюджетный, во многом компромиссный автомобиль. Тем не менее, новая платформа добавила кузову 15% жёсткости сверх того, что было у машины третьего поколения, и положа руку на сердце, скажу, что новый Cerato на дороге, конечно, ощутимо лучше старого.

Отметим, что диапазоны работы коробки в ручном режиме вполне себе пригодятся среднестатистическому владельцу Cerato в повседневной эксплуатации: как оказалось, инженеры оставили относительно широкие возможности по замедлению ступенями, учитывая, что при понижении вторая передача «ловится» на 70 км/ч, а первая – на 40 км/ч.

Шумы и вибрации

Активная езда, вне всякого сомнения, приводит к нежелательной акустической картине в салоне. Особенно это чувствуется, если при движении при ровной скорости, скажем, в 100 км/ч поддать газку и закинуть стрелку тахометра на тысячу-полторы оборотов вверх. Двигатель переходит на высокие тона, чуть ли не до жужжащего звона, который наверняка заставит большинство водителей скинуть газ. С другой стороны, если не упражняться с акселератором, то мотора практически не слышно — опять же, если мы говорим о спокойной и небыстрой езде.

Kia Cerato салон

Kia Cerato салон Kia Cerato салон Kia Cerato салон

Собственно, инженеры поколдовали над шумоизоляцией и – точечно – над теми элементами, которые влияют на акустический комфорт. К примеру, были заново разработаны коробчатые алюминиевые опоры двигателя и сайлентблоки подрамника. У оснований передних и задних стоек, в месте стыковки средней стойки с днищем и ещё в нескольких точках пустоты силовых сечений кузова были заполнены шумоизолирующим материалом, конструктивно была повышена жёсткость лонжеронов. Свой вклад в акустический комфорт внесли и специалисты по аэродинамике: к примеру, в боковых секциях переднего бампера, аккурат под указателями поворота, имеются воздуховоды, позволяющие потоку набегающего воздуха проходить сквозь бампер, не создавая дополнительного сопротивления и шума.

Kia Cerato

С другой стороны, новый Cerato, конечно, не образец тихого автомобиля, что особенно чувствуется, когда машина движется по ровному, но шероховатому асфальту, каким в массе своей и уложены российские дороги. Шум от качения шин более всего досаждает пассажирам на заднем сиденье, им же достаются все пинки от полузависимой подвески. Проехать на галёрке больше полутысячи километров под силу будет разве что взрослому, а детям, которые обычно и занимают второй ряд в семейных путешествиях, будет тяжеловато, тем более что задняя подвеска допускает постоянные покачивания и гулко бухает на единичных неровностях.

Kia Cerato задние сидения

Большой оригинал

Однако ж, Cerato предназначен всё же не для притязательного пользователя — не этот контингент двигает вперёд продажи компактного седана Kia. Российские менеджеры бренда основным его конкурентом видят Ford Focus, однако мне кажется, что есть в этом доля лукавства. Понятно, что если отходящий в историю «третий» Фокус уже дороже нового трёхобъёмника от Kia, то новый, «четвёртый» — и подавно.

Продажи седанов и лифтбеков в России с января по июль включительно

Skoda Octavia – 13 770 шт., Kia Cerato – 5 008 шт., Hyundai Elantra – 3 201 шт., Ford Focus – около 3 000 шт., Toyota Corolla – 2 747 шт. VW Jetta – 2 688 шт.

Kia Cerato красный сбоку на обочине

Между тем, для относительно состоятельного жителя крупного города, да ещё и семейного, разница в 100 и даже 150 тысяч в данном случае вряд ли станет аргументом в пользу покупки Cerato: всё-таки наши «рассерженные горожане» скорее предпочтут европейское качество от Kia (тот же Ceed), нежели глобальное. А Cerato, как известно, в Европу путь заказан. Ну, попробуйте выставить в европейских салонах компактный седан с такими сиденьями – нет, братцы, они сгодятся только для глухой мировой провинции типа Денвера или Пензы.

Между тем, было бы несправедливо не отметить традиционное для Kia обогащение базовой комплектации при смене поколений. Это вам не «голые», без кондиционера, с удобствами во дворе снобы из развитых стран ЕС. Скажем, владельцы нового «базового» Cerato могут забыть про задние барабанные тормоза и порадоваться подогреву форсунок стеклоомывателя, мультифункциональному рулевому колесу и системе помощи при трогании на подъёме. Остались от предшественника и важные особенности — скажем, увеличенный за счёт пружин дорожный просвет: для всех рынков кроме российского он составляет 140 мм, а для нашего покупателя – 150 мм.

