Новый Kia Cerato представляет собой фактически прежнюю модель, помещённую в новый кузов, выполненный на основе платформы К2. На этой же «тележке» сделан и новый Kia Ceed. По управляемости, удобству и эргономике «глобальный» Cerato со сменой поколений так и не догнал европейский хэтчбек – правда, и подорожал при этом всего на 50 тысяч рублей. Между тем, стараясь подстелить соломки, менеджеры Kia оставили на конвейере калининградского «Автотора» и прежнюю модель, которая теперь носит имя Cerato Classic.

Главной заботой сотрудников российского офиса Kia перед запуском новинки стали вовсе не вопросы позиционирования, технической подготовки производства на «Автоторе» и разработка рекламной стратегии — вовсе нет. Они ломали голову над простым вопросом: оставлять ли имя своей популярной модели, к которому многие уже привыкли, но некоторые продолжают таки считать неблагозвучным. И тут возникла двоякая ситуация: с одной стороны, массированные опросы показали, что лояльным клиентам на имя наплевать, потому что они, как правило, либо произносят его с буквы «Ц», либо используют уменьшительно-сердобольное «Сирота», с другой — продавать у нас машину под «американским» именем Forte не позволяют некие фармацевтические корпорации, владеющие авторскими правами. Ещё есть, конечно, обезличенное К3 – так машину называют на родине, однако оно совсем не вписывается в остальной ряд российских наименований.

Короче говоря, очевидно, что на четырнадцатом году жизни машины тема со словом Cerato и его российскими коннотациями закрыта, хотя любителям «сиротинушки» можно было бы предложить имя «Сирота хвасонская»: в отличие от Cerato Classic, который продолжают собирать на «Автоторе» по полному циклу – со сваркой и окраской кузова, четвёртый Cerato приходит из того самого южнокорейского Хвасона, который ещё называют у нас Хвасунг, по привычке некорректно русифицируя латинское Hwasung. К слову, выпускать в Калининграде Cerato Classic вместе с «отвёрточным» Cerato можно ещё довольно долго, просто потому, что заводы, которые выпускают всю россыпь компонентов – от штамповки до двигателя — никоим образом не зависят от автомобильных конвейеров в Южной Корее и Мексике.

Коробка рулит

Базовая комплектация Kia Cerato Comfort (1,6 MPI Gamma 6MT) 1 049 900 рублей

Вернёмся к тезису о старых «потрохах» в новом кузове. Это, конечно, некоторое преувеличение, поскольку имеются позиции, которые со сменой поколений Cerato тоже поменялись. Даже выходные характеристики 1,6- и 2,0-литровых моторов чуть-чуть «поехали», а уж коробка-автомат так и вовсе сменила поколение.

На новом Cerato устанавливают второе поколение автоматической гидромеханической 6-ступенчатой коробки. У неё, так же как и в корпоративной 8-ступенчатой АКП концерна Hyundai-Kia, теперь гидротрансформатор блокируется многодисковым сцеплением, а не однодисковым, что в данном случае не только повысило плавность блокировки, но и внесло свою лепту в экономию топлива. Дело в том, что в новых автоматах блокировать «бублик» стали уже начиная со второй ступени – на прежних 6-ступенчатых АКП (тех, что стояли на третьем Cerato) это делали только на четвёртой! Может, и зря народ жаловался на высокий аппетит корейских моторов?

Тестовая комплектация Kia Cerato Premium+ (2,0 MPI Nu 6AT) 1 359 900 рублей

Как показали наши тестовые заезды по хорватским возвышенностям, это помогло автомобилю, который, к слову, практически не изменился по массе (1,2-1,3 тонны в зависимости от модификации и комплектации), стать ощутимо экономичнее, что особенно важно, когда речь идёт о версии с 2,0-литровым мотором, доля которой в российских продажах Cerato возросла с 5% в 2013 году до почти 60% в первой половине 2018 года.

Маршрут наш был весьма разнообразен, но проходил большей частью по загородной местности, где изредка встречались небольшие деревеньки, а затем, уже на побережье, мы время от времени проскакивали через курортные городишки. Если двигаться с ровной скоростью, не превышая 90 км/ч и не закидывая стрелку тахометра выше 3 000 об/мин, мотор пусть и не без труда, но умерит свои потребности до 8 л/100 км, однако выход на магистральный режим со скоростями 120-130 км/ч сразу прибавляет литр, а то и больше. Отметим, что в машине нас было двое, наши увесистые рюкзаки лежали в багажнике, а в качестве основного режима движения нами была выбрана программа Eco.

