Обновлённая Hyundai Kona: МКП с автоматически сцеплением и версия N Line

Дебютировавшая в 2017 год и так и не добравшаяся до России Hyundai Kona пережила плановый рестайлинг. Помимо освежённой внешности кроссовер получил доработанное шасси, гибридизированный дизель и расширенный список электронных ассистентов водителя.

Благодаря эффектной внешности и разнообразию силовых установок Kona оказалась вполне успешной моделью на ключевых рынках. В Европе за первое полугодие 2020-го, по данным ресурса CarSalesBase, реализовано 45 327 экземпляров этой модели — шестое место в классе субкомактных кроссоверов после Renault Captur (продано 71 118 шт.), Volkswagen T-Roc (69 810 шт.), Dacia Duster (57 967 шт.), Peugeot 2008 (53 873 шт.) и Volkswagen T-Cross (51 922 шт.). В США за тот же период Kona разошлась тиражом 30 767 шт., заняв третье место в классе после Chevrolet Trax (50 708 шт.) и Honda HR-V (36 895 шт.).

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Российское представительство Hyundai сообщало, что рассматривает возможность привезти Кону на наш рынок, но пока этого так и не случилось — быть может, ждали рестайлинга? Теперь у кроссовера новое, чуть менее агрессивное оформление передка с более чётко очерченным передним бампером и более широкой ажурной фальшрадиаторной решёткой. «Трёхэтажная» конструкция передней оптики сохранилась, но форма всех секций изменена. То же самое произошло с кормой — новые фонари и более лаконично, если не сказать скучно, оформленный бампер. Из-за новых бамперов на 40 мм до 4205 мм увеличилась габаритная длина Коны.



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Версия N Line, появившаяся у Коны вместе с рестайлингом, предполагает бамперы и колесные арки, окрашенные в цвет кузова. Задний бампер украшают фальшивые воздуховоды и фальшивый диффузор, но двустволка выхлопа, к счастью, настоящая. Отличия версии N Line в салоне сводятся к контрастной (красной) прострочке обивки, серебристым накладкам на педалях и прочей мелкой «бижутерии». Напомним, что исполнения N Line у Hyundai — это в основном про косметику, а действительно «заряженная» Kona N c 2,0-литровым турбомотором мощностью под 300 л.с. дебютирует позднее, закамуфлированные прототипы не раз были замечены во время тестов на Нюрбургринге.



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Общие для всех версий новшества в салоне — центральная консоль, визуально разъединённая с центральным тоннелем для создания эффекта лёгкости, электромеханический ручник, дополнительные лампочки освещения по нижнему периметру и новые материалы отделки. Топ-версии теперь могут похвастать 10,25-дюймовым виртуальным щитком приборов и новым мультимедийным блоком с сенсорным экранам такой же размерности и голосовым управлением. Для пассажиров второго ряда предусмотрен подогрев сидений и одни зарядный USB-порт на троих.



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Главное обновление в линейке силовых агрегатов — механическая коробка передач iMT с автоматическим сцеплением, о которой мы подробно рассказывали и июне. Нужна она для сокращения выбросов C0 2 в атмосферу и уменьшения потенциального экологического штрафа для компании Hyundai в Европе. Существует две версии этой коробки — с педалью сцепления и без педали сцепления. В данном случае педаль имеется, но выступает, по сути, в роли кнопки, хотя разработчики обещают внятную и естественную обратную связь.



Коробка iMT идёт в паре с 48-вольтовой гибридной надстройкой двигателя и предлагается в качестве опции для бензиновой «турботройки» 1.0 T-GDI (120 л.с.), в обязательно порядке — для дизеля 1.6 CRDi (136 л.с.). Эти же два мотора можно заказать в паре с 7-ступенчатой коробкой DCT («автомат» с двумя сцеплениями), при этом 48-вольтовая надстройка у дизеля сохранится, а у бензинового агрегата — нет. Полный привод для дизеля доступен только в сочетании с коробкой 7DCT.

Бензиновый мотор 1.6 T-GDI (198 л.с.) идёт в паре с коробкой 7DCT и без гибридной надстройки, с передним либо полным приводом.



Безрозеточная гибридная версия — только переднеприводная. Она сделана на базе 1,6-литрового бензинового «атмосферника» (105 л.с.), состыкованного с коробкой 6DCT и электромотором. Максимальная совокупная мощность — 141 л.с.

Электрические версии в обновлённом кузове пока не представлены. До рестайлинга, напомним, их было две: первая — с мотором на 100 кВт (136 л.с.) и батареей на 39,2 кВт·ч, вторая — с мотором на 150 кВт (200 л.с.) и батареей на 64 кВт·ч. Старшая версия может проехать на одной зарядке 449 км по европейскому циклу WLTP или 415 км по американскому EPA.



Ещё Hyundai сообщает, что доработала шасси Коны, чтобы улучшить ездовой комфорт: применены новые пружины, амортизаторы и стабилизаторы поперечной устойчивости, в задней подвески пересмотрены характеристики буферов отбоя, установлены более тихие шины, доработана шумоизоляция. 198-сильная Kona N Line в сочетании с полным приводом имеет некие особые (вероятно, более азартные) настройки рулевого управления.



Список электронный ассистентов водителя у Коны теперь не хуже, чем у старших кроссоверов Hyundai: предупреждение о забытом пассажире, блокировка дверей для беспечных детишек, желающих выскочить из машины на дорогу под колёса проезжающего рядом автомобиля, пробочный круиз-контроль, более совершенная всевидящая система автоматического аварийного торможения (необходима для получения высшего рейтинга Euro NCAP по новым правилам) и многое другое.



Обновлённая Kona появится у европейских дилеров ближе к концу года, цены пока не объявлены. Впереди презентация американской версии. Российская, будем надеяться, тоже будет.