Kia Cerato белый три четверти

Как всегда с новой моделью, маркетологи Kia сильно рассчитывают на дизайн. Новый Cerato в этом смысле держит корпоративный стиль: и старый «нос тигра» и новые светодиодные фары в виде кубиков льда на месте. Однако есть ещё одна черта. Обратите внимание, что указатели поворота переехали на… нижнюю часть бампера. И если спереди это решение не кажется спорным хотя бы потому, что на некоторых комплектациях имеются повторители в зеркалах, то на корме это выглядит и впрямь странно: совершенно точно и в межсезонье, и зимой указатели будут не видны под слоем грязи, а в сухую погоду их призывное мигание не увидит водитель автомобиля, стоящего позади Cerato в пробке или на светофоре.


Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Колёса.ру (@kolesaru)


Kia Cerato (1) Kia Cerato

Кстати, эти повторители указателей поворота – изобретение американской дизайн-студии Kia. «И вот тут некоторые стали себе позволять нашивать накладные карманы и опушивать рукав… Вот этого мы позволять не будем!». В общем, виват, господа!

Kia Cerato на трассе

 

Теги: Новые авто , Одиночные , корейские автомобили , корейские седаны , седан , Cerato , KIA
Поделиться: 0 0 0 0 Подпишитесь на нас в Яндекс Дзен
Обсуждаемое
85 Тест-драйвы / Одиночные
Акупунктура: тест-драйв обновленной Lada Granta
36 Тест-драйвы / Одиночные
Вдвое дешевле, но вдвое ли хуже? Экспресс-тест Chery Tiggo 8
11 Выбор авто / Подержанные авто
Toyota Corolla E120 с пробегом: антикор не защищает, тормоза не тормозят
Больше

Добавить комментарий

Такой e-mail уже зарегистрирован. Воспользуйтесь формой входа или введите другой.

Вы ввели некорректные логин или пароль

Извините, для комментирования необходимо войти.
Главная новость
Новости / Рендеры "Колёса.ру"
Новый кросс-универсал Ford Focus Active: первые изображения

Недавно в Сети появились первые шпионские фотоснимки будущего кросс-универсала на базе Фокуса. Портал «Колёса.ру» представил, каким он получится.

289 0 0
Новые статьи Смотреть все
Статьи / Интересно
Тест: что тебе стоит купить, Mitsubishi Pajero Sport или Kia Mohave?

В наше время настоящие рамные внедорожники впору заносить в Красную книгу как исчезающий вид транспортных средств, поскольку с каждым новым поколением всё больше легендарных покорителей бездорожья по конструкции кузова…

41 0 0
Статьи / Практика
Может ли современный мотор пройти миллион километров, если его правильно обслуживать?

Миллион километров – фраза магическая. Большинство автовладельцев при ее упоминании мечтательно закатывает глаза в мечтах о былых временах, когда деревья были выше, бензин дешевле, а моторы почти поголовно числились…

36630 2 1
Статьи / Авто Недели
Продлить лето: стоит ли покупать Mercedes-Benz SL R129 за миллион рублей?

Как продлить безвозвратно ушедшее лето? Вскочить на подножку уходящего поезда теплых дней, купить кабриолет и вволю покататься под лучами пока еще не только яркого, но и горячего солнца. А что если… совместить два…

2619 0 4
Выбор подержанных авто Смотреть все
Выбор авто / Подержанные авто
Hyundai Sonata NF с пробегом: оцинкованный кузов на гремучей подвеске

Корейские машины с бизнес-классом никак не ассоциируются – там правят бал немцы и японцы. Тем не менее, Sonata NF в этой компании может выглядеть практически своей. Действительно, очень даже бизнес-класс в…

59 0 0
Статьи / Эксперт выбирает авто
Правильная оппозиция: покупаем Subaru Forester III за 800 тысяч

Знаете, что общего у любителя Субару, вегетарианца и уфолога? Всепоглощающая вера в правильность своего выбора, доходящая иногда до фанатизма. При этом ожидать рациональных доводов в случае веры обычно не приходится. Эта…

11915 0 4
Выбор авто / Подержанные авто
Toyota Corolla E120 с пробегом: мотор сказал “прощай”, автомат долго смотрел ему вслед

Поклонников у Тойоты всегда было много, за что спасибо 90-м годам прошлого века, когда ещё не сильно побитые жизнью “праворукие” японские автомобили рекой хлынули в нашу страну. Конечно, современные Тойоты от тех машин…