Eco пригодится при неспешном движении в городе и по просёлкам, однако если водитель желает добавить хоть немножко динамики, от него придётся отказаться, потому что реакции двигателя настолько медленные, растянутые и заторможенные, что никакой радости сэкономленные литры не принесут — зато сделают езду, особенно в семейном формате, совершенно невыносимой. И это, напомним, на версии с 2,0-литровым мотором, а что же будет с базовым 1,6-литровым агрегатом? В общем, экономьте разумно и не забывайте, что в Cerato можно смело заливать АИ-92.

Большие гонки

Со сменой поколений корейские инженеры в порядке удешевления изъяли у Cerato подрулевые лепестки выбора передач, которые прежде были доступны на АКП с обоими моторами. Казалось бы, где Cerato, а где ручное управление корейскими автоматами – зачем это нужно, если у модели третьего поколения более-менее активная езда, которая сопровождается частыми и сильными замедлениями, уже через полчаса приводила к ощутимому ослаблению эффективности торможения?

У нашего тестового Cerato тормоза за первые 300 км по серпантинам не поплыли — правда, мы и не заставляли машину часто и ударно замедляться, хотя несколько раз кряду проверили стабильность при экстренном торможении со 160 км/ч: не сказать, что Cerato идеально держал прямую, однако если не убирать рук с «баранки», никакой ощутимой корректировки не потребуется. Другое дело – замедление на дуге. Здесь категорически не рекомендуется бить по тормозам, потому что разная загрузка передних колёс совершенно точно разбалансирует ситуацию, и Cerato с высокой долей вероятности выйдет из-под управления – проверено. Тем более, что неподготовленный водитель может просто испугаться, если после удара по тормозам Cerato вильнёт кормой или, взбрыкнув, резко сменит курс.

Подвеска у Cerato принципиально осталась прежней – спереди независимая, типа МакФерсон в довольно бюджетном исполнении, сзади – балка, работающая на кручение. Понятно, что это не добавляет ни комфорта, ни управляемости, однако с учётом класса и ценового позиционирования машины поведение седана в быстрых виражах и на длинных дугах можно признать достойным. К слову, для Cerato характерна ярко выраженная недостаточная поворачиваемость – и чем быстрее поворот, тем сильнее это заметно. Поначалу меня это смущало, но всё-таки привыкнуть к этому можно.

А почему же я, собственно говоря, уделяю такое внимание управляемости машины на высоких скоростях? Дело в том, что силовой агрегат Cerato показал совершенно неожиданные спортивные склонности. При переводе селектора в ручной режим на дисплее мультимедийной системы (том, который цветной в 8 дюймов, а не монохромный в 3,5 дюйма) появляется информационная надпись об активации режима Sport. После этого Cerato преображается: мотор начинает чутко реагировать на газ и ощутимо добавлять в тяге даже (внимание!) на скоростях в 130-150 км/ч! Конечно, для этого нужно держать четвёртую ступень в АКП, а не шестую, однако ручной режим для того и существует, чтобы водитель хотя бы иногда думал головой.

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Тест-драйвы / Одиночные Дело – труба! Первый тест-драйв нового Kia Ceed Подозрения в «повышенной резвости» нового Kia Ceed, название которого теперь, напомним, пишется с большой буквы и без апострофа, возникли у меня по причине появления на компактном корейском хэтчбеке наддувного мотора...

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Между тем, долго в таком ритме не проедешь, особенно по извилистой дороге, потому что именно здесь чувствуется, как сильно настройки шасси ограничивают возможности силового агрегата, и именно здесь становится ясно, что Cerato по прежнему отстаёт от того же Ceed по управляемости (хотя нынешний Ceed – тот ещё «спортсмен»), и что Cerato – это всё-таки бюджетный, во многом компромиссный автомобиль. Тем не менее, новая платформа добавила кузову 15% жёсткости сверх того, что было у машины третьего поколения, и положа руку на сердце, скажу, что новый Cerato на дороге, конечно, ощутимо лучше старого.

Отметим, что диапазоны работы коробки в ручном режиме вполне себе пригодятся среднестатистическому владельцу Cerato в повседневной эксплуатации: как оказалось, инженеры оставили относительно широкие возможности по замедлению ступенями, учитывая, что при понижении вторая передача «ловится» на 70 км/ч, а первая – на 40 км/ч.

Шумы и вибрации

Активная езда, вне всякого сомнения, приводит к нежелательной акустической картине в салоне. Особенно это чувствуется, если при движении при ровной скорости, скажем, в 100 км/ч поддать газку и закинуть стрелку тахометра на тысячу-полторы оборотов вверх. Двигатель переходит на высокие тона, чуть ли не до жужжащего звона, который наверняка заставит большинство водителей скинуть газ. С другой стороны, если не упражняться с акселератором, то мотора практически не слышно — опять же, если мы говорим о спокойной и небыстрой езде.

Собственно, инженеры поколдовали над шумоизоляцией и – точечно – над теми элементами, которые влияют на акустический комфорт. К примеру, были заново разработаны коробчатые алюминиевые опоры двигателя и сайлентблоки подрамника. У оснований передних и задних стоек, в месте стыковки средней стойки с днищем и ещё в нескольких точках пустоты силовых сечений кузова были заполнены шумоизолирующим материалом, конструктивно была повышена жёсткость лонжеронов. Свой вклад в акустический комфорт внесли и специалисты по аэродинамике: к примеру, в боковых секциях переднего бампера, аккурат под указателями поворота, имеются воздуховоды, позволяющие потоку набегающего воздуха проходить сквозь бампер, не создавая дополнительного сопротивления и шума.

С другой стороны, новый Cerato, конечно, не образец тихого автомобиля, что особенно чувствуется, когда машина движется по ровному, но шероховатому асфальту, каким в массе своей и уложены российские дороги. Шум от качения шин более всего досаждает пассажирам на заднем сиденье, им же достаются все пинки от полузависимой подвески. Проехать на галёрке больше полутысячи километров под силу будет разве что взрослому, а детям, которые обычно и занимают второй ряд в семейных путешествиях, будет тяжеловато, тем более что задняя подвеска допускает постоянные покачивания и гулко бухает на единичных неровностях.

Большой оригинал

Однако ж, Cerato предназначен всё же не для притязательного пользователя — не этот контингент двигает вперёд продажи компактного седана Kia. Российские менеджеры бренда основным его конкурентом видят Ford Focus, однако мне кажется, что есть в этом доля лукавства. Понятно, что если отходящий в историю «третий» Фокус уже дороже нового трёхобъёмника от Kia, то новый, «четвёртый» — и подавно.

Продажи седанов и лифтбеков в России с января по июль включительно Skoda Octavia – 13 770 шт., Kia Cerato – 5 008 шт., Hyundai Elantra – 3 201 шт., Ford Focus – около 3 000 шт., Toyota Corolla – 2 747 шт. VW Jetta – 2 688 шт.

Между тем, для относительно состоятельного жителя крупного города, да ещё и семейного, разница в 100 и даже 150 тысяч в данном случае вряд ли станет аргументом в пользу покупки Cerato: всё-таки наши «рассерженные горожане» скорее предпочтут европейское качество от Kia (тот же Ceed), нежели глобальное. А Cerato, как известно, в Европу путь заказан. Ну, попробуйте выставить в европейских салонах компактный седан с такими сиденьями – нет, братцы, они сгодятся только для глухой мировой провинции типа Денвера или Пензы.

Между тем, было бы несправедливо не отметить традиционное для Kia обогащение базовой комплектации при смене поколений. Это вам не «голые», без кондиционера, с удобствами во дворе снобы из развитых стран ЕС. Скажем, владельцы нового «базового» Cerato могут забыть про задние барабанные тормоза и порадоваться подогреву форсунок стеклоомывателя, мультифункциональному рулевому колесу и системе помощи при трогании на подъёме. Остались от предшественника и важные особенности — скажем, увеличенный за счёт пружин дорожный просвет: для всех рынков кроме российского он составляет 140 мм, а для нашего покупателя – 150 мм.

Как всегда с новой моделью, маркетологи Kia сильно рассчитывают на дизайн. Новый Cerato в этом смысле держит корпоративный стиль: и старый «нос тигра» и новые светодиодные фары в виде кубиков льда на месте. Однако есть ещё одна черта. Обратите внимание, что указатели поворота переехали на… нижнюю часть бампера. И если спереди это решение не кажется спорным хотя бы потому, что на некоторых комплектациях имеются повторители в зеркалах, то на корме это выглядит и впрямь странно: совершенно точно и в межсезонье, и зимой указатели будут не видны под слоем грязи, а в сухую погоду их призывное мигание не увидит водитель автомобиля, стоящего позади Cerato в пробке или на светофоре.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Колёса.ру (@kolesaru) 11 Сен 2018 в 1:23 PDT



Кстати, эти повторители указателей поворота – изобретение американской дизайн-студии Kia. «И вот тут некоторые стали себе позволять нашивать накладные карманы и опушивать рукав… Вот этого мы позволять не будем!». В общем, виват, господа!