10596 6 3
Популярные тест-драйвы
Тест-драйвы / Одиночные
Тот самый момент: тест-драйв LADA 4×4 с мотором LADA Priora

Так и хочется воскликнуть: «Ну вот же, АВТОВАЗ, какого чёрта нельзя было сделать этого самим?!» Но мы кричать не будем. Ибо, во-первых, примерно знаем, какого чёрта (около миллиарда разнообразных причин), а во-вторых, не…

170785 9 10
Тест-драйвы / Одиночные
Вдвое дешевле, но вдвое ли хуже? Экспресс-тест Chery Tiggo 8

С Chery Tiggo 8 мы впервые познакомились на пекинском автосалоне в этом году. С тех апрельских пор кое-что изменилось: кроссовер получил официальные цены и поступил в продажу у себя на родине, а мы еще раз наведались в…

55548 36 4
Тест-драйвы / Одиночные
Акупунктура: тест-драйв обновленной Lada Granta

Медицинский факт: Гранту с "икс-фейсом" не узнают на улицах, задают вопрос "что за модель?". И всё же, несмотря на радикальный рестайлинг, внутри это по большей части "старая добрая Гранта" со всеми присущими ей…

16385 85 0
Обзоры и тесты гаджетов
Статьи / Практика
Проекция на лобовое стекло из смартфона: как сделать по уму?

Сегодня любой автовладелец может скачать HUD-приложения для смартфона и сделать проекцию на лобовое стекло в своем автомобиле. Но изображение будет мутным, двоящимся и практически невидимым в солнечный день. Для того,…

78315 5 2
Статьи / Практика
Подогреватель масла и не только: гаджеты советских автолюбителей

Массовость однообразных советских машин, число моделей которых можно было пересчитать по пальцам двух рук, порождала у большинства автолюбителей страстное желание заняться «улучшайзингом» своих автомобилей. А дефицит…

21864 3 0
Статьи / Практика
Пить нельзя ехать: можно ли верить приложениям-алкотестерам?

Лето на пороге… Сакраментальное «займи, но выпей!» звучит в голове даже у некоторых автолюбителей. Как и выпить, и при этом проконтролировать свое состояние, дабы гаишный замер не оставил вас без права управления…

16176 2 0
Военная техника
Статьи / Интересно
А царь-то ненастоящий: как и из чего делают автомобили для кино и парадов

Представьте любой фильм о Великой Отечественной войне, особенно современный. В голове обязательно возникнет образ взрыва и кусков искорёженного металла – иначе сейчас снять не могут. Само собой, взрываются там не…

34303 14 23
Статьи / Военная техника
Тигры, Тайфуны, Катраны и Ураны: новинки и классика российской армейской техники на параде Победы

Парад Победы на 9 мая — это не только важное патриотическое событие, но ещё и редкая возможность увидеть живьём сразу множество новинок автобронетехники Российской армии и Войск национальной гвардии. В этом году…

10364 0 0
Статьи / Военная техника
Секреты первых советских трехосок: мирные и военные судьбы автомобиля ГАЗ-ААА

В довоенный период важнейшей задачей советского автопрома стало освоение серийного выпуска отечественных трехосных грузовиков с двумя задними ведущими мостами, которые тогда относили к разряду автомобилей высокой…

8544 1 0
История автомобилестроения
Статьи / История
Феномен Bose: почему лучшая в мире подвеска до сих пор не стала серийной

Предназначение автомобильной подвески – обеспечивать комфорт и постоянное сцепление с дорогой. Предназначение выдающейся автомобильной подвески – обеспечивать беспрецедентный комфорт, полностью изолируя кузов от того,…

386948 5 192
Статьи / История
Последняя удача АЗЛК: как и зачем создали Москвич-2140 «Люкс»

Об этом автомобиле приходилось слышать пренебрежительные высказывания. Мол, навесили на старый кузов «какой-то нелепый пластик». Подобный подход говорит только о незнании специфики автомобильного производства и его…

259839 19 0
Статьи / История
Автоматический провал: почему сняли с производства «Волгу» с АКП?

Сегодня все знатоки истории советской автомобильной промышленности отлично знают, что первым советским автомобилем с автоматической коробкой передач, выпускавшимся серийно, была «Волга» ГАЗ-21. Пусть тираж вышел…

74011 1 0
Внимание

Изображение
Выбрать файл
Добавить цитату
Внимание

Вы уверены, что хотите удалить этот комментарий?

Внимание

Вы уверены, что хотите удалить все комментарии пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите отклонить комментарий пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в спам?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в корзину?